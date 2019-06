Novosti online | 11. jun 2019. 10:28 | Komentara: 0

Na protivvazduhoplovnom poligonu Šabla Ratnog vazduhoplovstva Bugarske, u ponedeljak je zvanično započela zajednička taktička vežba sa bojevim gađanjem ‘’Šabla-2019’’, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva odbrane.Na vežbi koja će trajati do 14. juna učestvuje oko 1400 pripadnika oružanih snaga Bugarske, Srbije i SAD a na jučerašnjoj ceremoniji otvaranja njih je pozdravio komandant bugarskih Vazduhoplovnih snaga general major Canko Stojkov koji na ovoj vežbi ima ulogu rukovodioca, prenosi portal Tango siks.RV i PVO Bugarske će na ovoj vežbi, zajedno sa Kopnenom vojskom i Ratnom Mornaricom unaprediti spremnost svojih jedinica za učešće u zajedničkim operacijama. Izvodiće se intenzivna gađanja sa različitih kopnenih i vazduhoplovnih platformi po raznovrsnim vazdušnim i pomorskim ciljevima.PROČITAJTE JOŠ -Osnovni cilj vežbe je, kada je u pitanju bugarska armija, unapređenje interakcije između formacija različitih vidova i rodova vojske koji u zajedničkoj grupi sprovode operaciju za obezbeđivanje vazdušnog i pomorskog suvereniteta Republike Bugarske u zaštiti državne granice.Bojeva gađanja izvršiće jedinice protivvazduhoplovne odbrane bugarske armije i to sa raketnim sistemima Strela-2M, S-125 ‘’Neva’’, 2K12 ‘’Kub’’ i S-300 dok će pripadnici PVO bugarske Kopnene vojske dejstvovati raketnim sistemima Strela-2M, Osa-AKM kao i topovima ZU-23-2. Bugarske raketne i artiljerijske jedinice imaće bojevo gađanje raketnim sistemom zemlja-zemlja 9K79 ‘’Točka’’ kao i izvršenje vatrenih dejstava artiljerijskim oruđima po ciljevima na moru.Od vazduhoplova RV Bugarske, na vežbi će učestvovati lovci MiG-29, jurišnici Su-25 i desantno-jurišni helikopteri Mi-24. Piloti aviona MiG-29 izvršiće dejstvo raketama vazduh-vazduh po padobranskim metama dok će posade Su-25 i Mi-24 gađati ciljeve na vodi nevođenim raketnim zrnima i topovima. Ratna Mornarica će sa dva broda i dva obalska položaja vršiti radiolokaciono i radiotehničko osmatranje a jedan brod će za potrebe vazduhoplovnih snaga biti u gotovosti za obezbeđivanje traganja i spasavanja.Republika Srbija učestvuje sa posadama i jedinicama protivvazduhoplovne odbrane kao i avionima lovačke avijacije. Oni će vršiti lansiranja raketa zemlja-vazduh PVO sistema Strela-2M, S-125 ‘’Neva’’ i 2K12 ‘’Kub’’ a piloti lovaca MiG-29 lansiraće rakete vazduh-vazduh.Sjedinjene Države učestvuju sa raketnom protivvazduhoplovnom jedinicom Kopnene vojske (US Army) koja će izvršiti bojevo gađanje raketnim PVO sistemom Avenger. Američka strana će za gađanje svoje jedinice kao i za zajedničko gađanje sa PVO jedinicom bugarske Kopnene vojske, obezbediti radio upravljive mete.(Sputnjik)