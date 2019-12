I. M. | 06. decembar 2019. 13:15 |

KUPAC Univerziteta "Megatrend" Dejan Đorđević, tačnije predstavik konzorcijuma nemačkog investicionog fonda, saopštio je danas da na njegovu adresu nije upućen zahtev, predlog ili ponuda da se raskine ugovor o kupovini te visokoškolske institucije. Mića Jovanović, vlasnik i rektor "Megatrenda" za "Novosti" kaže da je Đorđeviću u razgovoru najavio raskid ugovora u ponedeljak.

- Postoji zakonom propisana procedura raskida ugovora, kao i posebna klauzula ugovora kojom su predviđeni način i uslovi raskida ugovora. U postupku realizacije ugovora poštuje se legislativa Srbije i dalje poslovanje, upravljanje i postupanje Univerziteta odvijaće se isključivo uz poštovanje svih važećih propisa - naveo je Đorđević u saopštenju.

On je Jovanoviću predložio da ode na odmor na jug Francuske i zamolio ga da prestane sa (ne)prijatnim iznenađenjima iz sata u sat.

- Olaka upotreba reči 'prevara' može prouzrokovati ozbiljne pravne posledice po gospodina Jovanovića - naveo je Đorđević. - U zavisnosti od raspoloženja bivšeg vlasnika, pregovori o preuzimanju univerziteta su trajali skoro dve godine, uz učešće pravnog tima gospodina Jovanovića. Pozivam gospodina Miću Jovanovića da javno iznese koji konkretno član ugovora nije ispunjen.

U razgovoru za "Novosti" Jovanović tvrdi da je Đorđević do sada već prekršio dve odredbe iz ugovora.

- Trebalo je odmah da počne sa isplatom zaostalih zarada zaposlenima. To sam najavio pred 500 ljudi, na potpisivanju ugovora - kaže Jovanović. - Njegova obaveza bila je i da 28. 11. uplati ratu banci, što, takođe, nije uradio.

Jovanović kaže da je njegov advokat već spremio dve varijante dokumentacije za raskid ugovora, a Đorđević će moći da bira između jednostranog raskida ili džentlmenskog dogovora i sporazumnog raskida.

- Ugovor raskidamo u ponedeljak, a on će izabrati kako - kaže Jovanović. - Ima i treću opciju, da mi do 16 časova u ponedeljak donese bankarsku garanciju ili ček iz nemačke banke na 10 miliona evra. To se neće desiti, jer on taj novac nema.

Rektor "Megatrenda" tvrdi da ima dokaze o lošem poslovanju Đorđevića. Naglašava da posle "ovog fijaska" neće prodavati univezitet. Kaže, rekao je Đorđeviću da se iseli iz rektorskog kabineta, kako bi on mogao da se vrati u njega.

NIJE IMAO NI ZA NOTARA

- KADGOD mu spomenem novac, on samo ćuti. Do sada nije isplatio nijednu obavezu koju je imao, tako da ne moram da čekam 6. januar, kada treba da uplati polovinu od 56,1 milion evra, da bih raskinuo ugovor. Kod notara je trebalo da plati overu ugovora 7.500 dinara, čak ni to nije imao, pa sam ja morao da platim - tvrdi Jovanović.