Na delu je sramna revizija istorije!

Tako istoričari komentarišu to što ni Srbija ni Rusija nisu pozvane na obeležavanje osamdesete godišnjice početka Drugog svetskog rata.

Revizija istorije, kažu naši sagovornici, primetna je odavno. Ove namere su bile vidljive i kada se 2014. obeležavala stogodišnjica početka Prvog svetkog rata. Srbi su tada u jednom delu zapadne javnosti proglašavani glavnim krivcima za taj rat.

- Srbija je na stogodišnjicu Prvog svetskog rata bila tretirana onako kako je tretirana u procesu raspada SFRJ, kao glavni krivac i uzročnik dezintegracije te države - kaže za naš list istoričar Momčilo Pavlović.

Na proslavi stogodišnjice pobede u Prvom svetskom ratu, 11. novembra prošle godine, predsednik Srbije bio je smešten u daljim redovima, dok je predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači sedeo tik iza predsednika Rusije Vladimira Putina. Pariz je to kasnije pravdao propustom u protokolu.

- Kada je završena priča o Prvom svetskom ratu, na red je došao Drugi svetski rat - navodi Pavlović.

Procesi iz Velikog rata su, dodaje, završeni, a oni iz Drugog svetskog rata još su živi.

- Poljska objašnjava da je pozvala partnerske države, ali to ne odražava duh antifašizma. Sada kada je Tramp otkazao posetu, to bi mogao da bude bilateralni susret Nemaca i Poljaka. Za dve godine, 26. aprila 2021. godine, i mi bismo mogli da obeležimo 80 godina od napada Nemačke na Srbe, pa da Nemci tada posete Kragujevac i Kraljevo i tako pokažu da imaju istu distancu od fašističkog nasleđa kada je reč o svim narodima i državama.





Pavlović dodaje da je poznato da se obeležavanjem značajnih događaja iz prošlosti kreira sadašnjost.

- Tako je i kod Poljaka - rusofobija, koja postoji u delu njihove javnosti i intelektualne i političke elite, prenosi se i na istoriju. Aktuelna vlast u Poljskoj želi da jasno pokaže na kojoj je strani. Do devedesetih godina prošlog veka i obeležavanja i ceremonije bili su sa istočnim partnerima. Poljska je bila puna baza Varšavskog pakta, a danas su te iste baze napunjene NATO snagama, američke rakete razmeštene su na prostoru Poljske. Crvenu zvezdu Poljaci su zamenili žutom zvezdom - kaže Pavlović.

Sa Srbijom, kaže naš sagovornik, Poljska rusofobija ima veze utoliko što je rusofobija isto što i srbofobija.

- Onoliko koliko je Jugoslavija, odnosno Srbija, kao naslednica te velike zemlje, bliska sa Rusijom, odnosno Sovjetskim Savezom, toliko Zapad ima određeni odnos otklona prema Jugoslaviji, odnosno Srbiji - smatra Pavlović.

Poljska je među prvima priznala secesiju bivših jugoslovenskih republika, kao što je priznala i nezavisnost Kosova.

I dok Poljska sa Rusijom ima sporove iz perioda Drugog svetskog rata, sa Srbijom takvih sporova nema.

- Naprotiv, u trenutku kada je Nemačka napala Poljsku 1. septembra 1939. godine, kraljevina Jugoslavija nalazila se u previranju - objašnjava Pavlović. - Nekoliko dana ranije potpisan je sporazum Cvetković-Maček i formirana je banovina Hrvatska. Ipak, unutrašnja previranja nisu sprečila tadašnju jugoslovensku javnost da se solidariše sa Poljskom. Naklonost građana bila je na strani Poljske, kao što je i, nešto ranije, bila na strani Čehoslovačke.

I istoričar Ljubodrag Dimić smatra da je reč o reviziji istorije.

- To je sramotno, pogotovo od Poljaka koji su u Drugom svetskom ratu imali šest miliona žrtava - kaže Dimić za "Novosti". - Ovde je reč, pre svega, o mržnji prema Sovjetima koji su bili jedini istinski borci, a to je i dodvoravanje Nemcima koji su pozvani na obeležavanje godišnjice iako su oni ti koji su napali Poljsku. Svemu ovome ne treba pridavati pažnju, to nije istorija, to nije istina, sve se to radi zarad zajedničke Evrope koja na lažima ne može opstati.





POTPUNI REVIZIONIZAM

ZVANIČNI Beograd izrazio je žaljenje što Poljska dnevnopolitička dešavanja stavlja iznad istorijskih činjenica. Predsednik Srbije istakao je da je očigledno da je u poslednje vreme na delu potpuni revizionizam istorije:

- Tome ćemo morati da se suprotstavljamo istinom i činjenicama. Interesantno je da oni koji su najviše stradali nisu dobili poziv. Ali, skupiće se mnogi sa ove druge strane.

Premijerka Ana Brnabić konstatovala je da je potez Poljske - tužan.