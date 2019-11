M. I. - D. B. M. | 25. novembar 2019. 21:09 | Komentara: 0

DRAMU koju već neko vreme preživljava u Libiji Aleksandar Dronjak je sam izazvao. On je tamo otišao da radi za libijski ogranak preduzeća Petrolcomet, ali je u međuvremenu odlučio da promeni firmu, a to nije moguće. Istina, dobio je vizu u Ambasadi Libije u Beogradu, ali strogi zakoni ove zemlje ne dopuštaju da se tamo menjaju firme. U vizi je izričito navedeno da Dronjak, kao i drugi koji u ovoj arapskoj zemlji dobiju posao, od početka do kraja boravka tamo treba da provede na adresi jednog preduzeća. Onog u kome je zaposlen. Aleksandar je, uz to, napravio prekršaj na aerodromu u Tripoliju.

Ovako za "Novosti" govori Dejan Simjanović, direktor srpskog ogranka firme Petrolcomet, koja je navedena kao jedan od krivaca što je Aleksandar Dronjak zadržan u Libiji i ne može da se vrati u Srbiju. Imigraciona služba te zemlje oduzela mu je pasoš, a on je već nekoliko meseci u kampu za strance.

- Pokušavamo na sve načine da mu pomognemo da se vrati kući - kaže Simjanović. - Smestili smo ga u luksuzan kamp, u kome ima odlične uslove: tri obroka u restoranu, bazen, teretanu, besplatan internet... Mi ćemo ga izvući, ali nam i dalje nije jasno kako je i zašto odjednom zapao u takve probleme. Pogotovo što je on, do sada bez problema, više puta odlazio u Libiju, a tamo su radili i njegov otac i brat. U kontaktu sam sa njegovom porodicom, i verujemo da će ova drama biti brzo završena.

Dronjak je iz Smedereva krajem avgusta otišao u Libiju, ali su, kako nam je objasnio u telefonskom razgovoru, od početka stvari krenule loše. Kada je došao u Tripoli, niko iz firme ga nije sačekao, a zgradu u kojoj joj je bilo sedište zatekao je napuštenu.

- Rekli su mi da sedište firme već dve godine nije na ovoj adresi, ali sam, ipak, uspeo da stupim u kontakt sa kolegama koje su me uputile gde da ih potražim - kaže Dronjak. - Ubrzo potom shvatio sam da stvari ne funkcionišu kao ranije. Nekoliko kolega požalilo mi se da ne može da se vrati kući i tada sam odlučio da odem. Od tog trenutka počinju moji problemi.

Seo je u avion i zaputio se u Bengazi, odakle je trebalo da se prebaci za Tunis. Na aerodromu ga je, međutim, sačekala imigraciona služba koja mu je oduzela pasoš.

- To je, očigledno, u poslednje vreme uobičajena praksa u Libiji - objašnjava Dronjak. - Libijska imigraciona služba uzima pasoše stranim radnicima i onda firme plaćaju određenu sumu novca kako bi im pasoši bili vraćeni.

Dronjak tvrdi da bi sve bilo u redu da je Petrolcomet hteo da plati 2.000 dolara kako bi mu, kao njihovom radniku pod ugovorom, imigraciona služba vratila putnu ispravu.

- Umesto toga, oni su mi rekli da sačekam nekoliko dana u njihovom smeštaju, jer navodno Libijci nisu hteli da vrate pasoš. Tih nekoliko dana pretvorilo se u nekoliko meseci - kaže Dronjak. - Preko prijatelja sam kontaktirao i sa srpskom ambasadom u Tunisu, ali oni su mi tražili da prijavim da sam izgubio putnu ispravu, te da priložim još nekoliko dokumenata kako bi mi izdali privremeni pasoš. Danas me je, međutim, posetio šef kampa u kom boravim i rekao mi da ću za dan-dva dobiti svoj pasoš.

NEZAHVALNOST PREMA DOMAĆINU

NA aerodromu u Bengaziju, kako su nam obrazložili nadležni službenici, Aleksandar Dronjak je prilikom pasoške kontrole bio arogantan i grub, što se u Libiji tumači kao nezahvalnost prema domaćinu - kaže Dejan Simjanović. - To je verovatno, uz traganje za drugim poslom, bio i dodatni povod da mu se oduzme putna isprava. Ne razumem njegove greške, jer je on pravila ponašanja u Libiji znao, a ne razumem ni zašto je sve to prećutao.