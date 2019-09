Tanjug | 02. septembar 2019. 09:51 |

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić čestitala je danas početak nove školske godine svim učenicima u Srbiji i najavila značajno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2020. godine.Brnabić je danas tokom obilaska osnovne škole "Prvi maj" u Vladimirovcu, zajedno sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem ukazala da je Vlada Srbije od 2014. godine, preko Kancelarije za javna ulaganja, uložila oko 150 miliona evra u rekonstrukciju 128 škola širom Srbije.Ona je dodala da u ovom trenutku traje rekonstrukcija 25 škola, dok su u 50 u toku javne nabavke odnosno priprema javnih nabavki."Vlada Srbije će ostati posvećena obrazovanju jer to jeste ključ uspeha celog našeg društva", poručila je Brnabić.Ona je istakla da joj je drago, jer se u Srbiji dešava sveokupna reforma obrazovnog sistema, i to ne samo u oblasti digitalizacije, koja je važna.Kao izazov sa kojim se suočavaju i najrazvijenije zemlje, navela je edukaciju najmlađih za poslove 21. veka za koje se sada ne zna ni kako će izgledati, jer se promene dešavaju veoma brzo."Drago mi je da smo u prvoj godini mandata ove vlade uveli programiranje kao obavezan predmet od petog razreda osnovnih škola. Od ove školske godine uvodimo i u sedmom i u osmom razredu, i to jedan od najnaprednijih programa u Evropi", rekla je Brnabić.Prema njenim rečima, 2017. godine škole su u okviru akademske mreže povezane na bezbedan internet, navodeći da se u ovoj godini ulaže dodatnih 20 miliona evra za povezivanje 500 škola na brz i bežičan internet."Prošle godine smo krenuli sa uvođenje digitalnih udžbenika. Ove godine obeležavamo da Srbija prvi put ima 10.000 digitalnih učionica što pokriva nekih 200.000 učenika širom Srbije. Radi se budžetiranje za još 10.000 digitalnih učionica u 2020.godini. Cilj je da do 2021. godine imamo kompletnu digitalnu prosvetu", rekla je Brnabić.Ona je istakla da je ove godine upisano oko 1.000 učenika u specijalizovana IT odeljenja, te da se već od sledeće godine uvodi programiranje od prvog razreda osnovne škole kao obavezan predmet."Verujem da će i učenici i njihove porodice videti koliko ulažemo da nadokandimo ono propušteno i da ostvarimo sve potencijale sa mladim pametnim i talentovanim ljudima i da podižemo konkurentnost Srbije i celog našeg društva", rekla je Brnabić.Ona je posebno zahvalila nastavnicima, učiteljima, profesorima, direktorima škola, pedagozima i nastavnom kadru, jer oni, kako kaže, nose celu reformu."U okviru ukupnog poboljšanja uslova od 1. januara ih očekuje značajno povećanje plata, to su više nego zaslužili. Imamo mnogo da nadokonadimo u tom smislu ali ćemo raditi na tome", poručila je Brnabić.Ministar prosvete Mladen Šarčević je takođe poželeo svim učenicima srećan početak nove školske godine, navodeći da je u toku rekonstrukcija više desetina škola u Srbiji.Radi se na tome da škole budu energetski efikasne i da imaju sve uslove za brz internet."Srbija je u kratkom vremenskom period sprovela intenzivne reforme u sistemu obrazovanja i to je možda najbolje ocenila Evropska komisija. Te promene u prosveti su vidljive", rekao je Šarčević.Rekonstrukcija OŠ "Prvi maj", koja ima 308 učenika, raspoređenih u 23 odeljenja, koštala je oko 340 miliona dinara.Reč je o školi u opštini Alibunar u kojoj se nastava odvija na srpskom i rumunskoj jeziku.