Već postaje fenomen da estradne umetnice sa Kosova i Metohije oskudno odevene snimaju spotove u pravoslavnim svetinjama i na taj način skrnave srpsku pravoslavnu baštinu, što prolazi bez reakcije i osude međunarodnih institucija.Albanska pevačica sa švajcarskim državljanstvom Aljbana Azizi upravo je šokirala srpsku javnost time što je oskudno odevena snimila spot u Crkvi Svetog Nikole u Novom Brdu, u blizini Prištine.Pre nje, sličan spot sa razgolićenim igračicama, još 2014. godine, napravila je albanska muzička grupa u Hramu Hrista Spasa u centru Prištine na čelu sa pevačicom Erom Istrefi.Ni za jedan „performans“ nije tražena dozvola od SPC, već je sve rađeno samoinicijativno i bez osude međunarodnih institucija.„Kada je reč o najnovijoj uvredi ili pokušaju desakralizacije Crkve Svetog Nikole, pretpostavljam da iza svega stoji neko ko „brine“ o takvim stvarima i ko je verovatno naručio ovakvu pesmu i ovakav spot“, kaže istoričar Miloš Ković za Sputnjik.Prema njegovim rečima, ovo je najbolji dokaz šta čeka naš narod i svetinje na KiM ukoliko dozvolimo otcepljenje Kosova od Republike Srbije:„Za one kojima ni ovo nije dovoljno, treba im preporučiti da odu u Republiku Albaniju i da vide da li je išta ostalo od kulturnih spomenika srpskog naroda u severnoj Albaniji, pre svega u okolini grada Skadra i da li tamo uopšte ima ostataka srpske nacionalne manjine.“Ković napominje da nije jasno zbog čega niko u civilizovanom svetu još nije osudio ove događaje. On se pita da li bi se ćutalo ukoliko bi se slične stvari radile u džamijama ili katoličkim katedralama.„Ponavlja se politika dvostrukih standarda i danas se, kao i pre trideset godina, Srbi tretiraju kao ljudi drugog reda u globalnim svetskim medijima. Ono što je dozvoljeno Albancima, Bošnjacima, Hrvatima, Crnogorcima — to Srbima nije dozvoljeno. I to je ono što je nepodnošljivo za Srbe“, komentariše Ković, dodajući da sve ovo vodi ka stvaranju „velike Albanije“.Prema njegovim rečima, Zapad računa na pripajanje Kosova „velikoj Albaniji“.„To radi NATO u ovom trenutku, ali se ne dozvoljava ujedinjenje Srba iz Republike Srpske i Srbije. Srpske žrtve su nepostojeće. Srpski kulturni spomenici su nepostojeći, sa izuzetkom nekoliko najvećih, onih naših koji su pod zaštitom Uneska i koji se jednostavno ne mogu sakriti. Zato moramo budno da pratimo šta se sa njima događa“, ističe naš sagovornik.Ove događaje je do sad osudila samo Eparhija raško-prizrenska i kosovsko-metohijska, kao i Srpska lista koja je istakla da je spot Aljbane Azizi nastavak skrnavljenja svetinja i objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji i apelovala na međunarodnu zajednicu da najodlučnije stane u zaštitu srpskih bogomolja.