Novosti Online | 20. jun 2019. 11:03 | Komentara: 0

Veliki poduhvat hirurškog tima Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije – uspeli su da odstrane ginekološki tumor koji je zahvatio oba jajnika i matericu veličine koju u toj ustanovi ne pamte. Pacijentkinja se oporavlja posle operacije, ali je očekuje dalje lečenje jer se rak jajnika proširio i po stomaku.

Žena koja ima 45 godina je mislila da se ugojila, i da je leđa bole zbog išijasa. Iz Šapca je hitno prebačena u Beograd. U trenutku kada je primljena u tu ustanovu, imala je 150 kilograma. Zbog težine intervencije ali i njenog opšteg stanja, hirurški tim Urgentnog centra bio je u sali duže od tri sata.

„Uspeli smo da napravimo, možda za sada najveće vađenje tumora koje je urađeno u Urgentnom centru za sve ovo vreme postojanja Centra. Izvađena su dva ogromna ginekološka tumora, jedan slobodan levi jajnik sa tumorom i drugi, koji je hvatao jajnik, matericu i tumorsku masu. Oba tumora su težine između 45 i 50 kilograma, tako da pacijntkinja u suštini nije bila gojazna, nego su to bile tumorske mase koje su pravile njoj ogromne bolove, probleme sa radom creva“, rekao je doktor Vladimir Vukojević, hirurg Urgentnog centra.

Pročitajte još - PODVIG LEKARA VMA: Uklonili redak tumor težak 25 kilograma

U hirurškom timu bilo je pet lekara, anesteziolozi i konsultant-ginekolog iz Klinike u Višegradskoj.

„Potrebno je voditi računa da se ne povrede okolne strukture, jer nikada se ne zna na šta će čovek da naiđe, zbog toga što je ekspanzivan rast u pitanju. Ovakav tumor nisam video, ne, ali postoji svakako, opisano je u literaturi“, kaže dr Dušan B. Jovanović, hururg Urgentnog centra koji ima dugogodišnje iskustvo i u zemlji i u inostranstvu.

Pacijentkinja se oporavlja, nije htela da govori za RTS, tako da nismo uspeli da saznamo kada je poslednji put bila kod ginekologa. Zato, lekari koji su je operisali, imaju još jednu važnu poruku.

„Stoji jedna stvar – primarna zdravstvena nekultura našeg naroda, i loše primarno preventivno lečenje i nedolasci na redovne preventivne preglede i redovno praćenje zdravlja. Jer ovo je promena koja, kada se vidi veličina te promene, veličine sigurno 30 puta 50 santimetara - jedna i isto toliko i druga, to je promena koja nije porasla za noć ili nekoliko meseci, to je nešto što je raslo tri do pet godina, ako ne i više“, poručio je dr Jovanović.

Posle oporavka na odeljenju hirurgije Urgentnog centra, pacijentkinju očekuje dalje lečenje i terapije, jer je rak jajnika metastazirao i po stomaku. Lekari koji su je operisali, očekuju da će posle onkološke terapije pobediti bolest.

(RTS)