Nadomak slovenačko-hrvatske granice slovenačka policija ovih dana ima pune ruke posla. Razlog nisu „nezakoniti migranti“, kako su u Sloveniji političari krstili bliskoistočne izbeglice, već sopstveni građani. Kako su izvestili domaći mediji, tokom proteklog vikenda su čak na tri lokacije duž „zelene granice“ paradirali s igračkama – replikama pravog oružja pripadnici „Štajerske varde“, neformalne paravojne formacije koju predvodi Andrej Šiško, u Mariboru nedavno osuđen na osam meseci zatvora zbog pokušaja podrivanja ustavnog poretka.

PLASTIČNE PUŠKE I PRAVE UNIFORME

Vardisti već nekoliko meseci krajem svake sedmice egzerciraju na drugom mestu, uvežbavajući kako da se rasporede u vojne formacije, „prikradu neprijatelju“ i uz to uče kako da rukuju hladnim i vatrenim oružjem. Posle prvih podsmešljivih komentara na društvenim mrežama da se radi o grupi sredovečnih zgubidana s pivskim stomacima koji se igraju vojnika, televizijske kamere zabeležile su naprasnu promenu stajlinga – vardisti (ekvivalent nekadašnjih seoskih straža) pojavili su se odeveni u nove uniforme; uz to su na travnjaku nikli novi zeleni šatori, poređani „pod konac“ plus što su se muškom delu ekipe pridružile i gospođe mrkih pogleda s jarko nalakiranim noktom kažiprsta, ležerno pritisnutim o okidač automatske puške. Doduše – plastične. Svi imaju na rukavu našiven amblem na kome je uz nacionalnu zastavu i crni panter isukanih kandži (i one su krvavo crvene). Sve je utanačeno tako da liči na vojsku. U kamere kažu da „žele samo da pomognu policiji i vojsci u sprečavanju ulaska nelegalnih migranata“.

Vardisti tvrde da su „morali da uskoče“ jer vojska i policija loše rade svoj posao. Slovenačka vlada, koja je mesecima tvrdila da nema zakonskih mogućnosti da skloni vardiste iza rešetaka ili ih bar globama obeshrabri da love namernike po slovenačkim gudurama, obrnula je ploču čim su se za „slučaj“ zainteresovali strani mediji s agencijom „Rojters“ na čelu, a čija podsmešljiva reportaža nije ni izdaleka „odisala ljubavlju koju Slovenija nudi“, a za koju su se turistički poslenici godinama trudili da u glavama turista povežu domaća prirodna bogatstva sa sloganom I feel love (osećam ljubav), pri čemu su za reč „ljubav“ (love) isticali da njome odiše već i ime države: SLOVEnija.

VARDE I VOJSKA

Panika da od te ljubavi neće ostati ništa je sada utoliko veća, jer su pripadnici Štajerske varde, osokoljeni pažnjom stranih medija, najavili da je u toku formiranje i Kranjske i Primorske varde… Analitičari su s nešto cinizma zaključili da na slovenačkoj granici s Hrvatskom samoorganizovane varde niču brže nego pečurke posle kiše. Izgledalo je da je slovenački državni aparat potpuno zakazao i izložen ruglu.

S obzirom na to da je u Sloveniji prilikom ulaska u NATO ukinuto obavezno služenje vojnog roka i uvedena profesionalna vojska, pojavile su se i inicijative za vraćanje „na staro“ tako što bi se ponovo uvelo obavezno služenje. Tako bi se „ubile tri muve u isti mah“ – popunio sastav vojske kojoj se već godinama osipa kadar zbog mizernih plata i loše opreme, neiživljeni momci dobili bi priliku da osete čari pravog vojničkog drila, a usput bi se i omladina „upristojila“… Ideja, međutim, nije pala na plodno tlo; zato vladi u Ljubljani nije preostalo ništa drugo nego da se lati zadatka i pronađe način kako da skreše krila „vardistima“.

NEMOĆNA POLICIJA

Na pitanje zašto vežbaju s maketama oružja, tačnije plastičnim igračkama, vardisti kažu da to čine da bi pravo oružje znali da upotrebe kada se ukaže potreba da zaštite slovenačke granice. Policija je tu potpuno nemoćna pošto u njenom prisustvu vardisti paze da koriste isključivo kopije pravih pušaka. Policija je priznala da može samo da ih posmatra i da načini zapisnik, ali nema načina da spreči njihove „vežbe“ i šepurenja uz granicu. Lokalno stanovništvo je tako prepušteno hiru vardista i njihovim „ratnim igrama“ koje mora da trpi na svom kućnom pragu.

Dodatno uznemirenje usledilo je kada su neki od vardista otkrili da su ispekli zanat u stranim vojskama, većinom u francuskoj Legiji stranaca. Zato se policajaca, kažu, ne boje. Policiji nije preostalo ništa drugo nego da pristane na ulogu posmatrača, pa tako na poziv uznemirenih građana izlazi redovno na teren, ali do sada nisu još nikoga priveli pred lice pravde, već samo izrekli nekoliko globa za minorne prekršaje. Jer „šetnje“ su dozvoljene i ne kose se sa zakonom, čak i uz samu državnu među.

Policija među veće uspehe ubraja akciju policijske uprave Novo mesto koja je grupi od 41 lica blizu planinskog doma Planina kod Pobočja oduzela sedam primeraka lažnog oružja – predmeta koji su ličili na oružje. Sve što je uspela da zapleni policija je poslala na analizu kako bi se obavila „kategorizacija oružja“. I to je sve. Nikoga od vlasnika lažnih pušaka nije mogla ni da pritvori, a kamoli optuži…

NOVI POLITIČKI FRONT

Slovenačkoj vladi naročito smeta izveštavanje stranih medija o „paravojnim formacijama koje su preuzele nadzor“ ne samo na južnoj granici Slovenije nego i šengenske granice, spoljne međe EU. Proizlazi da vlada premijera Marjana Šareca ne kontroliše situaciju u državi koja je članica NATO-a i Evropske unije. Ujedno je otvoren nov politički front između onih koji zagovaraju pravo naroda da se sam organizuje u seoske straže (varde), i njihovih protivnika koji tvrde da funkcije koje pripadaju državi moraju ostati u domenu vojske i policije.

„Slovenački režim će pokazati zube. Ali neće pokazati zube migrantima kako bi hermetički zatvorio slovenačko-hrvatsku granicu, već će ih pokazati onim Slovencima koji su zbog mlitavosti slovenačke vlade odlučili da sami brane svoje interese“, piše u kolumni Boruta Koruna koju je objavio nedeljnik „Reporter“.

Uprkos opisanoj retorici slovenačke opozicije koja zdušno podržava vardiste i srodne seoske straže, Šarecova vlada je prošle sedmice najavila da će izmeniti kazneni zakonik, sve u cilju da policija dobije odgovarajuća ovlašćenja koja bi joj omogućila progon Šiškovih vardista i sličnih paravojnih formacija. Nacrt zakonskih dopuna predviđa da će biti kažnjivo učešće u aktivnostima tokom kojih bi se privatne osobe maskirale u vojna ili policijska lica i izgledale poput njih.

S druge strane, partije desnice (SNS Zmaga Jelinčiča a pre svega SDS Janeza Janše) u parlamentu i preko svojih medija stalno dižu tenzije upozorenjima o „sve većem broju nezakonitih migranata“ koji „nadiru u Sloveniju“. Bombarduju optužbama policiju i vojsku, ali i vladu za nesposobnost da zaštite teritoriju Slovenije. Ističu vardiste kao „pripadnike naroda koji se samoorganizovao kao u vreme turske invazije“, što je samo dodatno ohrabrilo vardiste da se „obavežu svom narodu“ da će uprkos najavljenim zabranama i dalje „patrolirati“ uz granicu, a ako policija proba da ih omete, onda će se predstaviti kao „društvo u lovu na leptire“.

Sve to se dešava u vreme dubokih političkih trvenja unutar slovenačkog parlamenta i vlade. Aktuelna slovenačka vlada je manjinska, što znači da čak i uz (očekivanu) podršku dva poslanika iz redova manjina teško da će uspeti da u parlamentu progura potvrdu izmena kaznenog zakonika. Šarecova vlada je dosad relativno udobno vladala jer je mogla da računa i na glasove partije Levica, ali je ta stranka, nezadovoljna radom vlade, prošle sedmice prešla u „potpunu opoziciju“, što znači da se uzdržava glasanja o svim pitanjima, pa je čak i budžet za narednu godinu visio o koncu sve dok nije usvojen pomoću glasova Slovenačke nacionalne partije (SNS) Zmaga Jelinčiča. Jelinčič je na čelu partije koja je – kako joj i ime kaže – nacionalistička i mrzilačka prema migrantima. Jelinčič dobro zna i osnivača vardi Andreja Šiška, jer su početkom devedesetih obojica bili optuženi zbog podmetanja eksplozivne naprave ispod nekih kola u Mariboru. Jelinčič je uspeo da se izvuče bez osude, ali Šiško je tada zaradio (prvu) robiju. Zato njihovi odnosi više nisu sjajni, ali je bezmalo nemoguće da bi Jelinčič dao svoje glasove za usvajanje zakona koji bi onemogućio „samoorganizovanje naroda“ na granici s Hrvatskom. To bi značilo izdaju njegove političke platforme i birača. Tako se slovenačka vlada našla u procepu – zbog najezde „vardista“ mora pod hitno da pooštri zakonodavstvo, a nema moći da sprovede reči u dela.

FRANCUSKI I BUGARSKI PRIMER

U kom pravcu bi Šarecova vlada želela da krene o pitanju vardista, pokazuje primer Francuske. Juna ove godine je u francuskim Alpima buktao pravi mali rat između pripadnika desničarskih organizacija koje su se upinjale da migrantima spreče ulazak u zemlju, i nevladinih organizacija za pomoć izbeglicama koje su im pružale pomoć. Pariz je problem rešio tako što je na kraju kaznio i jedne, i druge. Pripadnici francuske antiimigrantske grupe „Generacija identiteta“ završili su na sudu zbog svojih blokada planinskih prelaza 2018. godine. Optuženi su da su vodili operacije koje su „odavale utisak“, odnosno podsećale na aktivnosti državnih službenika koji „obavljaju javnu službu“. Optuženi su se uzalud branili da su policiji samo „predali“ četiri migranta. Francuski zakon za takav delikt predviđa godinu dana zatvora ili novčanu kaznu u visini 15.000 evra. Slovenačka vlada bi htela da usvoji sličan zakon.

Nešto drugačija su iskustva Bugarske. I u Bugarskoj pripadnici „Organizacije za zaštitu građana“ (OBZG) već duže vreme „marširaju“ uz granicu s Turskom. Podršku im pružaju razne desničarske grupe sa severa Evrope. Često se slikaju za panoe na kojima piše da brane „Tvrđavu Evropa“. Bugarska policija je ove dobrovoljce, koji su „uhvatili“ 23 migranta, čak i nagradila, dodelivši im posebne plakete. Potom je zatražila od pripadnika pomenute organizacije da policajcima unapred jave svoje lokacije kad krenu u svoje „patrole“, kako bi policija mogla brže da reaguje u sličnim slučajevima… Sve to je izazvalo zgražanje i lavinu kritika u evropskim medijima.

Zašto je sve to opasno, pokazuje drugi primer. Kada je Petar Nizamov, istaknuti bugarski „lovac na migrante“, 2016. godine snimio kako je sam uhvatio tri migranta na granici, analitičari su upozorili da takvo ponašanje može da dovede do sledećeg koraka – da izbeglice krenu na put naoružane i da prilikom pokušaja hapšenja pruže otpor, uverene da se ispred njih nalaze lažni, a ne pravi policajci.