Mislim da je cela Srbija pre par minuta osetila zemljotres. Da li neko zna ima li negde nekih posledica ili je ovo bilo "normalno" podrhtavanje tla, koje diže ljude iz kreveta i budi iz sna? — Selfijana (@selfijana1) November 26, 2019

Probudio me zemljotres i ne mogu da verujem koliko me je bilo strah! — HARLEKIN (@PonosnaSrbija) November 26, 2019

Zemljotres jačine 6,4 stepena koji je rano jutros potresao Albaniju, osetio se na celoj teritoriji Srbije, a za sada nije registrovana šteta, rečeno je u Republičkom seizmološkom zavodu.Zamenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda Srbije Branko Dragičević rekao je Tanjugu da se zemljotres, u kom je najmanje petoro poginulo, a 150 povređeno, naročito osetio na teritoriji Kosova i Metohije.- Zemljotres se osetio u celoj Srbiji, naročito u južnoj srpskoj pokrajini, pa sve do Beograda. Računa se da je u regionu preko 10 miliona ljudi osetilo to podrhtavanje tla - rekao je Dragičević.Mnogi građani su na društvenim mrežama napisali kako su osetili podrhtavanje tla koje ih je probudilo.Kako kažu iz ovog Zavoda, najviše poziva bilo je iz Beograda, Vranja, Kragujevca i Jagodine.On je naveo da ovakav zemljotres može da dovede do velikih šteta.- Još je rano predvideti obim šteta i broj nastradalih - rekao je Dragičević.On je dodao i da se očekuje još seizmičke aktivnosti nakon ovog snažnog zemljotresa. Prvi zemljotres, jačine 6,4 stepena dogodio se oko 4 sata ujutru nedaleko od Drača.