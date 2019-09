J. Ž. S. | 17. septembar 2019. 11:02 |

PLATE medicinskih sestara u Srbiji od 1. novembra biće veće za 15 odsto i one će dobiti procentualno najviše od svih zaposlenih u javnom sektoru, saznaju "Novosti". To znači da će sestre u bolnicama umesto 41.368 dinara, koliko su do sada imale, krajem godine primati nešto više od 47.500 dinara. U intenzivnoj nezi će sa 42.890, plata ići na 49.300, dok će one u domovima zdravlja sa oko 36.000 sa najavljenim uvećanjem primati 41.400 dinara.

Lekari specijalisti, doktori medicine i stomatolozi mogu od novembra da računaju na 10 procenata više. Učiteljima, nastavnicima i ostalim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koverte će biti deblje za devet odsto. Prema toj računici prosečna zarada prosvetara početnika će biti krajem godine oko 60.000 dinara, umesto dosadašnjih 54.500. Na to će imati i razredno starešinstvo i minuli rad.

Isti deo kolača, od devet odsto, dobiće i visoko obrazovanje, kao i ustanove učeničkog i studentskog standarda i vrtići. Na listi uvećanja od devet odsto su i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, BIA, zatim sudije i tužioci zaposleni u Sudu za organizovani kriminal, kao i u Tužilaštvu za ratne zločine. Na devet odsto u plusu mogu da računaju i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposleni u lokalnoj samoupravi.

Na listi sa povećanjem od osam odsto su ministarstva prosvete, pravde, kulture i ministarstvo za rad. Na istom spisku su i poreznici, carinici, nemedicinsko osoblje u zdravstvu, zatim Republički fond za zdravstveno osiguranje, Fond PIO, Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i zaposleni u Narodnoj skupštini.

Siniša Mali, ministar finansija, istakao je da je pozitivan rebalans budžeta uticao na to da povećanje plata u javnom sektoru bude već u novembru, a ne početkom 2020, i to se uklapa u sve zacrtane kriterijume Međunarodnog monetarnog fonda.

- Naša želja je bila da u što kraćem roku utičemo da dođe do povećanja plata u javnom sektoru. Za to smo se borili, to je bio naš cilj od početka, a to nam je omogućio pozitivan rebalans budžeta - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, o tome se već razgovaralo sa MMF, dodajući da njih više interesuje budžet za 2020. godinu, nego rebalans iz 2019.

- Nemamo problem sa MMF zbog povećanja plata, ne očekujem ni da ćemo ga imati - naveo je ministar.

Prema rečima premijerke Ane Brnabić ovo je prvi pozitivan rebalans, jer se do sada vezivao za negativan kontekst i deficit zbog trošenja preko plana, a sada je prvi put ostvaren suficit u budžetu koji do kraja avgusta iznosi 46,4 milijarde dinara i koji će biti vraćen građanima.

- Aktuelna vlada je drugačija, odgovornija i disciplinovanija prema novcu poreskih obveznika - rekla je premijerka. - Plate su možda mogle biti i više povećane, ali se Vlada opredelila da 16,8 milijardi usmeri u putnu infrastrukturu, i investira u zdravstvene ustanove.

ZABRANA ZAPOŠLjAVANjA BIĆE UKINUTA

ZABRANA zapošljavanja biće formalno ukinuta, ali će biti zadržana kontrola, najavila je premijerka Brnabić.

- Ne bih volela opet, kao što je to bio slučaj do 2012. da dođe do nekontrolisanog zapošljavanja - rekla je premijerka. - Jedva smo to sveli na normalnu potrebu, imamo samokontrolu, ima zapošljavanja kada se pokaže potreba, ali to ćemo videti da relaksiramo.

Ona je istakla da je samo u zdravstvu zaposleno 4.000 ljudi.

PENZIONERIMA PO 5.000 DINARA

SVI penzioneri dobiće od 1. decembra jednokratnu isplatu od 5.000 dinara - najavila je premijerka.

Brnabićeva je istakla da je u planu povećanje penzija od 1. januara 2020. godine. Kako je objasnila, zasad se još radi na budžetu za 2020. godinu, pa još nije poznat konačan procenat, ali će povećanje zasigurno biti makar pet odsto:

- Trudićemo se da to bude i nešto više, u skladu sa mogućnostima, a da ne ugrozimo fiskalnu i finansijsku sigurnost zemlje.