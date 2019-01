Dušan Stojaković | 02. januar 2019. 14:02 | Komentara: 0

Duvanska industrija se nalazi usred revolucije. Klasične cigarete, u kojima uživa više od milijardu ljudi na planeti, pre nekoliko godina dobile su alternativu - uređaj koji zagreva, a ne sagoreva duvan. Konzumentima nije uskraćen nikotin, ali su negativni efekti pušenja smanjeni. O tome kako se kompanija "Filip Moris", koja je ovu revoluciju započela, snalazi na oba fronta - konvencionalnih i alternativnih duvanskih proizvoda - govori njen generalni direktor za Jugoistočnu Evropu Aleksandar Jakovljević.

* Da li je došao kraj konvencionalnim cigaretama, pošto su vodeći proizvođači počeli da prelaze na proizvode koji zagrevaju duvan?

- Podatak da na svetu ima više od milijardu pušača jasno pokazuje da će cigarete još neko vreme ostati prisutne na tržištu - započinje razgovor, za "Novosti", Aleksandar Jakovljević.

- Ali činjenica da danas kompanija "Filip Moris" radi na tome da što više pušača prestane da koristi cigarete ukazuje da se to tržište drastično menja. Dakle, krenuli smo ka istom cilju koji decenijama imaju antipušačke organizacije i regulatorna tela, samo su nam pristupi drugačiji. Prvi je opštepoznat pristup koji podrazumeva nultu toleranciju, odnosno potpuni prestanak konzumiranja duvana u bilo kom obliku, ali broj pušača u svetu pokazuje da je to očigledno nedovoljno efikasan način. Drugi pravac, koji je inicirao "Filip Moris", jeste realističniji i zasniva se na principu "smanjenja štete" - svim onim pušačim koji iz bilo kog razloga neće prestati da puše, ponuditi alternativni duvanski proizvod koji je manje štetan, kako za same korisnike, tako i za ljude u njihovoj okolini.





* Koliko je ljudi u Srbiji prešlo na te nove uređaje?

- Iako komercijalne rezultate ne komentarišemo, osvrnite se oko sebe i videćete da je broj ljudi koji koriste IQOS iz dana u dan sve veći. Posebno mi je drago što sva istraživanja pokazuju da naši potrošači ne vide IQOS samo kao modni aksesoar, već su potpuno upoznati s prednostima koje ovaj proizvod ima u odnosu na cigarete i razumeju kakve su prednosti prelaska na IQOS - da se zagrevanjem duvana ne generiše duvanski dim već aerosol koji sadrži od 90 do 95 odsto manje štetnih materija i manje je štetan, kako za njih, tako i za ljude u njihovoj okolini. Taj trend prelaska s tradicionalnih cigareta na manje štetne alternative se iz Beograda, odakle je krenuo, širenjem naše prodajne mreže, proširio na velike gradove širom Srbije i, što je najvažnije, ne gubi intenzitet. Naprotiv, pojavom na tržištu najnovijih generacija ovog proizoda, IQOS 3 i IQOS 3 multi, prefinjenije i još praktičnije verzije uređaja, trend se intenzivirao.

* Da li će ikada biti moguće napraviti cigaretu koja nije štetna po zdravlje?

- Klasičnu cigaretu ne. Alternativni duvanski proizvod, verovatno. Ipak, o jednoj stvari se mora voditi računa. Čak i da postoji potpuno zdrava zamena za cigarete, ako je pušači ne prihvataju, na nju je uzaludno utrošeno i vreme i novac. Ljudi jednostavno vole da uživaju u duvanu i nikotinu, koji je prirodni sastojak te biljke i koji, uprkos rasprostranjenom uverenju, iako nije bez rizika, nije primarni uzrok bolesti povezanih s pušenjem. Bez nikotina, bilo kakva zamena za cigarete pušačima neće biti dovoljno dobra, što će ih opet vratiti na staro - nastaviće da puše. Zbog toga je "Filip Moris" uložio ogromne resurse i angažovao veliki broj vrhunskih naučnika da osmisle proizvod koji će sačuvati zadovoljstvo i sam ritual koji je sličan pušenju cigareta ali ukloniti najveći broj pratećih nuspojava pušenja.





* Štampani mediji su zbog pada tiraža i stalnog poskupljenja papira u krizi. Ukoliko bi Srbija odlučila da ukine moratorijum na oglašavanje duvanskih proizvoda u printu, da li biste rado oglašavali svoje proizvode?

- Kompanija "Filip Moris", kako u Srbiji tako i globalno, poštuje zakonsku regulativu koja zabranjuje ili ograničava oglašavanje cigareta. Sa druge strane, smatramo da je veoma važno obavestiti potrošače da postoje alternative cigaretama, koje su manje štetne za sve one koji iz bilo kog razloga ne prestaju da puše. I to ne samo obavestiti ih da su takvi proizvodi dostupni, već im dati mogućnost da se informišu o njihovim konkretnim karakteristikama i prednostima, kako bi mogli racionalno da procene da li je to za njih adekvatan način smanjenja štetnog uticaja cigareta.

NIŠKA FABRIKA IZVOZI 80 ODSTO

* Niška fabrika duvana je jedna od najboljih u regionu. Kakve je rezultate postigla u 2018?

- Privatizacija Duvanske industrije Niš 2003. godine bila je i ostala jedna od najvećih direktnih stranih investicija i najuspešnijih privatizacija u Srbiji, sa ukupnom investicijom koja je do danas narasla na više od 850 miliona dolara. Zaokruživanjem investicionog ciklusa od 44 miliona dolara u 2018. godini, dokazali smo da nastavljamo aktivno da ulažemo u poboljšanje proizvodnih performansi fabrike, koja već jeste jedna od najmodernijih u globalnoj mreži "Filip Morisa". To dokazuje činjenica da je u 2018. godini više od 80 odsto svih cigareta proizvedenih u Nišu otišlo van granica Srbije.