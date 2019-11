Novosti online | 22. novembar 2019. 16:38 |

Lena je bila zdrava devojčica, odličan đak, trenirala je odbojku i pevala u horu. Sve do jedne tuče u petom razredu. Zbog koje je, ispostaviće se, doživela moždani udar koji je ostavio posledice - fizičke i psihičke.Lena danas ima invaliditet desne ruke, ne može da drži olovku i prati nastavu jer ima poteškoće sa pažnjom i koncentracijom, ne može više da ide ni na odbojku.Njena majka Milica u ispovesti za Nedeljnik i jutarnji program TV Prve govorila je o problemu u kojem se našla porodica zbog vršnjačkog nasilja, o svakodnevnoj borbi da Leni bude bolje, a zašto je odlučila da priča o svemu kaže: “Svako treba da zna šta jedna tuča u školi može da izazove i šta vršnjačko nasilje može da donese. Desilo se mom detetu, moglo je da se desi nekom drugom detetu. Još ne mogu da prihvatim da Lena ima teško oštećenje mozga.”Ta jedna tuča na školskom odmoru promenila je život ove porodice. Proteklih godinu dana traje Lenin oporavak koji još nije završen.“Doktori u Kragujevcu su najpre mislili da je ona imala nešto urođeno, ali sve analize koje smo uradili kasnije, pokazuju da je moždani udar nastao kao posledica udarca, čak je jedan doktor to i napisao. Radili smo angiografiju koja je pokazala da je pogođena glavna arterija na mozgu što je izazvalo šlog. Lena je imala jako tešku ishemiju, cela desna strana tela joj je bila paralisana”, priča majka Milica.Posle tuče, škola jeste prijavila nasilje, ali ne i važnu činjenicu - da je devojčica doživela infarkt mozga. Lena se vratila u školu, ali nema odgovarajuću podršku, smatra majka.“Škola ništa nije uradila da pomogne Leni. To je neka nadmenost kao da je moje dete napravilo nešto, kao da sam ja kriva. Od početka ove školske godine niko je nije zvao na rođendan, ni u šetnju. Razredna nije upitala kako je”, priča Milica.Do tuče između Lene, tada učenice petog razreda, i dečaka iz njenog razreda došlo je 22. oktobra prošle godine u osnovnoj školi u Kragujevcu. Međutim, Lenina majka kaže da je upozoravala razrednu na zadirkivanja i uvrede, ali da je pravovremena reakcija izostala. "Razredna je rekla: 'Važi, rešićemo', ali sve je ostalo na tome".Gostujući u jutarnjem programu na TV Prva, Milica, Lenina mama, rekla je da su između njene ćerke i dečaka L. uglavnom bile čarke, ali da se ona žalila razrednoj mesec dana ranije, ali da joj je razredna rekla "važi, rešićemo" ali da je sve ostalo na tome.- Lena je rekla da joj L. priča da je debela, da joj gura ranac, udara. Ja to nisam shvatala ozbiljno da zovem roditelje, već sam pozvala razrednu. Nemam ništa napismeno, rekla je da će obratiti pažnju - priča Lenina majka.Kako je dodala, tri dana pre incidenta, Lena je došla kući sa pocepanim džemperom, koji joj je napravio drugi dečak.- Ja okrenem razrednu, gde mi je ona rekla da je Lena sedela mirna, ne bi se to desilo. Tražila sam da roditelju dođu, i da vidimo zašto je to uradio - priča Milica koja se u tim trenucima osećala potpuno nemoćno.A onda, posle tri dana, razredna je pozvala Milicu, i uzdišući je rekla da su se dečak L. i Lena potukli:- Dolazim u školu, njegov otac koji je bio moj školski drug 8 godina takođe. Vidim Lena uplakana, razredna pita - zašto ste se potukli", gde je on rekao "zato što smo ludi" - objašnjava majka, koja kaže da se to dešavalo u učionici, za vreme malog odmora, da su vrata bila zatvorena, i da dok je nastavnik pio kafu, nije bilo nikoga u hodniku.Dečak L. je Lenu, prema rečima njene majke, gađao punom flašicom vode, pesnicama je više puta udario, od čega nekoliko puta i u glavu.- Dolazi druga devojčica i kaže da je dečak L. prevrnuo svima rančeve u učionici, a za to vreme njegov otac ćuti. Sledeći čas su imali francuski, ali sam ja odlučila da odvedem nju kući. Razredna je rekla da pišemo izjavu, i da će i jednom i drugom smanjiti ocenu iz vladanja. Mislim da se nije ni raspitala šta se tačno desilo - priča Lenina majka."Oni se brane, ja to razumem, ali neću da stanem, jer je bila zdrava"- Ne mogu razumeti kako je Lena kriva. Oni se prosto svi sad brane, ja to razumem, ali ja neću da stanem jer želim da pravdu isteram na čistac, jer je bilo zdrava, pevala u horu, trenirala a sada izgleda ovako kako izgleda - priča Milica .Dečakova majka, prema rečima Milice, je pozvala nju kada je Lena bila u bolnici, i da je došla jednom da je obiđe, a da od kako je stigla tužba, više nije bila.- Lena je sada kod iste razredne. Pitali su me zašto, e sad ovako. Svako bi ispisao dete, međutim ja pratim njeno psihičko stanje koje je bitno, imala je velike traume, u banji je htela da odseče ruku, i pomišljala je na sve i svašta, zbog lekova, verovatno. Pričala je te da jedva čeka u školu, pa da neće i da je baš briga. Ako promeni ambijent, a navikla je na tu decu, može biti problem -priča Milica.Otišla je, priča dalje Milica, kod psihologa, gde je ona predlagala da Lena može ići u IJUP sistemu, odnosno smanjenom gradivu.Statistika pokazuje da polovina dece doživi vršnjačko nasilje, te da dve trećine od toga su fizičko, a da u 85 odsto slučajeva, žrtvi nasilja niko nije pomogao.