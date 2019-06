“Biti policajac i pripadnik MUP-a znači staviti život na raspolaganje društvu i pristati unapred da građani mogu da ga zatraže i zamene za svoju sigurnost i slobodu”, podvukao je Vučić.





“Neshvatanje te razlike između poretka i vlasti dugo je bacalo policiju na marginu, ne umanjujući zahteve koje vreme i okolnosti pred nju postavljaju, ali konstantno odbijajući da joj se posveti pažnja i pruži nagrada koju zaslužuje”, rekao je Vučić.



Predsednik Srbije je poručio policajcima da ne smetnu sa uma da se to nikada neće do kraja promeniti i da će uvek biti krivi gotovo svima, čak i kada im pomažu - zaustave alkoholisane na ulici, kada spasavaju živote ljudi, brane otadžinu…

“Uvek ćete biti krivi, jer ste sprečili nekog da sprovede u delo određene planove. A da vam budu zahvalni? Što da vam budu zahvalni, kada misle da se to podrazumeva i da je to vaša obaveza, a vaš odgovor uvek mora da bude da ste samo radili svoj posao”, primetio je Vučić.



Kako je rekao, posao policije je najteži na svetu, gde se retko čuju "hvala" i aplauzi za sve heroje, koji su položili živote štiteći zemlju.



Zato, poručio je predsednik Vučić, mora da se radi na podizanju životnog standrarda policajaca.



Podsetio je na 2013. i 2014. godinu, kada su, kako je rekao, policajci radili najteži posao - suočavali se za zemljom u kojoj je vladala mafija i tajkuni, u kojoj nije bilo reda, kao i sa velikim poplavama.



"A, svuda su bili da pomognu, oni su bili ti koji su se postavljali između potrebe da stvorimo normalnu džzavu i onih koji su to sprečavali godinama", dodao je Vučić.









On je naveo i da je među pripadnicima MUP-a bilo onih koji su znali da su teške mere fiskalne konsolidacije potrebne, kako bi došli u situaciju da svake godine mogu da očekuju veća primanja i značajnije poboljšanje opremljenosti i obučenosti.





Vučić je istakao i da će pre kraja godine biti povećane plate u policiji, uz dodatna ulaganja u opremljenost pripadnika MUP-a.



“Da bismo rekli i mlađim generacijama da biti policajac - gde ćeš lepše zanimanje - štitiš zemlju, spasavaš živote ljudi, pomažeš nedužnima i nemoćnima. A, za taj posao možda neće uvek biti adekvatno nagrađeni, ali će biti iz godine u godinu sve bolje nagrađeni”, rekao je Vučić.



To, kako je istakao, garantuje bolju budućnost policajcima, svim budućim pripadnicima MUP-a, ali i njihovoj deci, jer sve što radimo ne vredi, ako ostanemo bez dece.



“Bez dece, nećemo imati ni Srbiju”, rekao je Vučić.



Predsednik Srbije je istakao da danas govorimo i o programima izgradnje jeftinih stanova za policiju, vojsku i pripadnike BIA u više mesta u Srbiji.



Ukazao je da će biti izgrađeno 8.000 takvih stanova, kao i da je to samo početak.















"Želimo da imate status u društvu koji je neprikosnoven i zaštićen“, poručio je Vučić.



On je rekao da zna da postoje policajci koji svoj posao obavljaju, kako deca kažu, na tajnom zadatku, ali je zamolio da čuvari reda sa ponosom nose svoje uniforme.

"Šta god govorili uvek će se građani osećati bezbednije i sigurnije kada vide policajca. Kada vidite policajca u uniformi znate da imate nekog ko vas štiti, koji je posvećen Ustavu i bezbednosti“, naglasio je predsednik Vučić.



Predsednik Srbije je rekao da, kada država bude uradila sve što planira i dalje unapredila položaj policije, ni tada čuvari reda neće imati dovoljno priznanja od društva, ali će biti dovoljno ljudi koji će umeti u dubini duše da priznaju šta rade za njih.



"Jeste li primetili jedan detalj. Šest meseci u Beogradu, u Srbiji nije bilo mafijaških ubistava, a nema zemlje u kojoj ne postoji, i ta ubistva neće sasvim prestati. Jeste li videli da je neko vas pohvalio, napisao dobru, toplu reč o policajcima, MUP-u, o ljudima koji su pravili posebne spiskove i izdavali poternice za kriminalcima. To samo pokazuje da priznanja ne očekujte često", rekao je Vučić.











Vučić je ukazao da postoje zemlje u okruženju, koje su 10 puta, po broju stanovnika manje, a u kojima ima nebrojeno puta više mafijaških ubistava, dodajući da ima onih koji će opet državi i policiji reći da je kod nas problem kada se dogodi prvo, drugo ili treće.



I jedno mafijaško ubistvo kada se dogodi je problem, podvukao je on dodajući da Srbija želi da stane na put "mafijaškoj kugi" i onima koji drogom snabdevaju čitav Balkan.



"Oni moraju znati da Srbija za njih nije sigurna kuća i čak šta više da će srpska policija da ih goni tako da neće moći nikada da pobegnu“, podvukao je Vučić.



Predsednik Srbije je zahvalio policiji što rizikuju svoje živote, na hrabrosti koju poseduju, kao i na žrtvovanju i posvećenosti zaštiti građana.



"Zato vam kažem srecah vam Dan policije i MUP-a. Mi svi smo srećni što vas imamo“, poručio je Vučić.





