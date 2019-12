Lj. B. | 05. decembar 2019. 14:26 |

Vlasnik Megatrenda Mića Jovanović odustao je od prodaje Univerziteta jer je ustanovio da novi vlasnik Dejan Đorđević nema novca da mu isplati prvu ratu koja iznosi polovinu od 56,1 milion evra za koliko je univerzitet prodat. Ovo nam je potvrdio profesor Jovanović i naveo da je zbog toga odložio put za Francusku, gde ubuduće namerava da živi.





On je posumnjao da fond kojoj je prodao univerzitet nema dovoljno novca, nakon medijskih navoda da firma sa kojom je sklopio kupoprodajni ugovor ima finansijskih problema, pa je rešio da to detaljano proveri. Ispostavilo se da je to tačno.