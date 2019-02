Dušan Stojaković | 13. februar 2019. 13:15 | Komentara: 0

VOLEO bih da kažem koliko smo ponosni u "Vensi erportsu" što počinjemo operacije u Srbiji. Kao i svako drugo čvorište u glavnom gradu, Aerodrom "Nikola Tesla" je ključni alat za razvoj ekonomije zemlje. Počastvovani smo što je Republika Srbija odabrala da poveri svoje poverenje nama i našem modelu integrisanog operatora da ispišemo "sledeću stranu" ove strateške infrastrukture.

Ovo, u ekskluzivnom intervjuu "Novostima", kaže Nikola Notbar (Nicolas Notebaert), generalni direktor "Vensi koncesije" (VINCI Concessions) i predsednik kompanije "Vensi erports" (VINCI Airports), koja je kao koncesionar od decembra integrisala upravljanje najvećom srpskom vazdušnom lukom, za šta je platila pola milijarde evra:

- Do sada, naši prvi utisci potvrdili su prvobitne pretpostavke koje su stajale iza naše odluke da investiramo ovde. Odmah smo započeli sa radom nakon zvaničnog datuma početka u decembru kako bismo sproveli našu ambicioznu strategiju razvoja. Zahvaljujući naporima i državnih organa i zaposlenih na aerodromu, smatram da su prva dva meseca bila veoma glatka i produktivna. Zaista smo impresionirani entuzijazmom lokalnih timova i njihovom voljom da krenu na ovo novo putovanje.

ŽELEZNICA DOBRODOŠLA * Osim drumskog saobraćaja, aerodrom nema nikakvu alternativnu vezu sa centrom grada. Hoće li do kraja vaše koncesije ova vazdušna luka dobiti železnicu ili možda metro? - Finansiranje izgradnje železničkog prilaza nije deo našeg sporazuma. Ali pozdravljamo sve inicijative koje su osmišljene da poboljšaju povezanost aerodroma sa gradom.

* Najavili ste više od 700 miliona evra investicija. Šta mora hitno da se uradi?

- Imamo ambiciozni plan razvoja za beogradski aerodrom, koji uključuje koncept integrisanog rada terminala uz povećani kapacitet i bolju opštu atmosferu u okviru terminala. Sprovešćemo i radove na manevarskim površinama aerodroma koji se odnose na dodatne platforme (tj. stajanke) za avione, novu poletno-sletnu stazu, nove rulne staze i rehabilitaciju postojeće poletno-sletne staze. Biće izgrađeni i novi komunalni objekti kako bi aerodrom bio efikasniji i u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine, kao što su novo postrojenje za obradu otpadnih voda i solarni paneli. Za neke od promena koje su potrebne za unapređenje aerodroma i terminala biće potrebno vreme. Međutim, neke od prvih promena biće primetne već u prvih nekoliko meseci koncesionog perioda. Naša politika je da brzo primenimo opipljiva pobošljanja koja gotovo odmah postaju očigledna putnicima na aerodromu i koja doprinose osećaju obnove. Ove promene uključuju, ali nisu ograničene na, besplatan neograničen pristup vaj-faj internet konekciji i unapređenje informativne signalizacije na terminalu.

* Putnici na Aerodromu "Nikola Tesla" najčešće zameraju što se bezbednosne procedure obavljaju na ulazu na svaki gejt. Hoće li se to menjati?

- Naš globalni pristup kao operatera na aerodromu pružio nam je jedinstvenu viziju i stručnost u oblasti projektovanja i osmišljavanja procesa prolaska kroz aerodrom, kako bi za putnike to bilo besprekorno iskustvo. Kako bismo postigli svoj cilj na Aerodromu "Nikola Tesla", nameravamo da pojednostavimo ovaj proces za putnike, tako što ćemo centralizovati bezbednosnu proveru i uvesti odgovarajuće razdvajanje putnika u dolasku i odlasku. Ovo će omogućiti efikasnije aktivnosti i razvoj prijatnijeg okruženja za putnike u kontrolisanoj zoni aerodroma, gde će ponuda hrane, pića i međunarodne robe biti podignuta na viši nivo. Deo ovog procesa je ponovna organizacija komercijalnih aktivnosti u svojevrsni prostor kroz koji se prolazi sa ciljem da 100% putnika vidi 100% ponude, kao i rad sa komercijalnim partnerima na boljem prilagođavanju ponude očekivanjima putnika. Još jedan strateški aspekt je naša želja da komercijalna zona bude vitrina ponude Srbije. Zaista, verujemo da iskustvo na aerodromu treba da bude deo ukupnog turističkog putovanja.

* Da li je aerodrom samo dolazak "Vensi koncesije" na naše tržište? Da li razmišljate da koncesije širite i na srpsku mrežu auto-puteva?

- Koncesione aktivnosti su u centru razvojne strategije grupe "Vensi". Težnja za ovim razvojem dovodi nas do toga da ispitamo sve međunarodne prilike za ulaganja, bilo da je to kroz učešće na tenderima, partnerstva ili preuzimanja. Istražićemo prilike koje mogu da se jave, u Srbiji ili negde drugde, ali ćemo se upustiti u te prilike samo onda kada se one pre svega uklapaju u naš model i kada smo ubeđeni da možemo da pružimo održivu vrednost za sve uključene interesne strane.

* Beogradski aerodrom svake godine raste, koliko je taj trend moguće nastaviti. Koliko putnika želite da uslužite za pet, potom za deset godina?

- Stručnost kompanije "Vensi erports" u oblasti razvoja saobraćaja neprestano postiže jake rezultate širom sveta i na mlađim i na razvijenim tržištima vazduhoplovstva. Vazduhoplovni marketing jedan je od ključnih aspekata uspeha kompanije "Vensi erports". Naši timovi blisko sarađuju sa više od 250 partnerskih avio-kompanija kako bi utvrdili potencijalne linije i podstakli ih da otvore nove. Takođe radimo i sa lokalnim privrednim interesnim stranama i putničkim agencijama kako bismo im zagarantovali uspeh. Ponosni smo na našu stručnost u pogledu stvaranja partnerstava sa avio-kompanijama da bismo povećali promet saobraćaja i otvorili nove linije. Stoga, imamo velika očekivanja za Aerodrom "Nikola Tesla". Pored sopstvenih napora, porast saobraćaja zavisi i od određenog broja makroekonomskih parametara nad kojima nemamo kontrolu. Stoga, komplikovano je dati tačnu cifru za sledećih pet ili 10 godina. Međutim, naša ambicija je da dostignemo prag od 15 miliona putnika do kraja koncesije.

* Kakva je saradnja sa "Er Srbijom?

- "Er Srbija" je svakako prva avio-kompanija i najveći korisnik aerodroma, povrh toga što je nacionalni avio-prevoznik. Stoga, u interesu aerodroma je da "Er Srbija" bude uspešna. Cilj kompanije "Vensi erports" jeste da radimo zajedno sa "Er Srbijom" i da ta saradnja bude ključni deo naše strategije razvoja aerodroma. Jedan od naših glavnih ciljeva jeste da unapredimo poslovne uslove aerodroma, kako bismo omogućili "Er Srbiji" da ponudi nove linije kao deo svoje strategije stvaranja čvorišta.

* Da li avio-kompanije koje trenutno najviše lete sa "Tesle" imaju razlog da strahuju za svoje pozicije?

- Upravo suprotno! Kao što rekoh, marketing u vazduhoplovstvu jeste jedan od ključnih aspekata uspeha kompanije "Vensi erports", a avio-kompanije su naši prvi partneri. Naš prioritet jeste da učinimo poslovanje na aerodromu optimalnim i unapredimo putovanje putnika da bismo omogućili avio-kompanijama da otvore više linija i privuku više putnika.

* Iako ste francuska kompanija i u vašoj zemlji se malo više poštuju prava radnika, zaposlene na beogradskom aerodromu brine hoće li biti otpuštanja i hoće li se smanjivati plate? Ili će i one rasti sa rastom vaše dobiti?

- U kompaniji "Vensi erports", uvek stavljamo socijalna pitanja u centar naših projekata. Sa 45 aerodroma i oko 14.500 zaposlenih u 12 zemalja, pokazali smo da smo sposobni da integrišemo nove zaposlene i veoma smo ponosni što je naš odnos sa radnicima dobar u svim ovim zemljama.

Očigledno, sprovešćemo napredne promene kako bismo postigli još veću optimizaciju operativnog poslovanja na aerodromu i osigurali njegov održiv razvoj. Međutim, mi smo ovde došli na duži period, tako da je naš cilj da obezbedimo i učinkovitost i stabilnost poslovanja Aerodroma "Nikola Tesla". Kao novi članovi mreže kompanije "Vensi erports", zaposleni na Aerodromu "Nikola Tesla" imaće koristi od kadrovske politike koja je zasnovana na istim suštinskim vrednostima kao i u drugim kompanijama koje vodimo: podsticanje društvenog dijaloga, najbolja praksa u pogledu zdravlja i bezbednosti na radu, obuka putem Akademije "Vensi erportsa" i profesionalni razvoj, prednost pristupa planu akcionarskog vlasništva zaposlenih kompanije "Vensi", itd. Veoma smo srećni što možemo da im poželimo dobrodošlicu u našu mrežu!