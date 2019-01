D. I. K. - S. B. | 03. januar 2019. 11:00 |

SVA je prilika da će isteći pune dve godine od zakonskog roka, a na čelu javnih preduzeća i dalje neće biti kandidati izabrani na konkursu. Nedavna nesreća na pružnom prelazu podsetila je na činjenicu da tri od četiri železničke firme vode - vršioci dužnosti. I nisu usamljeni. Među državnim preduzećima od javnog značaja na prste obe ruke se mogu prebrojati ona kojima upravljaju direktori izabrani zakonskom procedurom. Vršioci dužnosti vode ključne kompanije u zemlji, a većina je u "privremenom" statusu mimo svih zakonskih rokova.

Da li ovakav status rukovodilaca dovodi do situacije da se ne preuzima puna odgovornost za postupke, ali i neophodne reforme, teško je reći. Da li se država plaši da izborom rukovodstava velikih sistema stvara "male bogove" ili želi da drži upravljanje pod punom kontrolom, takođe je teško proceniti. Ipak, maglovite nadležnosti državnih menadžera daju osnov za spekulacije.

Kako bilo, od Ministarstva privrede, koje je zaduženo za raspisivanje javnih konkursa, nismo uspeli da dobijemo bilo kakav odgovor zašto konkursi nisu okončani, niti na koliko rukovodećih položaja su vršioci dužnosti. Tokom prošle godine ovo ministarstvo je raspisalo 27 javnih konkursa. Većina njih, i posle više od godinu dana, je otvoreno. Iako su u većini slučajeva obavljeni i razgovori i testiranja kandidata, najbolji nije izabran. Da apsurd bude veći, Vlada je u više slučajeva, usred izbornog procesa, na njihovo čelo imenovala v. d. direktora.

Tokom potrage za profesionalnim menadžerom, za v. d. je postavljen prvi čovek "Resavice", "Koridora Srbije", "Srbijašuma", "Lutrije Srbije". Rotirale su se kolege vršioci dužnosti na čelnim mestima "Srbija kargo" i "Infrastrukture Železnica Srbije". U privremenom statusu su i prvi ljudi "Elektroprivrede Srbije", "Pošte", "Srbija voza", "Puteva Srbije", "Nuklearnih objekata"... Na konkursu su izabrani čelnici "Elektromreže Srbije", "Srbijavoda", "Jugoimport SDPR", "Skijališta", Nacionalnog parka "Tara". Zbunjuje poruka koju država šalje nepoštovanjem zakona koji je sama donela.

- Poruka je da država može da radi šta hoće. Postoji zakon koji tačno predviđa šta treba da se radi, ali ona sama taj zakon ne poštuje - kaže Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta. - To nije dobro ni za nju, a ni za ljude koji su tom statusu. Biranjem vršioca dužnosti, poručuju u stilu one narodne "drži vodu dok majstori odu". Očekuje sa da država poštuje svoje zakone, a ako ona to ne čini onda nema kredibilitet da od građana očekuje da ga poštuju. Ona ima silu i može da ih natera da poštuju zakon, ali u moralnom smislu gubi pravo na to. Ne radi država to slučajno. Figurativno rečeno, ona tako te ljude drži na uzdi. Jedna je situacija kad je neko izabran na konkursu, kada okupi svoj tim i pravi planove na osnovu četvorogodišnjeg mandata, a drugo kada svakog trenutka mogu da ga opozovu. Vršilac dužnosti nije normalno i stalno rešenje. To bi trebalo da je privremena mera.





PRIVREMENI MOGU SAMO GODINU

VRŠILAC dužnosti direktora može se imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu - stoji u Zakonu o javnim preduzećima. - Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine. Isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora. Vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Očigledno mimo svakog tumačenja zakona, na čelu "Puteva Srbije" je Zoran Drobnjak, koji je u privremenom statusu - sedam godina.