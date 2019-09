Novosti Online | 09. septembar 2019. 15:32 > 16:00 | Komentara: 0

U Srbiji do kraja dana mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom na severu, košava u slabljenju

Za pola sata koliko je trajao malo jaci pljusak u #Subotica, veci broj ulica u sirem centru grada bio neprohodan#Flood pic.twitter.com/KMDwkmFcEh — milos pavlovic (@undertakersu) June 18, 2019

Jako nevreme praćeno kišom i gradom oko 14 sati zahvatilo je Suboticu. Ulice i glavni trg su pod vodom, a najkritičnije je kod železničkog podvožnjaka gde je saobraćaj zbog velike količine vode obustavljen, javlja RTS.Prema prvim informacijama, vetar je na Paliću polomio nekoliko stabala.Novosađane zatečene na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara Kralja Petra danas je iznenadio kratkotrajni pljusak. Padavine praćene jakim vetrom, već nisku temperaturu, oborile su za dodatnih desetak celzijusa.Nešto pre 16 časova jaka kiša stručila se i na prestonicu.U Srbiji do kraja dana mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom na severu, košava u slabljenju.Oblačnost s jakim pljuskovima, gradom, olujnim vetrom i grmljavinom iz Bačke premeštaće se ka severnom i srednjem Banatu, objavio je RHMZ.U Sremu, zapadnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima na jugoistoku pljuskovi će biti slabijeg intenziteta i lokalnog karaktera.Na jugu Banata, u Pomoravlju i donjem Podunavlju duvaće umeren i jak jugoistočni vetar sa najjačim udarima na jugu Banata, povremeno do 25 metara u sekundi, objavljeno je na sajtu RHMZ.Potop u Subotici, foto J.LemajićOblačnost sa pljuskovima, grmljavinom, jakim, ponegde i olujnim vetrom premešta se preko severnog i srednjeg Banata dalje na severoistok, objavio je RHMZ.Povremeni pljuskovi i grmljavina očekuju se u zapadnoj Srbiji, pojedinim delovima Beograda, kao i u planinskim predelima na jugoistoku zemlje.Na jugu Banata, u Pomoravlju i donjem Podunavlju duvaće umeren i jak jugoistočni vetar sa najjačim udarima na jugu Banata, povremeno do 25 metara u sekundi, sa tendecijom postepenog slabljenja.Prethodno je objavljeno upozorenje da se u poslepodnevnim satima, na severu Srbije lokalno očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.Očekuju se obilni pljuskovi sa količinom padavina većom od 20 mm za kratak vremenski period, pojava grada i olujni vetar.