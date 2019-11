NovostiOnline | 24. novembar 2019. 10:51 | Komentara: 0

Batine nisu ljubav. Kada prvi put krene da vas udari ili vas udari, odmah se okrenite i idite, jer će to sigurno ponoviti.





- Nemojte produžavati agoniju čekajući ili verujući mu na reč da će se promeniti. Neće! Može biti samo gori, a život je, zapamtite, samo jedan. To kažem zato što je, nažalost, nemali broj žena u Srbiji koje nisu dočekale jutro“, kaže na početku razgovora za „Alo!“ hrabra Bojana Obradović Veljković (34), koja je i sama bila žrtva porodičnog nasilja.

Bojana je godinama trpela porodično nasilje, a onda je pre gotovo četiri godine zauvek napustila svog još zakonitog supruga, inače policajca.

PROČITAJTE JOŠ - Snimak nasilja zgrozio Srbiju: Žena jedva ostala na nogama posle šamara nasred ulice (VIDEO)

- Bili smo zajedno 15 godina, od moje 16. Posle sedam godina sam dobila prvi šamar. Naravno, nije bio jedini. Šamare sam dobijala čak i dok sam dojila ćerku jer nisam htela da mu napišem sa koliko sam muškaraca bila pre njega. Onda me je i varao, maltretirao, ucenjivao, pretio mi, kontrolisao me, omalovažavao, povremeno mi pretio ubistvom, a nekoliko puta i brutalno pretukao - priča Bojana.

SUMORNA STATISTIKA Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava 25. novembra, Srbija dočekuje sa sumornom statistikom. Naime, od početka godine ubijeno je 28 žena, a u 15 slučajeva ubistava nije bilo ranijih prijava za nasilje u porodici. U prethodnih 11 godina, u Srbiji je 320 žena izgubilo život. Statistika ukazuje i na to da je svaka druga žena u Srbiji doživela neki vid nasilja.

Pre četiri i po godine, kako navodi, krvnički ju je pretukao u Vinči dok su se vraćali s proslave rođendana njene prijateljice udarajući je pesnicama u glavu, zbog čega je posle danima imala podlive. Tada je bežeći od nasilnika preko njiva i uličica pozvala policiju, koja je nasilnika privela, a nju odvela pravo u Urgentni centar.

- Posle tog brutalnog prebijanja nisam podnela krivičnu prijavu zbog njegovih ucena i pretnji da neću videti decu ako on izgubi posao jer je policajac. Onda sam mu se vratila, najviše zbog dece. Nakon toga se promenio, ali samo na nekoliko dana, a onda se sve vratilo na staro - navodi Bojana.

U februaru će biti pune četiri godine otkako ga je napustila. Otišla je kod majke sa ćerkicom jer je sin želeo da ostane sa ocem.

- Tada sam podnela krivičnu prijavu i za krvničko prebijanje u Vinči. Posle tri i po godine, koliko je trajao taj sudski proces, on je dobio samo pet meseci uslovno za brutalno batinanje. Da li treba da vam napominjem da je još radnik MUP-a i nosi značku i oružje?! Tri godine nikako da se završi i sudski proces u vezi sa razvodom, pa sam sa nasilnikom zvanično i dalje u braku - navodi naša sagovornica.

Bojana se odlaskom od muža nasilnika zauvek oslobodila pesnica i šamara, ali ova hrabra žena i majka sada vodi jednu od svojih najvećih životnih borbi. To je borba za starateljstvo nad dvoje dece - sinom (15) i ćerkom (10), koje je Centar za socijalni rad dodelio ocu.

PROČITAJTE JOŠ - Na tremu nabijena svinjska glava: Jeziv prizor ispred Ivanine kuće koju je dečko pržio peglom

- Centar je doneo odluku da decu viđam povremeno. Jedini razlog zbog kojeg deca ne žive sa svojom majkom jeste to što nemam svoj stan, već sam podstanar, i što nemam veće prihode od onih koje imam. To je moj jedini greh i jedini razlog zbog kojeg ova majka nije sa svojom decom. Sram da bude sve koji su doneli tu odluku. Pogodno je da deca budu sa nasilnikom, a ne sa majkom koja je pobegla i od nasilnika i od nasilja. Toliko volim svoju decu, da ću se za starateljstvo boriti do poslednjeg daha - navodi Bojana.

Iako navodi da joj nije bilo lako zbog svega što ju je nakon odlaska od nasilnika snašlo, posebno kad je reč o deci, jer nisu sa njom, ističe da je to bio jedini ispravan put.

- Bilo je „ili pukovnik ili pokojnik“. Samo jedan život imam. Nasilnika odmah prijavite, nemojte da bude kasno. Moja deca, ako ništa drugo, bar imaju živu majku, dok neka nažalost nisu bila te sreće - završava naša sagovornica.

DESET OD 11 ŽENA VRATI SE NASILNIKU

- Advokat mi je kazao da se 10 od 11 žena koje dožive nasilje vrati nasilniku. Razni su razlozi. Kod mene, osim što sam tog čoveka volela kao boga i verovala i nadala se da će se promeniti, jedan od razloga je i to što nisam imala kuda da odem. Oca nemam, a majka je slabog materijalnog stanja, pa nisam htela još i ja da je opteretim. Ali kad prolaziš kroz takav horor kroz kakav sam ja prošla, onda se samo jednog jutra probudiš i kažeš: „E, sad je stvarno dosta.“ Ako treba na ulicu, onda na ulicu. Srećom, imam sestru Anđu, koja je moj veliki oslonac u svakom smislu i koja i meni i majci pomaže kako i koliko može, s obzirom na to da i ona ima porodicu. Bez nje bi bilo još teže - ističe Bojana.