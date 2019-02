D. Alihodžić | 09. februar 2019. 16:02 | Komentara: 0

KAMEN koji je grčki "Aktor" ugrađivao kao podlogu auto-puta Niš - Dimitrovgrad, nije dobar ni za atarsku stazu, a kamoli za jednu važnu i prometnu saobraćajnicu kao što će biti istočni krak Koridora 10. Taj materijal "liskun" se pretvara u blato čim padne kiša.

Ovo tvrdi Miodrag Miladinović, vozač buldožera, koji je preko podizvođača preduzeća "Šiloprom" iz Belotinca bio angažovan na izgradnji ovog auto-puta. On potvrđuje sumnje da je "Aktor" prethodne tri godine ugrađivao u autoput Niš - Sofija netestirani kamen, koji su grčki graditelji iskopavali sa neregistrovanog kamenoloma u belopalanačkom selu Draguša.

- Više od godinu dana sam buldožerom kopao taj kamen i tovario u kamione koje je na 150 metara odatle bager ugrađivao kao podlogu za auto-put - kaže Miladinović. - Radio sam jedno vreme i na bageru i postavljao tu podlogu. Ovim poslom bavim 40 godina i nikada nisam video da se "liskun" koristi kao podloga jer je nekvalitetan i porozan. Moje reči nije teško proveriti. Neka probuše auto-put na bilo kom mestu od Bancareva do Glogovca naići će na njega. To su ogromne količine materijala i ne mogu se sad ukloniti ni za godinu dana.

Inspektori geološko-rudarskog odeljenja Ministarstva rudarstva i energetike su na zemljištu odakle je iskopavan kamen utvrdila da su "sveži radovi na iskopu mineralnih resursa" te da da kompanija "Aktor" ne poseduje odobrenje za geološka istraživanja ili eksplataciju mineralnih resursa". Izveštaj inspektora pokazuje da je sa ove lokacije iskopano milion kubika kamena neispitanog kvaliteta. Vrednost tih kubika na tržištu iznosi trenutno između 10 i 12 miliona evra.

Slučaj je prijavio Ivica Mitić, ovlašćeni zastupnik vlasnika parcela Vidoja Miladinovića sa kojim je "Aktor" u dva navrata potpisao ugovore o zakupu zemljišta vredne po 50.000 evra. On tvrdi da kamenolom nema dozvolu, da nisu ispitane njegove karakteristike, a državi nije plaćena rudna renta.

- I stručnjaci su potvrdili da je kamen "liskun" potpuno neupotrebljiv, jer se pod teretom i u dodiru sa vodom pretvara u blato. Međutim, izvođač radova ga je dobio "besplatno", odnosno imao je samo troškove prevoza, nekih 300 metara od kamenoloma do gradilišta - tvrdi Mitić. - Taj "liskun", koji je ugrađen ne može da izdrži ni godinu dana na auto-putu pa će država morati dodatno da plaća popravke. Zašto sada kada su pale kiše neko ne izađe na teren. To nije podloga auto-puta, to je živo blato.

SAMO ZA NASIP

S obzirom na činjenicu da je upotrebljavan isključivo za izrade nasipa, a ne za gornje noseće slojeve, taj materijal i ne treba da bude kamenog porekla. Treba da ispunjava uslove iz tehničkih specifikacija, poglavlje 3.4 gde je jasno definisano da je materijal ispunio sve uslove iz zahteva i kao takav je podoban za upotrebu za izradu nasipa - odgovaraju iz "Koridora".