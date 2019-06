Beta | 13. jun 2019. 12:02 | Komentara: 0

Čuveni tenk T-55, koji je četiri decenije bio okosnica jugoslovenskih oklopnih snaga, mogao bi uskoro da se u ograničenom broju vrati "u stroj" jer je Vojska Srbije (VS) sa liste viškova tehnike za prodaju izuzela 100 tenkova koji će biti strategijska rezerva.Kako prenosi blog Balkanska bezbednosna mreža (www.balkansec.net), reč je o tenkovima koji su proglašeni viškom i izbačeni iz upotrebe nakon odvajanja Crne Gore, a koji će u narednom periodu biti remontovani u Tehničko-remontnom zavodu u Čačku.Taj blog navodi da će od ukupno 282 tenka T-55, koji se nalaze na spisku tehnike određene za prodaju, biti izuzeto 100 tenkova koji će poslužiti da se oformi strategijska rezerva.Po sadašnjoj formaciji, Vojska Srbije rasplaže sa četiri bataljona tenkova M-84 i nešto manje tenkova T-72M. Ukupno se u četiri brigade Kopnene vojske, u Centru za obuku u Požarevcu, u remontnoj rezervi i na poligonu Pasuljanske livade nalazi 232 tenka M-84 i 61 tenk T-72M, a taj broj bi mogao da se dodatno poveća ukoliko se ostvari najavljivana donacija od 30 tenkova T-72B1MS iz Rusije.Sa planiranih 100 tenkova T-55 koji bi bili osposobljeni i prevedni u strategijsku rezervu, Vojska Srbije će zaista biti ubedljivo najbrojnija tenkovska snaga u čitavom regionu.Iako se određen broj tih tenkova nalazi u skladištima BiH, Hrvatske, Mađarske, Bugarske i Rumunije, po broju tenkova u aktivnim jedinicama VS je i sada dominantna, a ta prednost bi bila dodatno uvećana planiranim povratkom tenkova T-55.Balkanska bezbednosna mreža podsetila je da se planirani povratak tenkova T-55 uklapa u trend da se u upotrebu vrate pojedina proverena i kvalitetna sredstva, koja su 2006. godine bez ozbiljne analize izbačena iz formacije.Tako je u mehanizovanim bataljonima VS ponovo moguće videti samohodni dvocevni top M53/59 kalibra 30 milimetra poznat po nadimku Praga, a u upotrebu će biti vraćen i određen broj oklopnih vozila, koji će nakon remonta i modernizacije preuzeti ulogu komandnih vozila u pešadijskim bataljonima.Tenkovi T-55 nabavljani su za potrebe JNA od 1964. do 1983. godine od Sovjetskog Saveza, Poljske i Čehoslovačke a pretpostavka je da je u te dve decenije kupljeno bezmalo 1.700 tih oruđa. Tenk T-55 je bio ubedljivo najzastupljeniji u JNA i korišćen je i posle raspada Jugoslavije, kako u novonastaloj federaciji Srbije i Crne Gore, tako i u Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Federaciji BiH i u Sloveniji.SRJ je svoje oklopne jedinice u velikoj meri zasnivala na tom tipu tenka pa je presek stanja u martu 2004. godine ukazivao da je na listi tehnike 727 tenkova T-55. Svi tenkovi T-55 povučeni su iz upotrebe u vreme reorganizacije provedene od juna 2006. do jula 2007. godine.Priča o tenkovima T-55 nakon izbacivanja iz upotrebe 2006/07. godine prilično je maglovita i nema previše podataka o tome gde su i kako završili ti tenkovi. Poznato je da je u Crnoj Gori ostalo 62 tenka, od kojih je 61 uništen a jedan je završio u muzeju.Preostalih 660 su ostali u Srbiji i pretpostavlja se da je jedan broj uništen a drugi prodat stranim vojskama od Afrike do Azije. Kao kupci nekadašnjih jugoslovenskih i srpskih "pedesetpetica" pominju se Kambodža, Uganda i druge zemlje.Informacije Balkanske bezbednosne mreže ukazuju da je u Srbiji prošle godine bilo na stanju 282 T-55. U međuvremenu održana su dva tendera za prodaju po 30 tenkova a prodato je 37 komada.