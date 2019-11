Tanjug | 19. novembar 2019. 15:25 | Komentara: 0

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici dodelio je danas sertifikate za 19 projekata koji će u 34 lokalne samouprave omogućiti unapređenje geografskih informacionih sistema, a reč je o projektu u koji je EU uložila dva miliona evra.

Fabrici kaže da EU upravo podržava projekte koji su namenjeni dobrobiti građana i poručuje da je budućnost Srbije u EU.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem rekao je da je digitalizacija veliki izazov u smislu naučnih dostignuća, transparentnosti, inovacija, veštačke inteligencije, otvorenih podataka.

"Niš je inovaciono čvorište u ovoj zemlji i upravo smo zato odlučili da ovde dodelimo nagrade za 19 projekata koji su odabrani u tenderskoj proceduri, a cilj je da se ti projekti realizuju u različitim opštinama", kaže Fabrici.

Naveo je da je sa Bulatovićem razgovara o novim projektima, novoj infrastrukturi, ekološkim aktivnostima sa idejom da se unapredi kvalitet života građana i o tome kako Grad Niš može da doprinese prosperitetnijem i demokratskijem društvu.

"To je zaista veliki izazov pred nama i to je jedan do razloga zašto geografski infomacioni sistem jeste instrument za upravljanje velikom količinom podataka", rekao je Fabrici.

Dodao je da je drugi izazov kako da se ti podaci iskoriste za projekte namenjene uslugama za građane u različitim oblastima među kojima su bolje planiranje, katastar, saobraćaj, turizam i životna sredina.