D. I. K. - S. B. | 13. februar 2019. 14:02 |

PREDLOG Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kojim bi se javnim izvršiteljima poverila prinudna naplata poreza i naknada prilikom prometa nepokretnosti - neće se naći u izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Radna grupa radi na novim rešenjima, a u Ministarstvu pravde uveravaju da se neće ići u širenje njihove nadležnosti. U Ministarstvu finansija, s druge strane, kažu da će smernicu NALED-a razmotriti prilikom izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

NALED veruje da naplata poreskih prihoda na lokalnom nivou nije dovoljno dobra i da bi, umesto poreznika, javni izvršitelji bili daleko efikasniji. Kako što su se pokazali uspešni u naplati sudskih taksa. Njihova ideja je da im se najpre dodeli prinudna naplata neporeskih prihoda, a potom i poreza prilikom prometa nekretnina. U Ministarstvu pravde, koje upravo radi na Nacrtu izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju, objašnjavju da se, između ostalog dodatno razrađuje načelo srazmere. Razmatra se mogućnost ograničenja sredstava i predmeta izvršenja prodaje nepokretnih stvari kada su u pitanju komunalna potraživanja.

- Jedna od najvećih novina koje će se naći u okviru izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju jeste uspostavljanje elektronske platforme za prodaju pokretnih i nepokretnih stvari, što podrazumeva javno dostupnu, transparentnu prodaju ovih predmeta izvršenja - objašnjavaju u Ministarstvu pravde. Ne ide se u pravcu širenja nadležnosti javnih izvršitelja kada se radi o naplati poreskih obaveza.

Ipak, Ministarstvo finansija, nadležno za poresku politiku, ne odbacuje ideju NALED-a:

- Smernica NALED-a predstavlja inicijativu koja će biti razmotrena kod narednih izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji između ostalog, uređuje redovnu i prinudnu naplatu poreza.

KOMORA IZVRŠITELjA

- Ukoliko javni izvršitelji eventualnim zakonskim izmenama dobiju u nadležnost i sprovođenje izvršenja radi naplate lokalnih javnih prihoda, svoje kapacitete će brzo prilagoditi novim nadležnostima - ističu u Komori javnih izvršitelja. - Komora podržava inicijativu NALED-a, ukoliko država, odnosno lokalne samouprave to prepoznaju kao svoj interes. Dosadašnji rezultati rada javnih izvršitelja su nesumnjivo doveli do povećanja efikasnosti izvršnog postupka i stepena finansijske discipline građana i privrednih subjekata, što je posledično dovelo i do poboljšanja privrednog ambijenta.