Novosti Online | 29. avgust 2019. 17:28 | Komentara: 0

Kijanje, kašljanje, suze – mnogi ovih dana imaju ove ili neke slične simptome. U Srbiji je upaljen crveni alarm zbog ambrozije, jer su izmerene povećane koncentracije polena ambrozije, i to od dva do čak 10 puta iznad graničnih.Kako je koncentracija polena povećana u vazduhu, ne preporučuje se provetravanje prostorija, veš ne bi trebalo sušiti napolju, potrebno je nositi naočare za sunce, kako bi oči što manje bile nadražene, posle svake šetnje presvlačenje, obavezno oprati kosu pre spavanja, redovno treba prati ruke, ne dirati oči kada svrbe.Alergolog, dr Dragana Jovanović iz Kliničkog centra Srbije navodi da je poslednjih dana značajno povećan broj pacijenata sa alergijskim reakcijama, odnosno sa alergijskom kijavicom, koji dolaze sa simptomima kijanja, zapušenog nosa, vodenaste bistre sekrecije iz nosa, a takođe i sa znacima alergijskog konjuktivitisa, kao što je suzenje, crvenilo očiju i svrab oka.„Ukoliko se dijagnostikuje alergija odmah se započinje sa terapijom, a to su nesedirajući antihistaminici i intranazalni kortikosteroidi koji deluju antiinflamatorno“, dodaje dr Jovanović.Pacijenti koji ne znaju da su alergični, a koji prvi put dobijaju simptome alergije, u prvom momentu, pošto manifestacije liče na infekciju, pomisle da je u pitanju prehlada ili virus, napominje doktorka.„U svakom slučaju, to je zadatak lekara opšte medicine i alergologa da prepoznamo simptome, da posumnjamo na alergiju i da odgovarajućim dijagnostičkim sredstvima dokažemo alergiju i odmah započnemo lečenje. Pacijenti koji znaju da pate od alergije znaju da se terapija započinje dve nedelje pre početka sezone polinacije korova da bi se sprečili značajniji simptomi“ napominje alergolog, dr Dragana Jovanović.Trend pojave alergijskih reakcija u svetu je u porastu, a alergijski rinitis poprima epidemijski karakter. Smatra se da svaki četvrti do peti stanovnik ima alergijsku kijavicu i zato je jako važno, kada se simptomi pojave, obratiti se lekaru i započeti terapiju.(RTS)