V. Crnjanski Spasojević | 17. novembar 2019. 14:00 |

BROJ migranata mahom sa Bliskog istoka u poslednjih 10 dana se vidno povećao u centrima u Srbiji, potvrđeno je za "Novosti" u Komesarijatu za izbeglice i migracije. Prema rečima Svetlane Palić iz Komesarijata, on je sa 2.700-2.800 porastao na više od 3.000.

Početkom nedelje ih je bilo 3.400. Kako kaže Palić, svakodnevno u centre stiže i po 50 ljudi, čiji je cilj odlazak na Zapad, i od toga ne odustaju.

Broj prolazaka kroz našu zemlju naročito raste od kada je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ponovo počeo da preti Evropi da će "otvoriti kapije" i propustiti tri miliona migranata. Izbeglice su odmah odreagovale i krenule dalje. Ovo posebno važi za Sirijce, koje je na put poterao i strah da će biti prisilno naseljeni u pogranična područja sa Sirijom.





PROČITAJTE JOŠ - Migranti nadiru sa Kosmeta: Obijaju prazne kuće, na meti prodavnice i kafane; Starica se branila sekirom

Na opasnost od novog izbegličkog talasa, nalik onom iz 2015. godine, sredinom prošlog meseca upozorio je i nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer, i pozvao Evropu da pomogne zemljama koje su na udaru.

Nevoljnici iz Avganistana, Pakistana, Iraka i Sirije dolaze preko dve migrantske rute - jedna vodi preko Turske, Grčke i Srbije ka Mađarskoj ili Sloveniji, a druga je jadranska. Na tim putevima, prema podacima Centra za sigurnost granica (DCAF), za trećinu je veći broj migranata nego prošle godine.

Najveći broj njih se u Srbiji zadržava između 24 i 48 sati, ali ima i onih koji u domaćim centrima čekaju i po tri godine da bi legalno ušli u Mađarsku. U pitanju su mahom porodice, čija deca ovde pohađaju nastavu.





PROČITAJTE JOŠ - Ilegalni migranti upadaju u pune kuće

Na pitanje koliko je Srbija spremna ukoliko bi nagrnuo novi talas iz Turske i Grčke, preko Makedonije, Crne Gore i Kosova, Svetlana Palić odgovara da naša zemlja ima 16 centara, od Bujanovca, na jugu, do Sombora i Subotice, na severu, plus još tri centra na takozvanom režimu spavanja:

- To znači da u njima rade samo urgentni prihvat, ali se ljudi ne zadržavaju, već odmah sutradan idu dalje. Centri ukupno imaju 6.000 mesta, a sada je broj migranata u njima 3.300. Dakle, spremni jesmo, a da li će do novog talasa doći, to ne može da kaže niko. Gledamo šta se dešava, pratimo događaje u Grčkoj i Turskoj.





Zasad bez opasnosti o ponavljanju 2015. godine, AP Photo Boris Grdanoski,

Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, objašnjava da se povećanje broja migranata beleži od juna. Prvo ih je, kako kaže, samo iz Makedonije, preko Preševa, svakodnevno dolazilo po 80, pa 100, a sada ih stiže po 150.

- Veliki broj njih je van sistema. Između 300 i 400 migranata spava po beogradskim parkovima - kaže Đurović, i dodaje da ih mnogo ima i u Šidu, okolini Subotice, kod Loznice i u celom Podrinju. - Odavde idu dalje prema Mađarskoj, Hrvatskoj, BiH i Rumuniji. Mađarska policija nam svakog dana ilegalno vraća po 50 ljudi, a Hrvati između 50 i 100. Ilegalno ih kod nas gura i BiH, jedino ih rumunska policija legalno predaje našoj policiji. Do 1. septembra više od 10.000 ljudi tražilo je azil u Srbiji.

On navodi da trenutno nema indikatora za to da bi mogla da nam se ponovi 2015. godina, ali dodaje da situaciju treba shvatiti ozbiljno. Politika upravljanja migracijama ne sme da se zasniva na nadi da će oni proći dalje, u Zapadnu Evropu.

Foto Tanjug/N.Jovanović



- Na to koliki će biti talas mi ne možemo da utičemo, jer su za to presudni politički faktori: Turska koja ucenjuje Evropu, kao i situacija u ratom zahvaćenim zemljama. Moramo da imamo na umu da je Srbija poslednja stanica ka EU i da su svuda oko nas ograde. Problem će nastati ako bude počelo da ulazi daleko više ljudi nego što može da ih izađe - zaključuje Đurović.

Prema podacima Granične policije, samo tokom poslednjih dana oktobra i prve nedelje novembra pronađeno je 79 migranata u ilegalnom prelasku državne granice, od kojih najviše državljana Avganistana, Pakistana i Egipta. Evidentirano je i 136 ljudi koji su odustali od pokušaja ilegalnog ulaska.





KAMPOVI

U BiH je u toku borba u vezi sa smeštajem migranata, od kojih se najveći broj njih nalazi u Bihaću. Prema poslednjim informacijama, mnogi će tokom predstojeće zime biti smešteni u vojne kasarne u Sarajevu i Tuzli dok se ne formiraju kampovi. Zasad se najviše kampova nalazi u Bihaću.





U prihvatnim objektima ima mesta za 6.000 osoba.AP photo D.Vojinovic



MAĐARI PUŠTAJU PO JEDNOG