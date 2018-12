M. N. S. | 27. decembar 2018. 14:02 |

PUŠAČI se ne raduju januaru i junu, jer već godinama povećanje akciza na cigarete donosi tada i poskupljenje. I narednog meseca će državni namet na duvan biti skuplji za 1,5 dinara, kako propisuje akcizni kalendar. To će se preliti na potrošače, najverovatnije krajem januara naredne godine, a svaka paklica biće skuplja za 10 dinara.

Cigarete su zbog usklađivanja aciza poskupele sredinom godine, a iz istog razloga je porasla cena i u februaru. Oba puta cigarete su poskupele za 10 dinara po paklici. Od jula "pal mal" košta 250 dinara, "bond" je 10 dinara jeftiniji, a "laki" se na kioscima nudi za 270 i 280 dinara. Za paklicu "marlbora" valja odvojiti 330, dok je "marlboro tač" od 290 do 300 dinara. Od kraja januara, odnosno početkom februara, u zavisnosti od proizvođača, sve ove cigarete će biti skuplje za 10 dinara.

Prema akciznom kalendaru, u periodu od 2017. do 2020. godine, svakog juna i januara specifična akciza za cigareta raste za 1,5 dinara. Sa ovim povećanjem, državni deo svake paklice samo umesto dosadašnjih 68,5 dinara iznosiće 70 dinara. Uz ovu, na cenu cigareta zaračunava se i proporcionalna akciza od 33 odsto cene, a na sve to valja dodati i PDV.

- Još nemamo nikakve informacije da li ćemo teret akciza preliti na potrošače - kažu duvandžije. - Svako pomeranje akciza znači povećanje troška po paklici. O tome da li će se to odmah odraziti na cene, ili će apsorbovati na svoju štetu, odluka je isključivo svakog proizvođača pojedinačno. Povećanje akcize od 1,5 dinara ne znači toliko povećanje troška. To svaki put poveća cenu paklice za šest do sedam dinara. Jer, sa rastom cene paklice raste i proporcionalna akciza, koja čini 33 odsto, a sa tim veći je i trošak za porez na dodatu vrednost.

Samo jedno pomeranje akciza od 2017. godine nisu osetili potrošači. Sva ostala povećanja državnih zahvatanja duvanska industrija je prosledila u nove, više cenovnike. U potrošačkim organizacijama ne veruju da će duvandžije veći državni namet preuzeti na sebe, jer, kako kažu, niko se ne odriče zarade.





MINIMALNI DEO

PROSEČNA cena cigareta u Srbiji je 241,4 dinara, pokazuju zvanični statistički podaci. Duvandžije ističu da je minimalno državno zahvatanje po paklice 180 dinara, pa da im je na najjeftinijim cigaretama zarada minimalna.

- Najjeftinija paklica je 210 dinara, a ako su akcize i porezi "teški" 180 dinara, onda o profitu ne možemo ni da govorimo - kažu u jednoj fabrici duvana.