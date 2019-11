Tanjug | 21. novembar 2019. 14:12 |

Znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekom ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem, rekao je ministar finansija

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na sednici, održanoj u četvrtak, preinačio je odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka i jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije.

Kako je navedeno u saopštenju Odbora Mali je u disertaciji "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji", odbranjenoj na FON-u 2013. godine, učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike. Zauzet je stav da je u delu disertacije "doslovno preuzimao tekstove odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navodenja imena tih autora".

"Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan FON nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta", navodi se u saoštenju.

Odbor za profesionalnu etiku dostaviće konačno Rešenje Senatu Univerziteta radi "postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi".

MALI: INTERESUJE ME BUDžET, O DOKTORATU U NAREDNIM DANIMA

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je u četvrtak povodom odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu da je za njega danas tema Predlog budžet za 2020.godinu i dodao da će o doktoratu govoriti u narednim danima.