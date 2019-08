V. CRNjANSKI SPASOJEVIĆ | 24. avgust 2019. 16:00 |

SRBIJA je po broju stanovnika pala ispod sedam miliona, ali iz Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić Dejanović poručuju da ima razloga za optimizam: u prvih šest meseci ove godine rođene su 563 bebe više nego u istom periodu prošle godine.

PROČITAJTE JOŠ - ALARMANTNO: Sve nas je manje, godišnje gubimo 35.000 duša

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pak pokazuju da je od januara do juna 2019. rođeno 1.538 beba više nego u istom periodu 2016. godine! Promene se posebno vide kada je u pitanju obrazovna struktura "novopečenih" majki.

PROČITAJTE JOŠ - ALARMANTNI PODACI: U Srbiji manje beba nego u vreme balkanskih ratova

- Raste broj žena koje rađaju i zaposlene su, dok je primetan pad nezaposlenih žena - kažu u Kabinetu ministarke Đukić Dejanović. - U 2015. je 59 odsto majki koje su se te godine porodile bilo zaposleno, 26 odsto nezaposleno, a 10 odsto su bile domaćice. Prošle godine je porastao broj zaposlenih na 68 odsto, a smanjio se broj nezaposlenih na 18 i domaćica na 8 odsto. I broj učenica ili studentkinja je skoro prepolovljen - sa 1.129 2015. na 636 2018. godine.

U istom periodu opao je i broj žena sa završenom osnovnom i srednjom školom koje su rađale, dok je porastao broj onih sa visokom i višom. Posebno je primetan rast visokoobrazovanih žena koje rađaju treće dete.

Među merama za porast nataliteta, koje sprovodi država, jedna od važnijih je i pomoć 161 lokalnoj samoupravi vredna 1,2 milijarde dinara za populacionu politiku, koju je dodelio Kabinet ministarke Đukić Dejanović.

- Kada je prvi put raspisan javni poziv, finansirano je 15 jedinica lokalne samouprave sa 130 miliona dinara, a 2018. godine 61 grad i opština dobili su ukupno 500 miliona dinara. Za ovu godinu opredeljeno je 650 miliona dinara za 85 jedinica lokalne samouprave - kažu u Kabinetu.

Novac je utrošen na adaptaciju i izgradnju vrtića, igrališta, skraćenje lista čekanja u vrtićima za 2.500 mesta, kupljeno je 37 stanova za mlade bračne parove i pet minibuseva za seoske škole. Mladi parovi sa sela dobili su 130 miliona dinara za započinjanje sopstvenog biznisa. Kupljeno je i 35 vozila za službu patronaže i medicinska oprema za ginekologije u 30 zdravstvenih ustanova.

Rezultati će sigurno biti još bolji kada se promene propisi zbog kojih je 13.000 mama oštećeno primenom Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Manju platu od one koju su imale pre odlaska na porodiljsko bolovanje sada imaju sve one koje su radile manje od 18 meseci, kao i one koje zarađuju više od tri prosečne plate u Srbiji.





INICIJATIVA OPŠTINA I GRADOVA

- MNOGE opštine i gradovi doprinose u poboljšanju demografske slike. Najnoviji primer je odluka Skupštine grada Beograda o finansiranju četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje za žene do 45 godina - kažu u Kabinetu ministarke Đukić Dejanović.