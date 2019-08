Ivana Stanojević | 25. avgust 2019. 22:02 |

NEMAČKA vlada ponovo je odbacila zahteve vojnika Bundesvera koji su tokom bombardovanja bivše SRJ u proleće 1999. godine bili na zadatku u BiH i na Kosmetu da im se isplati odšteta zbog izloženosti osiromašenom uranijumu. "Studije pokazuju da na mestima na kojima je ova municija upotrebljena nema nikakvog rizika od radijacije", navodi vlada.

Vlasti u Berlinu tvrde da "nije dokazano da su nemački vojnici trpeli bilo kakve zdravstvene posledice zbog kontakta s ovom municijom koja je, pre svega, korišćena u protivtenkovskim avionskim bojevim zrnima, namenjenim uništavanju oklopa". Ističe se i da "toksikološki rizici mogu nastati samo pod vanrednim okolnostima, koji se do ovog trenutka nigde nisu iskazali".

- Veoma bi važno bilo da Anegret Kramp-Karenbauer, ministarka odbrane Nemačke, sada donese dve odluke i to ne sutra ili prekosutra, nego bez otezanja - ističe, za "Novosti", Vili Vimer, doajen nemačke politike, pravnik, danas političar Hrišćansko-demokratske unije (CDU). - Prva odluka omogućila bi vojnicima angažovanim u NATO trupama da se uvere da ih njihova vojska (Bundesver) neće ostaviti na cedilu zato da bi Berlin pokazao obzir prema svojim saveznicima u Severnoatlantskoj alijansi, iako su koristili oružje koje oslobađa osiromašeni uranijum.

Vimer naglašava da ovo, ipak, nipošto ne može da bude jedini pravac delovanja nemačkih vlasti. Istovremeno, Ministarstvo odbrane u Berlinu moralo bi da radi i na drugom "frontu", odnosno, da se založi za podrobno ispitivanje posledica upotrebe ovakve municije na lokalno stanovništvo, svuda gde je ona korišćena. Izveštaji o mogućoj nanetoj šteti i žrtvama veoma su potresni i pred njima se ne smeju zatvarati oči.

Parlamentarnoj frakciji Alternative za Nemačku (AfD) građani Nemačke treba da budu zahvalni što se založila za prava nemačkih vojnika, dodaje naš sagovornik, i upozorava da tamošnja javnost to treba da prizna. Ova desničarska i evroskeptična stranka zatražila je od vlade u Berlinu zvaničan stav o štetnosti uranijumske municije po zdravlje ljudi, budući da se o tome "svađaju" različite naučne studije. Vlada je glatko odbacila taj zahtev kao neosnovan, baš kao i odštetne tužbe.

NEMA ĆUTANjA - O RATU na području bivše Jugoslavije i NATO bombardovanju, a naročito o pri tome korišćenim sredstvima, ne sme da se ćuti - poručuje Vimer. - Preko prave istine nipošto ne sme da "nikne trava". I neće!

Nemački psiholog i pedagog profesor dr Rudolf Henzel, u razgovoru za naš list, kaže da činjenica da je inicijativu pred Bundestagom pokrenula populistička stranka, koja je na udaru "noža" domaće politike i velikog dela javnosti, ne bi nikako smela da igra negativnu ulogu u donošenju odluke o daljim postupcima vlade.

- Nimalo me ne čudi što je nemačkoj javnosti skoro nepoznato da je 230 vojnika podnelo zahteve za odštetu, kao i to da su oni odbačeni i da to nije prvi put - kaže profesor Henzel. - Nimalo nije slučajna činjenica da je o tome izvestio samo "T-onlajn", medij sa relativno malom publikom, dok mejnstrim listovi o ovoj temi nisu doneli ni slovo.

Vili Vimer





Profesor Henzel naglašava da su se NATO snage, upotrebom visokotoksične i radioaktivne uranijumske municije u ratovima koje su vodile proteklih decenija, a u koje bez sumnje spada i agresija na SRJ 1999. godine, grubo ogrešile o elementarna ljudska prava.

- Namera je da se, na svaki način, izbegne javna rasprava o ovome - tvrdi profesor Henzel. - Ni po koju cenu ne sme da se dopusti rizik da naknadno dokazane katastrofalne posledice ovog genocida isplivaju na svetlost dana. Razlog je jednostavan: NATO članice bi u tom slučaju, osim priznavanja krivice, morale i da isplate odštetne zahteve, kojih bi tada bilo neuporedivo više nego sada, jer bi, automatski, svi vojnici, podneli oni tužbu ili ne, morali da budu obeštećeni.

Rudolf Henzel





Naš sagovornik ističe da bi još jedna od posledica priznavanja krivice bila da bi NATO morao da stavi tačku na buduće nekažnjeno vođenje genocidnih ratova uranijumskom municijom.

- Ne priznaje se da je vojnicima Bundesvera, koji su tada bili na Kosmetu i u BiH, narušeno zdravlje i da već druga generacija, njihova deca, trpe strahovite posledice, između ostalog i zato da ne bi bio ustanovljen presedan i donesen leks specijalis - objašnjava on.

Pogubne posledice upotrebe municije sa uranijumom 1999. na stanovništvo naše zemlje / Foto: Z. Jovanović







On objašnjava da bi to stvorilo obavezu da se obeštete i vojnici Bundesvera izloženi toksičnoj municiji u svim ratovima koji su se, minulih decenija, vodili u NATO uniformama. Nema ni trunke sumnje da je strah nemačkih vojnika za sopstveno zdravlje opravdan, kao i da oni imaju saznanja o tome da je odšteta isplaćivana američkim ratnim veteranima, italijanskim, španskim, portugalskim i britanskim vojnicima u sastavu NATO, zaključuje profesor Rudolf Henzel.



DRAMATIČNI PODACI

PROFESOR Henzel podseća nemačku i svetsku javnost na tužbu srpskog advokata Srđana Aleksića iz Niša protiv osovine SAD-NATO i potresnu video-priču profesora dr Danice Grujičić, direktora Onkološkog instituta Srbije pod nazivom "NATO, napolje iz naše zemlje!".

- Podaci o naglim povećanjima broja obolelih i malformacijama na novorođenim bebama u Srbiji, Iraku i Avganistanu, zaista su dramatični - ističe naš sagovornik.