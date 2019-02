M. N. S. | 06. februar 2019. 16:02 |

SVAKE godine država izdvaja sve više za povoljnosti pri plaćanju struje na koje pravo imaju socijalno ugroženi. Priličan deo tog fonda se, međutim, i ne potroši jer su komplikovane procedure za dobijanje besplatnih kilovata često razlog što se od njih odustaje. Tako je broj onih koji koriste pogodnosti države dostigao 100.000, ali prema procenama, čak 400.000 siromašnih građana bi moglo da bude na listi energetski ugroženih kupaca.

Prošle godine iz republičkog budžeta odvojeno je oko 1,05 milijardi dinara da pokrije troškove za kilovate i kubike koje siromašni dobijaju bez naknade. Ove godine u tom fondu je 1.321.922.000 dinara. Besplatne kilovate lane je dobijalo 74.818 najsiromašnijih građana, a ove godine taj broj se približio cifri od 100.000.

- Činjenica je da pomaka ima, ali to je toliko sporo i toliko je daleko od realne brojke onih građana koji na tu besplatnu struju imaju pravo - rekla je Ljiljana Hadžibabić, stručnjak za energetiku i doskoro član Saveta Agencije za energetiku Srbije. - Glavni razlog je upravo ta procedura koju socijalno ugroženi moraju da prođu i uslove koji bi morali da ispune da bi imali pravo na povoljnosti pri plaćanju električne energije.

Izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu koje su donete prošle godine imale su za cilj da olakšaju siromašnim građanima da ostvare to pravo. Povećani su prihodi koji su postavljeni kao uslov za dobijanje povoljnosti u plaćanju električne energije. Ipak, kilovate bez naknade koristi tek svaki četvrti socijalno ugroženi građanin.

- Sve bi to rešile socijalne karte - smatra Jelica Putnjiković, energetski stručnjak. - Veliki broj socijalno ugroženih i ne zna da ima prava na te državne pogodnosti za plaćanje struje. Često odustaju i zbog papira i dokaza koje treba pripremiti da bi se ostvarilo to pravo. Tada nam Uredba o energetski zaštićenom kupcu ne bi bila potrebna, jer bi sve pisalo u socijalnim kartama. I materijalno i stambeno stanje i da li ima kuću i da li je podstanar. Koristile bi za sve pogodnosti koje nudi država. I ne bi mogli da se nađu na Birou i koriste neke povoljnosti pri plaćanju računa, a decu džipovima voze do vrtića.

I EVROPA PITA

JASMINA Trhulj, predstavnica Sekretarijata Energetske zajednice jugoistočne Evrope, upitala je zašto se deo fonda za povoljnosti pri plaćanju struje ne iskorišćava.

- Srbija ranijih godina, trećinu sredstava iz budžeta za energetski ugrožene kupce nije koristila - kaže Trhuljeva.

Dobila je odgovor da je to samo zbog komlikovane procedure.