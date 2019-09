Jovanka Simić | 01. septembar 2019. 09:42 | Komentara: 0

SVAKI dokument, poput nedavno otkrivenog nemačkog dosijea u Arhivu Vojvodine, koji je obelodanjen ekskluzivno u "Novostima", približava nas istini o Jasenovcu i o ulozi kardinala Stepinca i Katoličke crkve u zločinima NDH. Već sama činjenica da je Jasenovac bio jedan od najstrašnijih logora smrti, o kojem je kardinal Stepinac sasvim dovoljno znao i, na posredan način, u tome učestvovao podržavajući ustašku vlast, dovoljna je za zaključak da je on problematičan kao potencijalni svetac bilo koje hrišćanske crkve. Dokumenti iz Arhiva Vojvodine pojačavaju njegovu krivicu, dok se nasuprot tome, nijedan dokument o njegovoj nevinosti do sada nije pojavio.

Ovo, za "Novosti", kaže prof. dr Darko Tanasković, nekadašnji ambasador Srbije u Vatikanu i član Mešovite pravoslavno-katoličke komisije koja je raspravljala o ulozi Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata.

* Da li je publikovanje dokumenata uz pomoć izraelskih prijatelja dobar način da svetu predočimo istinu o jasenovačkoj fabrici smrti?

- Svakako. Pojavljivanje knjige "Jasenovac - Aušvic Balkana", u kojoj su tekstovi na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, izuzetno je značajno jer je prof. dr Gideon Grajf ugledni istraživač Holokausta, koji se ovom tematikom bavi već četiri decenije. Jedan je od najboljih poznavalaca logora Aušvic, tako da u pogledu njegove objektivnosti ne može biti dileme. Značajno je i to što će u narednu Grajfovu knjigu biti "ugrađen" i autentični nemački dosije od 300 strana iz ličnog fonda Slavka Odića, koji je decenijama bio prekriven prašinom, a u kojem je i potresno pismo jednog Hrvata upućeno Stepincu o zločinima u koje je bila umešana i Katolička crkva.

* Prof. Grajf je utvrdio da je u Jasenovcu ubijeno više od 700.000 Srba. Hoće li sada prestati sumanuta licitacija brojem likvidiranih?

- Svakom normalnom čoveku neprijatno je da licitira brojem žrtava, jer time u neku ruku stavlja sebe u poziciju onih koji su u logoru Jasenovac ubijali ljude kao da su brojevi, gde ljudsko dostojanstvo nije ni postojalo. Međutim, neminovno je o tome razgovarati, jer upravo umanjivanjem broja žrtava, što je takođe samo po sebi zločin, želi se relativizovati istina o ovom logoru, kao jednom od najstrašnijih logora u Drugom svetskom ratu.





* S obzirom na način na koji su logoraši ubijani, tačan broj žrtava, kažu upućeni, nikad neće moći da bude utvrđen.

- Nije bilo precizne evidencije, kakva je, recimo, vođena u Aušvicu. Ali sama činjenica da procene navodno kompetentnih ljudi govore o brojkama od nekoliko hiljada do 800.000 žrtava govori da tu nešto suštinski nije u redu. Knjiga je okrenuta budućnosti, jer upozorava da se u svetu, a i u nekim zemljama Evrope, pogotovo u susednoj Hrvatskoj, budi taj duh nacizma koji je omogućio upravo ovakav monstruozni zločin, ako je uopšte ikada i zaspao.

* Spremnost Hrvatske da nipodaštava zločine rečito pokazuje i film u kojem se govori o samo 1.300 ubijenih.

- Na taj skandalozan film su reagovali mnogi i u Hrvatskoj, uključujući i ambasadorku Izraela u Zagrebu. Ta brojka je apsolutni apsurd. Ali želim da ukažem na još nešto - na plakatu za taj film, na vrlo tendenciozan način, stavljeni su gvozdeni krst, simbol nacizma, i crvena zvezda, zaštitni znak komunizma, pri čemu zvezda pokriva nacistički krst, što je izraz ideje da se izjednače nacizam i komunizam kao podjednako ubilačke ideologije 20. veka.

* Mogu li Srbi da snime film o Jasenovcu koji bi svetu otvorio oči o razmerama tragedije?

- Odavno postoji takva ideja i mislim da bi knjiga profesora Grajfa, ukoliko bi bila obrađena na namenski način, mogla poslužiti kao dobar scenario za taj film, jer ona ima tu unutrašnju dinamiku. Naravno, moramo se služiti svim sredstvima savremene komunikacije, i uz knjige, izložbe, neophodan je film koji bi bio urađen objektivno i na visokom umetničkom nivou.

MOTKE, ŠIPKE I "SRBOSJEK" * Ima li uopšte reči kojima se mogu objasniti sve učestaliji napadi na Srbe u Hrvatskoj? - Posle nedavnog incidenta u Kninu, kada je grupa maskiranih ljudi napala Srbe koji su gledali utakmicu Crvene zvezde, moramo postaviti pitanje koje je teško i koje iz razumljivih razloga možda želimo da potisnemo: Šta bi bilo da ne živimo u vremenu mira na Balkanu i u Evropi, i da su ti napadači umesto motki i šipki u rukama imali "srbosjek", malj ili neko drugo oruđe iz vremena logora u Jasenovcu?

* Kao doskorašnji ambasador u Unesku, kako procenjujete šanse Prištine da uđe u ovu organizaciju?

- Situacija na međunarodnom planu promenila se u poslednje dve godine, tako da je teško očekivati da bi eventualni zahtev Prištine za ulazak u Unesko mogao da dobije dvotrećinsku većinu. Kada su prvi put istakli kandidaturu, 2015. godine, bili su vrlo blizu, falila su im samo dva glasa. Već 2017. njihovi pokrovitelji u međunarodnoj zajednici su procenili da treba da povuku poslati zahtev, jer je ocenjeno da ima malo šansi da prođe. Danas je situacija još nepovoljnija za eventualni novi zahtev na jesen. Utoliko pre što na Kosovu i Metohiji slede izbori, a ukupnim ponašanjem Priština sigurno nije ojačala svoj kredibilitet u međunarodnoj zajednici.

* Šta Srbija može još da učini da bi se zaustavio pokušaj otimanja jedne po jedne naše svetinje na KiM?

- To što oni rade predstavlja trojaki vid posezanja za srpskom i pravoslavnom kulturnom baštinom. S jedne strane, nadaju se da bi ulaskom njihove "države" u Unesko, to automatski značilo da sveukupno kulturno nasleđe na KiM teritorijalno pripada državi Kosovo. Može se pretpostaviti u kakvom položaju bi se ono našlo. Drugi vid posezanja jeste njihova nada da bi kompletno nasleđe, uključujući crkve i manastire, tada mogli da proglase svojim posedom u imovinskom smislu, što je opasno, ali i teško ostvarljivo. Treći vid je, uslovno rečeno, identitetski.

* Koliko je realna namera Prištine da stvori kulturni identitet tzv. države Kosovo?

- Kulturni identitet samoproklamovane države ne bi mogao da počiva ni na čemu drugom osim na pretežno kulturnom nasleđu Srba i delimično na osmanskom. Oni nastoje da raznim falsifikatima, neposrednim zaposedanjem, pobijanjem zastave kao simboličnog znaka pripadnosti, kao u slučaju Novog Brda, pokažu kako je većina tog nasleđa izvorno albanska, pri čemu, naravno, falsifikuju istoriju. Izjava Hodžaja, da se u vreme kada su nastajali ti spomenici nije moglo govoriti o nacijama u modernom smislu, kontraproduktivna je besmislica, jer u tom kontekstu ni nacionalni junak Albanaca Skenderbeg ne bi mogao da bude njihov.





* Mogu li Albanci takvim izvrtanjem istorije da "prođu" u ozbiljnom delu međunarodne javnosti?

- Oni takvim nastupom nikada ne mogu u ozbiljnoj nauci i kod ozbiljnog sveta proizvesti bilo kakav značajan efekat, ali dovode naše kulturno nasleđe u još težu poziciju. Ima mnogo načina da se tome suprotstavimo, ali je ozbiljno ograničavajuća okolnost to što Srbija u ovom trenutku ne kontroliše teritoriju KiM.

ČUDNI KRITERIJUMI

* Nedavno je osujećena mogućnost da akademik Predrag Piper i vi budete kandidovani za profesore emerituse.

- To je izazvalo iznenađujuću i istovremeno ohrabrujuću reakciju u javnosti. Više od 150 ljudi potpisalo je "Predlog za razmišljanje", kojim su ukazali na to da nije normalno da se na osnovu nedostatka kvoruma na sednici Naučno-nastavnog veća Filozofskog fakulteta stavi ad akta ovakvo akademsko pitanje. To reagovanje značajnije je od povoda koji ga je izazvao.