Ministarstvo odbrane upozorava da su tužbe rezervnog sastava za naknadu štete posle 2013. zastarele. Obećavaju im dobit do 100.000 dinara, na ime diskriminacije, a stižu samo sudski troškovi

ŠIROM Beograda, ali i u drugim gradovima Srbije, osvanuli su oglasi u kojima pravi ili samozvani zastupnici pozivaju ratne rezerviste da im se jave zbog tužbi protiv države za diskriminaciju. Obećavaju im naknade od 80.000 do 100.000 dinara i nude svoje kontakte, da bi ih zastupali.

U Ministarstvu odbrane upozoravaju da su ovakvi oglasi ništa drugo nego - prevara. Jer rezervisti mogu da dobiju sudske postupke protiv države za diskriminaciju, ali ne i tražene odštete. Rok za isplatu odštete, prema stavu Vrhovnog kasacionog suda, odavno je, naime, zastareo!

Cela priča počinje još 2008. godine, kada je Vlada, 17. januara, zaključkom odobrila sredstva za isplatu novčane pomoći ratnim vojnim rezervistima u sedam nerazvijenih opština: Kuršumlija, Blace, Bojnik, Lebane, Žitorađa, Doljevac i Prokuplje. Time je, slaže se srpsko pravosuđe, izvršena diskriminacija rezervista po osnovu prebivališta.

Ratni veterani posle toga počinju masovno da tuže državu i dobijaju sporove. Ali naknadu štete mogu da dobiju samo oni koji su odštetu tražili pre 2013.

- Svaki zahtev za naknadu štete podnet posle 18. januara 2013. godine je zastareo - objašnjava za "Novosti" Zoran Lazić, sekretar Ministarstva odbrane. - Rokovi zastare teku od dana kada je šteta učinjena, a Vrhovni kasacioni sud zauzeo je stav da je to januar 2008. godine, kada je Vlada donela zaključak o isplati pomoći rezervistima iz sedam opština.

Budući da je subjektivni rok zastare tri godine (rok kada su rezervisti saznali da su diskriminisani), a objektivni pet (kada je diskriminacija učinjena), to znači da je apsolutna zastara nastupila 2013. i da će svi oni koji posle tog roka tuže državu i traže odštetu, ili se na to tek spremaju - spor izgubiti. I ne samo da neće dobiti ni dinar nadoknade, već će morati da plate sudske troškove. A oni se kreću od minimalno 6.000 dinara, koliko košta najjeftinija taksa, do čak 50.000, ako se radi veštačenje i održi više ročišta!

Prema Lazićevim rečima, pred sudovima je trenutno oko 80.000 tužbi rezervista za učinjenu diskriminaciju, ali je mnogo manje tužbi za naknadu štete. Praksa je pokazala da su neki tužili, a da nisu ni znali.

- Vojnom pravobranilaštvu obraćali su se građani u čije su ime advokati pokrenuli postupak. Neko je falsifikovao njihov potpis, a to su otkrili tek kad im je stiglo rešenje da plate više hiljada dinara zbog izgubljenog spora. Njima ništa drugo ne preostaje nego da uplate iznos koji duguju, pa da tuže onog ko im je krivotvorio potpis. To može da traje godinama - kaže Lazić.





DISCIPLINSKA KAZNA BRANIOCU

KAČENjE na javnim mestima poziva ljudima koji imaju problem da se jave i obećavanje brzog rešavanja spora suprotno je Kodeksu profesionalne etike i ukoliko je podneta prijava, branilac može biti disciplinski kažnjen - kaže Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda. - To se može desiti i onome koji obmanjuje klijenta iako zna da je rok za tužbu zastareo.