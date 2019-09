Tanjug | 01. septembar 2019. 21:09 | Komentara: 0

Direktor Kancelarije za KiM Vlade Srbije Marko Đurić kaže da je večeršnji brutalni napad nožem grupe Albanaca na maloletnog mladića srpske nacionalnosti u severnom delu Kosovske Mitrovice još jedan pokušaj da se progone Srbi iz severne Kosovske Mitrovice .





Ranjavanje srpskog mladića Đurić je okarakterisao kao nesumnjivo međuetnički incident i politički inspirisan događaj, uz poruku da je neophodno hitno privođenje pravdi odgovornih za taj kukavički napad.

"Nedeljama upozoravamo da će predizborna kampanja na Kosovu i Metohiji biti iskorišćena za političku i svaku drugu hajku na Srbe, i danas se to nažalost i obistinilo na brutalniji način", kazao je Đurić u saopštenju koje je medijima dostavljeno iz kancelarije za KiM.

Međunarodna zajednica i njeni predstavnici na Kosovu i Metohiji moraju učiniti sve da se zaustavi trend radikalizacije albankog društva i njegovo najotvorenije skliznuće u šovinizam, poručio je Đurić.

On je za RTS izjavio da su Albanci D.B. najpre verbalno napali, a zatim ga izboli nožem pošto su upali iz južnog u severni deo Kosovske Mitrovice kod mosta u na Ibru.

"On je prebačen u zdravstveni centar u severnoj Kosovskoj Mitrovici, gde su ga naši lekari zbrinuli i on je trenutno stabilno", kazao je Đurić, te ponovio da je neophodno da hitno reaguju i međunarodna zajednica, ali i lokalne bezbednosne strukture kako bi "ti ljudi koji su to uradili bili hitno privedeni licu pravde".

Đurić je rekao da je ovaj događaj proizvod "šovinističke mržnje koja se nedeljama i mesecima pumpa u albanskim medijima, gde su Srbi označeni kao glavne mete".