POTPISIVANjEM ugovora sa požeškom kompanijom „Inmold” o zakupu 1.600 m2 proizvodnih pogona, Slobodna zona Priboj dobila je u sredu i devetog investitora. Renomirana firma koja se bavi proizvodnjom IML robota i alata za brizganje plastike i obojenih metala planira da do kraja godine razvije serijsku proizvodnju u Priboju za čiju finalizaciju bi joj bilo potrebno oko 100 radnika.





Potpisivanju ugovora vlasnika „Inmold” Gorana Jankovića sa predstavnicima Slobodne zone, prisustvovali su i savetnici u kabinetu predsednika Srbije Jerg Heskens i Marko Pećanac, narodni poslanik u Skupštini Srbije Krsto Janjušević i predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.

Vlasnik kompanije „Inmold” Goran Janković rekao je da je dogovor da prostor koji je dobio u zakup na deset godina pilagodi svojim potrebama u naredna četiri meseca nakon čega će početi sa proizvodnjom.



- Matična firma u Požezi krenula je sa šest radnika dok danas ta firma ima oko 300 zaposlenih. Plan je da se i ovde krene sa istom delatnošću i da ove godine zaposlenim određeni broj ljudi, a da svake naredne to proširujemo i ako treba dostignemo broj kao i u Požezi. Kadar koji nam je potreban su pre svega radnici iz mašinske industrije, zanatlije i inženjeri. Imali smo i razgovor sa nekolicinom njih i vidimo da raspolažu znanjem. Veoma mi je to interesantno jer u Požezi obično zapošljavamo mlade ljude koje tek treba da obučimo da bi došli do nekog nivoa znanja, dok ovde to već imam - kazao je Janković dodajući da je velika povoljnost sem tehničke osposobljenosti ljudi i prednost, kao što je povraćaj PDV-a, koju donosi Slobodna zona Priboj.

Savetnik iz kabineta predsednika Srbije Jerg Heskens rekao je da će uz pomoć nove kompanije, devete po redu, uspeti da zaposle još ljudi u Slobodnoj zoni Priboj.

- Firma “Inmold” je prva koja se ozbiljno bavila dualnim obrazovanjem, za porodičnu firmu iz Požege to je velika stvar. Imamo devet firmi u Slobodnoj zoni i restoran i to je najbolji primer za celu Srbiju, da Priboj može da uspe, jer svi znamo kao je pre izgledao - kazao Heskens.

Predsednik Opštine Priboj Lazar Rvović rekao je da Slobodna zona zapošljava oko 400 radnika što je korak napred u razvoju Priboja.

- Kvalitetan investitor je došao, zahvalan sam što je prepoznao Priboj kao mesto za ulaganje, i mi kao lokalna samouprava stojimo im na raspolaganju. Ogroman trud je učinjen da bi došli do ove faze privrednog razvoja. Još smo daleko od ispunjenja svih objektivnih potreba građana ali dobro smo počeli i zaustavili smo sunovrat. Sve ovo ne bi mogli uraditi da nismo imali veliku podršku predsednika i Vlade RS - navodi Lazavić.

Narodni poslanik Krsto Janjušević istakao je veliko zadovoljstvo jer je potpisan ugovor sa jednom od najboljih kompanija.

- Inicijator i glavni pokretač za reindustrijalizaciju Priboja je bio Aleksandar Vućić i za kratko vreme je urađen veliki posao u infrastrukturnom opremanju industrijske zone. Mi smo još uvek na početku iako su sve ove brojke izuzetno dobre - rekao je Janjušević.