V. Crnjanski Spasojević | 05. decembar 2019. 15:38 |

Predsednica Udruženja Milena Janković Foto UNS





UDRUŽENjE nestalih beba Beograda podnelo je dve krivične prijave Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv članova organizovane kriminalne grupe sastavljene od lekara i državnih službenika, na čijem čelu je jedan ginekolog, zbog trgovine ljudima. U interesu istrage ne mogu da kažem o kom gradu u Srbiji je reč, niti da navedem imena prijavljenih, ali to su dovoljni dokazi da krađa beba i dalje postoji, rekla je Milena Janković, predsednica ovog Udruženja.Kako je za "Novosti" potvrdila nakon konferencije za novinare, organizovane povodom predloga tzv. Zakona o nestalim bebama, pre dve nedelje njenom udruženju javio se mlađi čovek.- On je bio u društvu dvadesetak ljudi kada je jedan od okupljenih ispričao kako je sa lekarom, nekadašnjim načelnikom ginekologije u tom mestu, koji sada ima privatnu ordinaciju, dogovarao kupovinu novorođenčeta. Čovek živi u inostranstvu. Lekar je ponudio da nabavi bebu i obezbedi dokumenta, da bi novi "roditelj" mogao legalno da je izvede iz zemlje. Na pitanje koliko to košta, ginekolog mu je rekao: "Prethodni klijent mi je kupio auto." Ispred ordinacije je stajao automobil vredan oko 50.000 evra - rekla je Janković.Tužilaštvu za organizovani kriminal podneli su krivičnu prijavu i pismenu izjavu ovog čoveka, koji je raspoložen da svedoči.Prema rečima Jankovićeve, njeno udruženje podnelo je i desetak krivičnih prijava višim tužilaštvima protiv konkretnih porodica, za koje, kako kažu, imaju dokaze da su kupili decu.- Podneli smo prijavu i slovenačkom tužilaštvu, pa je ljubljanska policija sprovela istragu protiv jednog bračnog para, a u istragu su se uključili i srpski organi gonjenja. Reč je o paru iz Slovenije, koji je 1986. godine stupio preko beogradskog centra za socijalni rad u kontakt sa prištinskim centrom, radi kupovine bebe. Otputovali su na Kosovo i tamo im je u porodilištu u Prištini obezbeđena devojčica. Rečeno im je da je majka studentkinja ostavila dete - kaže Janković.Navodno su dva-tri dana proveli u jednom hotelu, u kom su inače odsedali budući roditelji koji su na Kosovu kupovali svoje "naslednike", dok su sačekali papire. Devojčica je sa falsifikovanom dokumentacijom da je rođena u Sloveniji i da su joj to biološki roditelji, odvedena u Ljubljanu. Roditelji su slovenačkim organima, prema rečima Jankovićeve, priznali sve.Četiri roditeljska udruženja organizovala su skup na kom su javnost upoznali sa primedbama na predlog Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji.Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, Srbije, "Beogradska grupa" i Udruženje roditelja nestalih beba Beograda tražili su da se ovaj zakon povuče iz skupštinske procedure i da se formira nova radna grupa, koja će sačiniti nov predlog kojim će roditelji biti zadovoljni.UKOLIKO se Zakon o nestalim bebama ne povuče iz skupštinske procedure, roditelji će, kako tvrde, blokadom skupštine sprečiti glasanje. Najveća zamerka im je to što zakon nudi naknade do 10.000 evra, a ne istinu o sudbini njihove dece.