BOŠNjAČKO nacionalno veće i Grad Novi Pazar zahtevaju da se, prilikom upisa dece u škole, jezik na kome će deca pohađati nastavu odredi shodno nacionalnoj pripadnosti njihovih roditelja. Traže, takođe, i da se u svim školama u Novom Pazaru ponovi postupak izjašnjavanja o jeziku nastave najkasnije do 30. septembra. Ovo piše u dopisu koji su dobili direktori škola u Novom Pazaru.

To, praktično, znači da bi sva bošnjačka deca koja su se ove godine upisala u prvi razred trebalo da pohađaju nastavu na bosanskom, bez obzira na to kako su se izjasnili njihovi roditelji prilikom anketiranja kada su deca upisivana u školu. Do sada se veliki broj roditelja Bošnjaka u anketama opredeljivao za nastavu na srpskom jeziku.

Među zahtevima koji su upućeni školama je i taj da se roditeljima koji žele da im deca nastavu pohađaju na nematernjem jeziku omogući ostavarenje tog prava podnošenjem pismenog zahteva.

- Zahtevamo da se spreči pritisak zaposlenih na roditelje kako bi ih odvratili od pohađanja nastave na bosanskom jeziku - navodi se u dopisu.

Jedan od zahteva je i da se omogući članovima BNV pristup školama kako bi pratili kvalitet nastave i uslove pod kojima se ona odvija.

Direktori novopazarskih škola kao problem navode to što su deca u prvi razred već upisana, nastava je uveliko počela, a ceo posao "prepisivanja" prvaka trebalo bi da krene iz početka.

- Mnogo manje dece je upisano na bosanski nego na srpski, pa je ovo i pritisak na roditelje - kaže nam direktor jedne škole.

Inače, BNV i Grad Novi Pazar spremni su da snose sve troškove kupovine udžbenika deci roditelja koji se opredele za nastavu na maternjem jeziku.

Ta najava izazvala je negodovanje roditelja srpske dece koji pitaju - zašto će grad kupovati knjige bošnjačkoj deci za bosanski jezik, ali ne i srpskoj deci, i zbog čega su ona diskriminisana.

Inače, dopis koji je poslat školama potpisala je predsednica Skupštine opštine Novi Pazar Ifeta Radončić, funkcionerka SDA na čijem je čelu Esad Džudžo.

Doskorašnji predsednik BNV Esad Džudžo kaže, za "Novosti", da su njihovi zahtevi u skladu sa propisima Srbije i međunarodnim konvencijama, gde se ohrabruju deca da nastavu imaju na maternjem jeziku. Naš sagovornik tvrdi da se vodi propaganda protiv bosanskog jezika i kao primer navodi to što na Javnom servisu nije osnovana redakcija na bosanskom, kao i to što bosanski jezik nije akreditovan na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

PISMO I VRTIĆIMA

DOPIS istog sadržaja poslat je i u predškolsku ustanovu "Mladost". I od njih se zahteva da se sva deca bošnjačke nacionalnosti po automatizmu upišu na nastavu na njihovom maternjem jeziku.