Novosti Online | 26. novembar 2019. 12:32 | Komentara: 0

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ima vodič sa detaljnim uputsvom kako se treba ponašati u slučaju zemljotresa.Najvažnije je da ostati miran, i ne paničiti. Nikako ne treba bežati, već je najbolje spustiti se na pod, sklupčati i zaštititi glavu."Ostanite mirni i prisebni i ne dozvolite da vas obuzme panika. Budite svesni da su neki zemljotresi samo početni potresi i da ubrzo može uslediti sledeći, jači potres", navedno je iz SektoraCelo detaljno uputstvo u zavisnosti od mesta na kom se nađete pročitajte u nastavku:Nađite zaklon na bezbednim mestima u kući kao što su: dovratnici, noseći zidovi, mesto ispod stola, čvrstog nameštaja i ostanite tamo dok traje potres, ili pokrijte svoje lice i glavu rukama i sklonite se u ugao unutrašnjih zidova postorije.Ostanite u kući dok potres ne prestane i ne bude bezbedno za vas da izađete. (Istraživanja su pokazala da najviše povreda nastaje kad ljudi pokušavaju da izađu iz zgrade za vreme potresa). Iz prizemne zgrade ili sa prvog sprata možete izaći na otvoren prostor, ali vodite računa da budete na bezbednoj udaljenosti od zgrada.Sve dok zemotres traje, izbegavajte stepeništa i liftove. Ne koristite lift. Ne izlazite na terasu ili balkon. Ne držite police iznad kreveta. Ukoliko ste u blizini visoke zgrade ili unutar nje, sklonite se od stakla i spoljnih zidova.Ukoliko ste u javnom objektu (škola, preduzeće, tržnom centru, centru za rekreaciju ili prodavnici) - ostanite mirni i izbegavajte paniku. Držite se dalje od mase ljudi koja se u panici kreće ka izlazima.Budite svesni da može doći do nestanka struje, i da se alarmi (protipožarni i drugi) mogu uključiti. Uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzitorski prijemnik sa rezervnim baterijama.Odmah isključite sve izvore električne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji izvor toplote, isključite ga kada se potres smiri. Ukoliko dođe do pojave požara, pokušajte da ga ugasite i obavestite lokalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu.Ukoliko je potrebno i ukoliko ste u mogućnosti pridružite se timovima za spasavanje iz ruševina i uključite se u potragu i pružanje pomoći nastradalima pod ruševinama srušenih objekata.Sklonite se od ulične rasvete, električnih kablova i zgrada, najveća opasnost je u blizini građevina, na izlazima i uz spoljne zidove. Ukoliko ste na ulicu vodite računa o objektima koji mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi sa krova, slomljeno prozorsko staklo i slično. Zaštitite glavu rukama ili tašnom.Zaustavite se ukoliko vam bezbednost u saobraćaju dozvoljava. Izbegavajte zaustavljanje u blizini zgrada, drveća, nadvožnjaka ili električnih kablova. Nastavite oprezno kada potres prestane. Izbegavajte puteve, mostove ili rampe koji su možda oštećeni u potresu.Ne palite šibicu. Ne krećite se, jer je u većini slučajeva mnoge to koštalo života. Prekrijte usta maramicom ili tkaninom. Udarajte o cev ili zid kako bi spasilački timovi mogli da vas pronaću. Ukoliko imate pištaljku iskoristite je. Vičite samo ukoliko je to poslednja opcija. Vikanje može izazvati udisanje opasno velike količine prašine.Budite spremni za dodatne potrese. Ako je objekat oštećen, zbog mogućnosti nastanka jačeg zemljotresa, napustite ga smireno, bez panike i po redu – majke sa decom, stari, bolesni, osobe sa invaliditetom itd.Ukoliko se nalazite u oštećenom objektu i osećate miris gasa ili vidite pokidane kablove, ne palite sveće, šibice zbog opasnosti od požara i eksplozija. Proverite da li je neko povređen. Ne pomerajte ozbiljno povređene osobe. Pratite uputstva nadležnih organa. Koristite telefon samo u slučaju nužde kako se telefonske linije ne bi opteretile. Ne koristite automobile kako ne biste ometali spasilačke ekipe u obavljanju svojih funkcija. Izbegavajte ulazak u kuću, pogotovo ukoliko postoje oštećenja, osetite miris gasa ili vidite oštećene kablove.