On je na konferenciji za novinare istakao da se ugovor, vredan 230 miliona dolara, odnosi na završetak radova na pruzi od Stare Pazove do Novog Sada, na koridoru ka Budimpešti, kao i na izgradnju Dispečerskog centra, kao i za uređenje kompletne železničke infrastruktue.

Vučić je rekao da se posebno razgovaralo o železnici.

"Želimo da podignemo železnicu, jer smatramo da je u tome budućnost i u kargo i u putničkom saobraćaju. Hocemo deo putnika i robe na sebe da preuzmemo i moramo da požurimo sa velikim infrastrukturnim radovima", istakao je Vučić.

On je rekao da je strateško opredeljenje Srbije da za dva do tri meseca završi auto put do granice sa Severnom Makedonijom, i do granice sa Bugarskom.

"To su projekti od strateškog značaja i uspećemo da ih završimo", rekao je on i dodao da se o tome razgovaralo sa Rusima, Kinezima, Evropljanima.

Vučić je rekao da je jedna od ključnih tema bila i saradnja u oblasti digitalizacije i IT, kao i sa ruskim organizacijama Rosatom i Roskosmos.

Kaže da je video neke dobronamarne, ali i nedobronamerne, komentare po pitanju toga, kao i da je jasno da mi sigurno nećemo moći u skorijoj budućnosti da šaljemo ljude na Mesec, ali da to i nije tema te saradnje.

Vučić kaže da je reč o primeni u poljoprivredi i ispitivanju zemljišta, zatim korišćenju nuklearne energije u farmaciji, gde je najznačajnija upotreba nuklearne energije. Dodao je da ćemo raditi na razvoju te oblasti i u to uložiti mnogo novca.

Takođe, još jedna tema je bila Investicioni fond Ruske Federacije, koji je veoma uspešan, kao i fondovi Abu Dabija, Saudijske Arabije, Kine, Singapura i Indonezije i još nekih zemalja.

"Razmišljamo u kojim sferama bi mogli da napravimo ulaganja 50-50 odsto ili u drugim razmerama u razvoj visokih tehnlogija, razvoj veštačke inteligencie, robotike i slično", naveo je predsednik.

DOGOVOR O GASU ZNAČAJAN ZA RAZVOJ SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sporazum o gasu, koji je postignut sa Rusijom, od presudnog značaja za Srbiju, jer će omogućiti da se, kada se realizuje u potpunosti podići "vrednost" naše zemlje.

Vučić je ukazao na izjavu šefa Gasproma Alekseja Milera da će do kraja godine biti izgrađen gasni konektor ka Bugarskoj. "Mi to nazivamo centralnim gasovodom od 420 kilometara. To bilo od suštinskog strateškog zančaja za budućnost Srbije. Reč je o ogromnoj investiciji, a finansiranje ćemo podeti, u kom procentu ostaje još da se vidi", kazao je predsednik.

Vučić je nagalsio da je to od ogromnog značaja za budućnost, industrijalizaciju, napredak Srbije i rast BDP-a.

Ukazao je da idemo na izgradnju gasnog skladišta za 750 miliona kubnih metara, kako bi mogli da u svakom trenutku intervenišemo kada dođe do nestašice.

"Nije ga samo za upotrebu u domaćinstvima, već pre svega u preduzećima, donosi ili odvodi investitore. Treba da provodimo gasifikaciju. Danas imamo gasifikaciju do Leskovca, ali ne i južnije. Imamo problem sa Teklasom, u Vranju, svuda južnije. Moramo taj problem da rešavamo. I u drugim delovima nemamo proveden gas, pa je problem za dolazak investitora", obajsnio je on.

Rekao je da se radi o bitnim stvarima koje suštinski i strukturalno menjaju izgled naše države, povećavaju vrednost naše cele zemlje.

Podsetio je da smo podigli našu potrošnju gasa sa 1,5 na 2,15 milijardi kubnih metara, a da ćemo, u skladu sa ubraznom industrijalizacijom, do 2020. potrošnju podići do tri milijarde kubnih metara. To znači snažniju industriju, podvukao je Vučić.