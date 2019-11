D.B.M. | 27. novembar 2019. 13:26 | Komentara: 0

"HVALA svima, svim ljudima. Svi ste vi pobednici. Večeras je Aco dobio svoj pasoš, dobio je novu šansu da se vrati svojoj kući. Nadam se da ću doći 9. januara na slavu Sveti Stefan. Idemo svi zajedno, idemo dalje."

Uz svoju fotografiju sa pasošem u ruci ovo je preksinoć napisao Aleksandar Dronjak na svom Fejsbuk profilu. Agonija ovog radnika iz Smederava, koji je u avgustu otišao u Libiju zbog posla, po svemu sudeći, uskoro će biti završena. Njemu su libijske vlasti oduzele pasoš, u međuvremenu mu je istekla viza, a on je već nekoliko meseci u kampu za strance, u gradu Ras Lanuf, na istočnoj obali.

Kako nam je ranije objasnio Dejan Simjanović, direktor srpskog ogranka preduzeća Petrolcomet, Dronjak je sam izazvao dramu koju preživljava u Libiji. On je tamo otišao da radi za libijski ogranak ove firme, u međuvremenu je odlučio da promeni preduzeće, ali strogi zakoni ove zemlje to ne dopuštaju. Dronjak je uz to, kazao je Simjanović, napravio prekršaj na aerodromu u Tripoliju, pa je zadržan u Libiji i ne može da se vrati u Srbiju.

Dronjak, međutim, tvrdi da ne bi imao problem sa putnom ispravom da je njegov poslodavac platio 2.000 dolara imigracionoj službi.

- Sve bi bilo u redu da je Petrolcomet hteo da plati 2.000 dolara kako bi mi, kao njihovom radniku pod ugovorom, vratili putnu ispravu - kazao nam je Dronjak.



- Da sam imao taj novac, ja bih platio. Ali, duguju mi tri plate.