Država nikako da propiše najvišu i najnižu cenu kontrole ispravnosti vozila. Do marta radna grupa NBS odrediće novi cenovnik

CENE tehničkih pregleda u Srbiji nastavljaju da rastu pa su pojedini vozači, koji su se javili redakciji "Novosti", za ovu uslugu platili od 4.500 do 5.000 dinara!

- Cene tehničkih pregleda u Srbiji, prema našim podacima kreću se u rasponu od 2.700 do 4.700 dinara - kaže za "Novosti" Vlada Marinković, predsednik Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda Srbije (NATEP) - Sva privredna društva koja se bave ovim poslom samostalno određuju cenu jer država, iako je to njena zakonska obaveza, još nije propisala najnižu a ni najvišu cenu pregleda.

Jedan od vlasnika poznate beogradske firme koja se bavi ovom uslugom objašnjava zašto cene rastu.

- Prvo sam propis da vozilo pregledamo na liniji 30 minuta znači da maksimalno za osam sati rada možemo da pregledamo 16 vozila - kaže on za "Novosti" - Računica je tu sasvim jasna i pokazuje da sa 3.000 dinara koliko je koštao do pre neki dan tehnički pregled kod nas ne mogu da isplatim ni plate radnicima. Podigli smo cenu na 4.500 dinara, bune se vozači, ali moraju da shvate da smo prinuđeni na ovakve nepopularne poteze.

Veći problem je, ipak, kaže naš sagovornik, odluka osiguravajućih kuća da isplaćaju samo pet odsto provizije po zaključenoj polisi obaveznog osiguranja umesto doskorašnjih 10-15 pa i 20 odsto.

- Ta suma nije beznačajna u ukupnim troškovima i da bismo uopšte opstali u ovom biznisu jedini izlaz je bilo povećanje cena.

Ovaj propis, kako za "Novosti" potvrđuje Vlada Marinković, neće biti izmenjen sasvim sigurno do marta naredne godine.

- U Narodnoj banci Srbiji formirana je radna grupa koja bi trebalo da do početka marta 2019. ustanovi da li je potrebno menjati Zakon o osiguravajućim društvima, odnosno član koji se odnosi na visinu provizije koja se isplaćuje privrednim društvima koja obavljaju uslugu tehničkih pregleda - kaže Marinković. - To znači da će cena tehničkih pregleda bar do tada ostati na ovom nivou.

Pojedini sagovornici "Novosti" smatraju i da je neodrživ broj linija tehničkih pregleda u Srbiji od oko 800 što je srazmerno mnogo više od bilo koje druge države u regionu i da bi tržište, i bez intervencije države koja bi propisala minimalnu i maksimalnu cenu, vrlo brzo moglo da "broj svede na prihvatljivu meru".

POSTUPAK PROTIV ČAČANA

KOMISIJA za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv 11 privrednih društava koji na teritoriji Čačka pružaju usluge tehničkog pregleda.

Komisija je, kako se navodi u saopštenju medijima, osnovano pretpostavila da su pomenuti učesnici na tržištu zajednički utvrdili cene po kojima će pružati usluge tehničkog pregleda što može da predstavlja povredu konkurencije u vidu zaključenja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.