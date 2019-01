E.V.N. | 15. januar 2019. 07:28 |

TELEKOM Srbija" potrošio je za kupovinu dva kablovska operatera oko 120 miliona evra, saznaju "Novosti". Srpski državni teleoperater platio je "Radijus vektor" oko 108 miliona evra, a AVcom oko 12,5 miliona evra.

Zajedno sa prethodnom akvizicijom, kupovinom kablovskog operatera "Kopernikus" koja je zaključena krajem prošle godine, "Telekom" je uvećao broj korisnika za više od 338.000. Uz "Kopernikusovih" 200.000 korisnika kablovske televizije i interneta, "Telekomovim" korisnicima pridružilo se i 120.000 domaćinstava i poslovnih korisnika u mreži "Radijus vektora" i još oko 18.000 AVcom korisnika.

Srpski "Telekom" u planu ima još akvizicija - i to nekoliko manjih operatera, čija bi kupovina trebalo da se okonča do aprila ove godine. Sve je to predviđeno u okviru strategije "Milion plus" kojom bi "Telekom" u narednom periodu imao više od milion korisnika TV i interneta.

Pročitajte još - "Telekom" želi milion na mreži

Još prošlog leta ova državna telekomunikaciona kompanija otkrila je svoj plan akvizicija kablovskih operatera na srpskom tržištu i širenje u oblasti TV usluga. Ovi poslovni planovi deo su globalnog trenda ukrupnjavanja telekomunikacionog tržišta, a cilj koji je "Telekom" već isticao je pozicioniranje kompanije kao regionalnog lidera u oblasti telekomunikacija.

"Telekom Srbija" u novembru je postao i zvaničan vlasnik 100 odsto udela drugog po veličini kablovskog operatera u Srbiji, kompanije "Kopernikus tehnolodži". Cena je iznosila manje od 1.000 evra po korisniku interneta i multimedije. Tom akvizicijom državni teleoperater je povećao svoju televizijsku korisničku bazu za oko 30 odsto, a učešće na tržištu televizije za sedam procenata. Transakcija je delom finansirana iz sopstvenih sredstava, a delom iz kreditnog aranžmana.





MILION PLUS

"TELEKOM Srbija" trenutno ima više od 700.000 korisnika televizije. U kompaniji očekuju da milionitog korisnika dobiju već krajem marta ove godine. Istovremeno, kroz projekat "Milion plus" planira se i jačanje regionalne pozicije kompanije - u BiH i Crnoj Gori, ali i drugim državama, poput Austrije gde "Telekom" posluje kao virtuelni operater.