Tanjug | 11. jun 2019. 08:52 > 16:39 |

Država će pomoći u obnovi svega što je uništeno tokom poplava koje su početkom meseca zadesile Srbiju, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na kraju danšnjeg obilaska nekoliko opština u kojima su poplave i bujice nedavno pričinile štete građanima.



Vučić je, nakon obilaska kuće porodice Maksić u Trsteniku, koja je najviše ostećena u toj opštini, rekao da će država pomoći da se napravi popuno nova putna komunikacija, brane i utvrde, kao i sve drugo što je potrebno.

Predsednik je, odgovarajući na pitanja novinara da li ima negativnih primera ponašanja u reagovanju u poplavama, rekao da ih ima dosta, ali i istakao da je "narod divan i da se bori".

"Država će pomoći i sve će biti dobro", rekao je Vučić i dodao da je važno da se vide greške, gde se možda nije računalo dobro, kako ova, tako i prethodne vlasti.

"Sada je na nama da nadomestimo i uradimo sve što treba. Koliko su ljudi danas tužni, biće zadovoljni za nekoliko dana i nedelja. Dobar je i vredan naš narod i to sto su tužni govori koliko su marljivi i koliko vole kuću i porodicu. Srećan sam što u ovoj kući tri generacije žive i ma koliko tužni bili danas, već za nekoliko dana i nedelja biće srećni" rekao je Vučić.

On je dodao da je i u drugim mestima preko noći građanima uništeno sve što su teškim radom sticali celog života.

"Naše je da to promenimo, da oni nastave isti ili nesto bolji život", rekao je Vučić.

Predsednik je danas, pre posete porodici Maksić, kod Trstenika, obišao i Krupanj, Lučane, Guču, Kraljevo i Sirču, kako bi se upoznao sa situacijom na terenu, nakon prošlonedeljnih obilnijih padavina.

Poručio je da je veliki posao je urađen od 2014. godine na zaštiti od poplava i sada je šteta znatno manja nego što bi bila.

"Za samo pet godina smo napravili ogromnu promenu, čudo, petostruko je Srbija zaštićenija nego što je bila", rekao je Vučić.

Vučić je u razgovoru sa vlasnicima pekare rekao da ne brinu i od njih dobio informaciju da šteta u pekari iznosi oko tri miliona dinara.



"Nemoj da plačeš, to za državu nije veliki novac, a ova pekara je važna za vaše mesto", kazao je Vučić i dodao da bi to trebalo za deset dana da se reši.



Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da trenutno to ministarstvo radi procenu štete i da će program pomoći biti gotov za nedelju dana, a da će sve biti realizovano za najviše mesec dana.



Vučić je dodao da je šteta, ipak, mnogo manja nego 2014, kada su poplave teško pogodile to područje.



U obraćanju građanima, predsednik Srbije izrazio je zadovoljstvo što su posledice poplava u Lučanima bile manje zahvaljujući onome što je država uradila.



Ukazao je da indistrijski deo nije bio poplavljen, ali je, zbog, kako je rekao, našeg inaćenja i naše prirode 180 metara ostalo nepokriveno i ljudi su zbog toga platili cenu.



"Rešićemo to konačno, jednom za uvek da se Bijelica više ne izliva", naglasio je Vučić.



Rekao je da je mnogo teško videti suze ljudi, ali je za državu ovaj put mnogo manji posao nego 2014, iako je mnogo kiše palo za kratko vreme, čak 60 do 80 litara po kvadratu.





SIRČA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u utorak naselje Sirča kod Kraljeva, koje je pretrpelo najveću štetu od buijičnih poplava i istakao da je izbegnuta katastrofa iz 2014. godine zahvaljujući svemu onome što je od tada urađeno na odbrani od poplava.Vučić je rekao da će do kraja godine biti izgrađena sva 23 mosta na teritoriji Kraljeva oštećena u poplavama početkom juna. On je obišao lokaciju na kojoj je Vojska Srbije postavila ponton, jer je Sirčanska reka odnela stari most, a direktoru Puteva Srbije naložio je da do 15. oktobra bude napravljen novi most."Zadovoljan sam što smo izbegli katastrofu iz 2014. godine, ne zbog prirode, već zbog teškog rada i Gorana Puzovića i Srbijavoda i sada treba dodatno da uložimo u te objekte. Sve što je Puzović radio je dalo velike rezultate. Treba još Grdicu da oslobodimo od poplava za sva vremena".Vojska je za nešto više od dva dana postavila pontonski most kako bi stanovništvo Sirče moglo da prelazi reku, a Vučić je rekao da je ponosan na nju što je pritekla u pomoć građanima. "U Kraljevu je sigurno najveća šteta. Morava je izdržala i sve što smo radili oko nje, ali su problem sada napravili bujični tokovi", naveo je Vučić i dodao da će biti uložen i dodatni novac za utvrđivanje reka u tom delu Srbije.Kada je reč o novčanoj pomoći građanima koji su najviše bili ugroženi poplavama, Vučić je kazao da je to pitanje pravičnosti kome je taj novac najpotrebniji i da će o tome odlučivati nadležna komisija. Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da bi trebalo, kao što je najavljeno, za Vidovdan 28. juna da otvori aerodrom Morava kod Kraljeva za civilni saobraćaj, što će puno značiti za privredu i razvoj tuzima Zapadne Srbije.Predsednik je kazao da će do kraja godine biti otvoren i ceo autoput od Beograda do Čačka, pošto je dobio obećanje od Kineza da će deonica Surčin - Obrenovac biti gotova do svetog Nikole, 19. decembra. "Za dve godine ćemo imati i autoput od Preljine do Požege", naglasio je Vučić.Kaže, takođe, da krajem jula počinju radovi na izgradnji Moravskog koridora, to jest autoputa Pojate - Preljina koji će američka kompanija Behtel najverovatnije raditi po sistemu "ključ u ruke".Predsednik je rekao da čeka 15. jun kada će imati podatke o PDV-u i da će tada moći više da kaže kada će biti povećane ponovo plate i penzije, ali da očekuje da to premijerka Ana Brnabić odobri pre kraja godine, a da bi prosečna plata trebalo da bude veća od 500 evra. "Rekli su mi pre (opozicija), kada digneš plate iznad 500 evra treba svi da glasaju za tebe. Ima taj snimak iz skupštine, da ih podsetim", dodao je Vučić.Zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević je rekao da je u Sirči poplavljeno 45 kuća i da je srušen most što je, kako kaže, nanelo veliku štetu meštanima nizvodno od reke, jer su voda i mulj ušli u njihove kuće. Kako je rekao, u narednom periodu neophodno je da se uradi projekta dokumentacija za izgradnju novog mosta po savremenim standardima.Rakočević je rekao da je selo iznad mosta, sa 25 meštana, potpuno odsečeno od ostalog dela Sirče i do kojeg ne može da se stigne prevozom. "Ekipe Štaba za vanredne situacije, Doma zdravlja i Crvenog krsta obilaze peške menštane tog sela i donose im pomoć u lekovima i hrani", rekao je Rakočević i dodao da, prema preliminarnim procenama, materijalna šteta iznosi nekoliko miliona dinara. Kazao je da se većina meštana čija su domaćinstva bila poplavljena vratilo u svoje kuće i da je raščišćen teren.Predsednik Aleksandar Vučić obišao je u utorak i preduzeće "Radijator inženjering" u kraljevačkom naselju Grdica, koje je nedavno pogođeno poplavama i istakao da bi za Kraljevo bila katastrofa da nakon 2014. godine nije urađen protivpoplavni bedem.Kako je rekao, važno je da se popune i preostale "rupe" u zaštiti od poplava, odnosno da se u potpunosti urede manji, lokalni vodotokovi. Prema njegovim rečima, za Lučane i Kraljevo biće potrebno oko 1,8 miliona evra za uređivanje korita reka. "Završite to, da više nema problema. Da rešimo probleme ljudi Grdici, Sirči, Adranima jednom zauvek", obratio se Vučić direktoru "Srbijavoda" Goranu Puzoviću, koji je sa njim obišao fabriku."Dosta smo uradili, ali moramo i sada sve rupe da zakrpimo, da zaštitimo Kraljevo", podvukao je predsednik. Puzović mu je preneo da su u naselju Grdica probleme napravili manji vodotokovi, kao i da će "Srbijavode" pomoći gradu oko izrade plana, kao i da je načelno dogovoreno da se jedan most zameni.Vučić je fabriku, koja se bavi montažom i proizvodnjom kotlova za centralno grejanje, obišao sa rukovodstvom, a direktor Rade Janjić je rekao da se pričinjena šteta meri u stotinama hiljada evra.Kako je naveo, oštećene su sve mašine za proizvodnju, sečenje i savijanje limova, CNC laseri, apkant prese, automatske savjačice, probijačice, poluautomati za struganje materijala, roboti za automatsko varenje... Preneo je predsedniku da je u prošli ponedeljak, u pogonu voda dostigla 70 centimetara, ali i istakao da je jedan pogon počeo da radi već u sredu posle podne, a drugi u četvrtak.Takođe, dodao je da je 70 odsto mašina osigurano. Janjić je naveo i da je preduzeće samo prošle godine proizvelo 13.200 jedinica, a da ove godine ima već porudžbinu od 7.000 za Italiju. Kako je rekao, 80 odsto proizvoda se izvozi, najviše u Austiju, a zatim i u Nemačku."Ovde se plaća svaki sat na poslu, prosek plate je preko 650 evro", dodao je Janjić. Preduzeće "Radijator inženjering" se bavi montažom i proizvodnjom kotlova za centralno grejanje, zapošljava više od 350 radnika od kojih je 40 diplomiranih mašinskih inženjera koji svakodnevno rade na usavršavanju kvaliteta proizvoda.Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas u srednjoj školi "Dragačevo" u Guči radionicu i fiskultirnu salu, koje su oštećene tokom poplava i kojima je potrebna rekonstrukcija.Radnici u radionici su ga upoznali sa tim da je voda u roku od sat vremena poplavila prostoriju, da je porasla za dva metra i da su svi motori uništeni, ali da su đaci evakuisani na vreme.Predsednik im je zahvalio što su prvo brinuli o deci i najavio da će fiskulturna sala, za čiju je obnovu potrebno 36 miliona dinara, biti gotova do Nove godine, najkasnije do kraja januara.Takođe, naveo je i da će ponovo doći u Guču, na otvaranje sale.Predsednik je pohvalio i što se u školi praktikuje dualno obrazovanje i primetio da će ovogodišnjih 30 đaka koji su završili za bravare-zavarivače pronaći posao vrlo brzo.Dodao je da je važno da u školi ima đaka i da ih je svake godine sve više."Srećan sam što ćemo ovo da obnovimo", rekao je Vučić.Konstatovao je da je nesreća sa poplavom velika, ali da nadležni rade na tome da se kontrolišu korita okolinih rečica, te dodao da je bio upoznat sa tim da se u Guči izlila Bjelica, ali da nije znao za problem sa Vranjičkim potokom.Predsedniku je rukovodstvo škole poklonilo fudbalsku loptu za mlađeg sina Vukana.Veliki posao je urađen od 2014. godine na zaštiti od poplava i sada je šteta znatno manja nego što bi bila, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska mesta u nekoliko opština u kojima su poplave i bujice nedavno pričinile štete građanima."Za samo pet godina smo napravili ogromnu promenu, čudo, petostruko je Srbija zaštićenija nego što je bila", rekao je Vučić.Naglasio je da smo pokazali da možemo samo ljudskim radom da kontrolišemo prirodu.On je odbacio spekulacije da su se poplave desile ponovo na istom mestu, kao 2014, ističući da je veliki deo bedema tada napravljen, te da su se sada izlile manje rečice i bujični potoci napravili štetu u nekim naseljima, koja pre pet godina nisu bila na udaru.Predsednik je istakao da su Lučani u međuvremenu zaštićeni, da je fabrika zaštićena, a da je izlivanja došlo samo na preostalih 180 metara bedema sa jedne strane Bjelice, a, primetio je, i to je rezulčtat onoga što ztovemo "sprska posla", jer su se pojedini bunili kada je to trebalo da se završi.Vučić je naglasio da je zaštita od poplava kod Krupnja takođe gotovo perfektno urađena i da je reka Likodra na maestralan način ukorićena."Rešićemo i Sirču i Trstenik, moramo da pronađemo način da rešimo i Grdicu".Vučić je dodao da je to mesto u nizini i da poplavi i kada padne i 30 litara kiše po metru kvadratnom.Predsednik je rekao da će premijerka Ana Brnabić za desetak dana obići radove kod Lučana, a da će on doći da se uveri kako se sve odvija za nekih mesec i po ili dva meseca.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas poplavljeno selo Banjevac kod Krupnja i najavio da će već za tri dana početi gradnja puta od Krupnja do manastira Bogoštica, u dužini od 4,7 kilometara.Vučić je obilaskom zaseoka Mamići započeo današnji obilazak poplavljenih područja na teritoriji Krupnja, Lučana, Guče, Kraljeva, Sirče i Trstenika.U zaseoku Mamići se zbog obilnih padavina izlila reka Bogoštica i uništila zasade malina i dvorišta domaćinstava.Vučić je u razgovoru sa građanima rekao da će put od Krupnja do manastira Bogoštica biti završen za četiri do pet nedelja, kao i da će zajedno sa tim radovima biti urađeno i oko 500 metara puta do škole.Inače, šest sela gravitira oko tog puta.Predsednik Srbije, koji je 12. put do sada posetio Krupanj, razgovarao je sa građanima koji su se najviše žalili na pojavu klizišta, nakon čega im je on obećao pomoć države.Jedna od njih je bila i Dušica Bojanović koja ima se sedmočlanu porodicu, a iznad čije kuće je proradilo klizište."Već sutra će doći da to vide i pokušaćemo to da sredimo, rešićemo", kazao je Vučić.Na lokaciji koju je obišao predsednik Vučić u toku su radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije oštećene prilikom poplava.Pojedinima je voda ušla u kuće, a porodici Milana Sekulića je odnela betonsku ogradu oko dvorišta.Kako su Tanjugu rekli radnici preduzeća "Gradcoop", koje izvode radove, radi se proširenje kolovozne konstrukcije i ojačavanje nasipa oko reke što je, dodaju, preduslov za asfaltiranje kolovoza.Vučića su u Mamićima dočekali predsednik opštine Krupanj Ivan Isailović i meštani.Inače, nakon sastanka predstavnika ugroženih opština sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem, u Beogradu, 7. juna, Isailović je naveo da je šteta od poplava procenjena na oko 30 miliona dinara.Od toga, 13,5 miliona dinara je potrebno za poljoprivredne površine, rekao je on tada i naveo da su uništena i četiri manja mosta, 114 hektara obradivog zemljišta, a 24 kuće potpuno poplavljene.Nakon Banjevca, predsednik će obići i novoizgrađeni most na putu Ljubovija - Krupanj.Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas tokom posete Krupnju i novoizgrađeni most na putu Ljubovija - Krupanj i poručio da će se država, uz lokalne samouprave, truditi da bude dobrih puteva u tom delu zemlje.Predsednik je u obraćanju meštanima izrazio zadovoljstvo što je jedan, kako je rekao, težak deo puta završen i što kroz taj prelepi deo Srbije put u celini izgleda reprezentativno.On je ponovio da će se graditi put od Krupnja do manastira Bogoštica, te naveo i da će se u drugom delu opštine, gde je reka Kržava pravila probleme, raditi putevi i regulacija."Onoliko koliko možemo, trudićemo se da napravimo puteve svuda, da ljudi mogu da dođu u Krupanj, ali i da vi imate izlaz iz Krupnja ka okolnim mestima. Da preko vas bude najbliži put do Šabca, Zlatibora, Tare, da i ovde ostaje novac", rekao je Vučić.Ukazao je da je u blizini Krupnja i Mačkov kamen, važno istorijsko mesto, iz perioda Prvog svetskog rata, do kojeg kako je rekao, ljudi retko svraćaju, a mnogo Srba ne zna ni šta ono predstavlja.Zato će se truditi da Mačkov kamen postane mesto gde će đaci ići na ekskurzije, kojim ćemo se ponositi i koje neće biti zaboravljeno."Ulagali smo mnogo novca u Krupanj i srećan sam što se vidi koliko je bilo važno da uredimo rečna korita. Moramo još da radimo, sad smo videli gde su nam slabe tačke, da te stvari popravimo i još novca dodamo i sa tim krećemo koliko odmah", poručio je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će poplavljeno naselje Đerać u opštini Lučani u narednih 10 dana dobiti pomoć, kao i da će biti zaštićeno i poslednjih 180 metara bedema, kako se poplave više ne bi ponavljale u tom kraju.Predsednik je tom prilikom najavio da će u roku od šest meseci nove stambene objekte dobiti porodice čije su kuće potpuno uništene u poplavama."U roku od šest meseci će to biti rešeno za ove ljude. Očekujem da za mesec i po dana krenu radovi i da za 40 do 50 dana dođem i vidim da se uveliko radi. A, pre zime mora sve da bude gotovo", poručio je Vučić.Dodao je da će veličina tih objekata biti u skladu sa brojem članova domaćinstva.Vučić je rekao direktoru Srbijavoda Goranu Puzoviću da preostalih 180 metara bedema mora da se reši i da ga ne interesuje ko se sve buni i da to mora da se uradi da taj kraj ne bi opet bio poplavljen."Imaćete bolje puteve za mesec dana, sve mostove sanirane, sve popravljeno", najavio je on dodajući da je posao države da pomogne ugroženom narodu.Predsednik je rekao da će država pomoći poplavljenu pekaru "Maksimil" u tom naselju, koja dnevno napravi 1.200 hlebova, kao i da će za mesec dana doći da se uveri da li je sve završeno i da li pekara radi.On je kazao da će, iako je u Lučanima bio već devet puta, ponovo doći posle posete predsednika Francuske Srbiji, da vidi šta je urađeno."Lučani će biti sve bolje mesto za život", naglasio je on, podsećajući na autoput koji će proći kroz to mesto.Naveo je da je ukupno 256 objekata u ovom regionu pogođeno i da će dobiti pomoć za rekonstrukciju.Vlasnica pekare Maksimil u naselju Đerać u Lučanima, koje su prošle sedmice pogodile bijične poplave, Mira Matijević rekla je Tanjugu da je za samo 10 minuta ceo zaseok poplavljen, a da je voda u pekari sve uništila dostižući visinu od skoro dva metra."Morali smo da izađemo, nijednu mašinu nismo uspeli da sačuvamo. Ništa nam nije ostalo", kaže Mijatović i dodaje da se meštani tog naselja već dvadeset godina bore sa poplavama.Prema njenim rečima, još uvek nije urađena precizna procena štete na objektu površine oko 240 kvadrata."Dvadeset godina stvarate nešto i doživite da ostanete bez ičega. Biće potrebno mnogo vremena da sve obnovimo, a najteže mi je što ne mogu da radim", kaže kroz suze Mijatović i ističe da je za niu, supruga i troje dece porodična pekara bila jedini izvor prihoda.Vučić će u Guči u podne obići poplavljenu srednju školu "Dragačevo", a u Kraljevu posetiti preduzeće "Radijator".Zatim će obići poplavljeno područje u naselju Sirča i u Trsteniku poplavljeno naselje Gornji Ribnik, kao i poplavljenu kuću porodice Maksić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Guči da će u najkraćem roku biti pružena pomoć poplavljenima u tom regionu, ističući da za državu to nije preveliki problem, ali da je važno da se to uradi na pošten i pravedan način, da je dobiju oni koji su stvarno oštećeni.Vučić je, u obraćanju nakon obilaska Srednje škole „Dragačevo“, kazao da će oni koji su ostali bez kuća, navodeći da je skoro 20 za rušenje, i 170 poplavljenih, u najkraćem roku biti pružena pomoć.„Imamo dovoljno novca. Uskoro će Sabor trubača, ne smeju posledice do tada da se vide“, poručio je on.Direktoru „Srbijavode“ Goranu Puzoviću rekao je da u budućoj odbrani od poplava ne uzme samo u obzir Bijelicu, već i Vraničku reku.„Molio bih te da pomognete onima koji su stvarno poplavljeni, a ne onima koji žele samo da nešto uzmu od države“, kazao je Vučić.Zamolio je da kuće koje se budu gradile budu kvalitetne, a građane je zamolio da od države traže samo ono što je moguće i realno što može da se uradi.Obilazeći školu rekao je da je posebno srećan zbog uspeha ove obrazovne ustanove, koja je pametnim izborom profila povećala broj đaka.„Konačno imamo decu koja će da budu zavarivači, bravari,.. To je odgovorno ponašanje za budućnost“, poručio je on.Vučić je kazao da će, kada prođe autoput kroz Dragačevo, biti lakše da se dovode novi investitori i fabrike, kako bi građani mogli da zasnivaju svoju budućnost u svom kraju ne samo na fabrici „Milan Blagojević“.Zahvalio se i Vojsci Srbije na svemu što je urađeno tokom poplava i rekao da danas tek počinje posao da se vrati sve u stanje kakvo je bilo pre, a to će trajati par meseci.Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas meštanima dragačevskog kraja da će deo puta od Ivanjice do Devića, od oko sedam kilometara, biti urađen celom dužinom.Na potrebu za obnovom tog dela puta ukazali su mu novinari tokom njegove posete Lučanima, koji su rekli da je put od Pridvorice do Devića u jako lošem stanju, i da je meštane obradovala vest da će biti urađen celom dužinom, ali da se onda pojavila informacija da će biti urađeno samo 3,5 kilometara.Predsednik se obratio v.d. direktoru "Puteva Srbije" Zoranu Drobnjaku, koji mu je preneo da je za sada u planu da se asfaltira oko 3 kilometra tog puta.Vučić je rekao da ili urade ceo put od 7 kilometara ili da ga ne rade uopšte."To što će ljudi da imaju asfalt na 3 kilometra, na pola puta, šta će sa ostala 4 kilometra... ", upitao je.Ceo put bi, prema procenama, trebalo da košta oko 2 miliona evra, što je mnogo, primetio je Vučić."Doći ću tamo kad uradimo put. Ili uradite sve ili ništa. To je kao kada biste uradili pola kuće..."Vučić je istakao da svi ljudi u Srbiji zaslužuju dobre puteve i podsetio da se decenijama čeka da Ibarsku magistralu zameni autoput.Naveo je da se ranije najmanje ulagalo u puteve, ali da je sada potpuno drugačije.U tom smislu, ponovio je da atoput kroz Grdelicu ne košta ispod 450 miliona evra, da će toliko da košta i deonica od Proseka do Gradine, dok će oko 800 miliona evra da košta Moravski koridor.Uz to, podsetio je da se radi na putevima od Batrovaca prema Kuzminu, da će se raditi putevi Ruma - Šabac, brza saobraćajnica Šabac Loznica, kao i brza saobraćajnica od autoputa E-75 do Požarevca i dalje do Gradišta, put Beorgad - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad.Milovan Milivojević, čiji je sin Milomir 2017. stradao u eksploziji u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima, iskoristio je posetu predsednika Aleksandra Vučića tom mestu da mu se obrati i zatraži pomoć, a predsednik ga je pozvao na razgovor u ponedeljak, u Predsedništvu Srbije.Milivojević je sačekao Vučića u naselju Krstac u Lučanima i zatražio predsednikovu pomoć jer, kako je rekao, u prethodne dve godine niko u državi nije hteo da mu pomogne da dobije bilo kakav zvaničan dokument o smrti svog sina, i da se utvrdi odgovornost za njegovu pogibiju.On je predsedniku preneo da je istraga završena, da su prikupljeni dokazi o toj nesreći, ali da u Osnovnom tužilaštvu u Čačku nije podignuta optužnica, jer, kako tvrdi, generalni direktor fabrike Radoš Milovanović utiče na institucije.Milojević se tokom razgovora sa predsednikom rasplakao i rekao da će mu doneti snimak razgovora od dva i po sata sa direktorom fabrike Milovanovićem, na kojem se čuje "kako nudi posao njegovoj supruzi i ćerki, a porodici stan"."Ja ne mogu da prodam svog sina, kao što su ovde svi uradili", rekao je Milivojević i zatražio da se utvrdi ko je odgovoran za tu tragediju i zašto se nije vodilo računa o zaštiti i bezbednosti radnika.Vučić je strpljivo slušao Milivojevića i rekao da ga čeka u ponedeljak u Predsedništvu. "Tragedija tvoje porodice je užasna, ali te molim da ne govoriš da ti se kuća ugasila", dodao je Vučić. On je kazao da će pozvati i ministarku pravde Nelu Kuburović da prisustvuje njihovom sastanku.Predsednik Aleksandar Vučić posetio je danas i naselje Gornji Ribnik u Trsteniku, koje je pretrpelo veliku štetu usled poplava prethodnih dana, kao i poplavljenu kuću porodice Maksić.U razgovoru sa domaćinima, predsednik je preneo da država ima novac i da će finansijski odmah pomoći oštećene."Nećete čekati mesecima, pa sto komisija... Biće jedna komisija koja će izaći i za koji dan rešavamo sve. Ne možemo da damo preko hleba pogače, ali možemo da damo da bude bolje", objasnio je Vučić.Zamenik predsednika opštine Trstenik Ljubiša Marković objasnio je za Tanjug da ovoga puta nije plavila Morava, već voda iz kanala i potoci."Putna infrastruktura je oštećena i preko 2.300 hektara zemlje bilo je pod vodom, oko 160 kilometara nekategorisanih puteva je oštećeno, kao i 10 kilometara ketegorisanih i procena komisije je da šteta iznosi preko 400 miliona dinara", rekao je Marković.Dodao je da je u poplavama najviše nastradalo naseljeno mesto Selište, a da su tih dana na terenu bila sva javna predzueća, vatrogasne službe koji su sprečili da štete budu veće.