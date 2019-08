V. CRNjANSKI SPASOJEVIĆ | 20. avgust 2019. 20:03 |

BROJ sporova koje građani rešavaju sporazumno trebalo bi značajno da poraste sledeće godine. Plan Srbije je da se vremenom svaki deseti postupak reši medijacijom, a da ove brojke nisu male pokazuje podatak da se godišnje pokrene više od 230.000 sporova.

Vetar u leđa "sporazumnom rešavanju nesporazuma" daće Konvencija UN koju je Srbija potpisala u Singapuru pre nedelju dana, kao i izmene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, čija izrada je u toku.

- Izmenama se predviđa sistem podsticaja za primenu medijacije, koji će zaokružiti reformu sa početka ove godine. Podsećamo da su stranke od januara oslobođene plaćanja sudskih taksa ukoliko sporazumno reše spor do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu - objašnjava Ivana Ninčić iz Ministarstva pravde.

Takođe, biće unapređeni uslovi za sticanje svojstva medijatora, pooštreni kriterijumi za obuku, kao i sistem provere znanja i veština.

U našoj zemlji postoje 1.024 medijatora. Njima su "pokrivena" područja svih apelacionih sudova, ali ne i svaki grad. Medijacijom mogu da se bave i sudije, u okviru suda i van radnog vremena, a osim njih, posrednici su najčešće advokati, diplomirani pravnici, psiholozi i ekonomisti.

- Značajnijih rezultata imaju pojedine sudije u Privrednom i Drugom osnovnom sudu u Beogradu, a na promociji medijacije mnogo su radili Osnovni i Viši sud u Nišu - kaže Ninčić.

U prvoj polovini 2019. vođeno je skoro 400 medijacija, od čega je oko 300 sporazumno rešeno. U protekle dve godine obavljano je po 600 posredovanja godišnje, što je duplo više nego u godinama pre toga. Ipak, brojke i dalje nisu optimalne. Na primer, u Americi je procenat medijacija u odnosu na parnice 98 prema dva odsto.

- Upotrebom medijacije građani i privreda imaju brži pristup pravdi i smanjuju se troškovi. Dosadašnja praksa pokazala je da je, za razliku od parnica, koje traju od jedne godine do nekoliko godina, 65 odsto medijacija rešeno u roku od mesec dana, i još trećina u roku do tri meseca. To najbolje govori o uspešnosti ove metode - kaže Ninčić, i dodaje da građani i privredna društva time štede novac jer ne plaćaju takse na tužbe, žalbe, presude.

Konvencija UN, koju je Srbija potpisala u Singapuru, odnosi se na međunarodne privredne sporove. Naša zemlja našla se u grupi prvih 46 potpisnica, među kojima su i velike ekonomije, poput američke, kineske, indijske, turske...

Dosad postignuti sporazumi nisu imali snagu izvršne isprave na međunarodnom nivou, pa su privredna društva iz Srbije koja postignu sporazum sa društvima, na primer iz Amerike, morala prvo da prolaze kroz parnicu u SAD. Konvencija će zaživeti ukoliko je bar tri zemlje ratifikuju u roku od šest meseci. Nakon njenog stupanja na snagu, naše firme moći će direktno da izvrše postignute sporazume sa firmama u svim državama koje su ratifikovale konvenciju, bez dodatnih parnica.

O CENI SE DOGOVARA

JEDINI trošak u postupku medijacije jeste isplata medijatora i eventualno advokata. Naknade medijatora višestruko su niže od troškova postupka pred sudom. Dogovaraju se neposredno sa njim, a u skladu sa preporučenom tarifom Ministarstva pravde.