NovostiOnline | 09. jun 2019. 15:47 | Komentara: 0

On kaže da su odmah zvali Hitnu pomoć, a u međuvremenu detetu masirali srce, zbog čega je uspela da prodiše, što im je potvrdio i lekar hitne službe.





PROČITAJTE I: Krajnike ne treba olako vaditi

Sedmogodišnja Lana Mrkalj preminula je u četvrtak u Beogradu, šest dana nakon operacije krajnika. Kako tvrdi porodica devojčice, ova intervencija na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", pokazala se kao veoma teška. Posle neliko dana, devojčica je kod kuće izgubila mnogo krvi, a zatim u Urgentnom centru pala u komu i preminula.Šta se dešavalo neposredno pred smrt male Lane ispričao je njen deda, Đorđe Janković.- Moja unuka od sedam godina fatalno je prokrvarila u našem stanu šest dana od operacije krajnika u Institutu za majku i dete na Novom Beogradu. Izgubila je mnogo krvi i pala u komu - priča potreseni Janković.- Tu noć čuo sam stračnu vrisku moje ćerke, jer se unuka zakašljala i krv je krenula da lije. Ubrzo je kolabirala a ja sam joj davao veštačko disanje dok nije došla Hitna pomoć. Uspeo sam da je povratim na kratko, a kasnije sam saznao da je ponovo u transportu izgubila svest i srce je prestalo da joj kuca - ispričao je on.- Lekar je odmah izneo devojčicu u ambulantna kola sa kolegom i povezao u Urgentni centar na reanimaciju. Nisu nam dozvolili da je pratimo u njihovim kolima, pa smo išli za njima našim automobilom. U Urgentnom centru su nam rekli da je moja unuka primljena bez otkucaja srca pa su sve učinili da je povrate uz pomoć aparata. Srce je proradilo i počela je da diše, takođe uz pomoć aparata - kaže Janković.Ipak, kako navodi deda devojčice, lekari su konstatovali da i dalje ima krvarenje, i uspeli su da ga zaustave tek kad su napravili rez na vratu i prišli aorti. Lana je smeštena na intenzivnu negu, priključena je na aparate i data joj je transfuzija.- Doktori u Urgentnom centru odmah su nam rekli da se ne nadamo previše jer je ona nakon reanimacija ponovo pala u komu. Većina organa joj je otkazala, bubrezi zbog dehridratacije, i tu ništa više nije moglo da se uradi. Nastavila je da diše uz aparate, ali je bila i dalje u komi. Svi napori lekara su bili uzaludni jer je preminula u 18 sati, dakle oko 16 i po sati od prijema u Urgentni centar - dodaje on.Svemu je prethodila teška operacija.Do krvarenja i komplikacija došlo je šest dana nakon operacije krajnika, a koja je, kako je porodicama Mrkalj i Janković rekao sam lekar, bila veoma složena i teška.- Operacija je trajala oko sat i po vremena, a doktor je posle rekao da je operacija bila izuzetno složena jer su krajnici bili duboko prirubljeni uz limfne žlezde i da je morao dugo da ih odstranjuje. Došlo je do obilnog krvarenja, koje je uz dosta napora sanirano. Doktor iz Lisabona, koji ju je operisao, rekao je da u životu nije video krajnike slepljene uz arteriju kao što je to bio slučaj kod Lane - kazao je za "Blic" njen deda, podsetivši da se operacija dogodila 30. maja.Devojčica je naredna dva dana imala povišenu temperaturu i žalila se na toliko jake bolove da nije mogla čak ni vodu da pije, pa je priključena na intravenozno hranjenje. Ipak, kako tvrdi naš sagovornik, lekar koji je Lanu operisao otišao je na specijalizaciju van Beograda, a drugi lekar je odlučio da je pusti na kućno lečenje, kako u Institutu ne bi bila u kontaktu sa drugom bolesnom decom.- Moja ćerka je zamolila da Lana ostane u bolnici zbog temperature koju je imala, međutim doktor joj je rekao da nije bezbedno zbog druge zaražene dece koja tu dolaze. Načelnik službe odlučio je da se unuka otpusti kući. Bio je upoznat sa težinom operacije i obilnim krvarenjem. Ona nije htela da se svađa sa njima i povela je dete - priča deda preminule devojčice Đorđe Janković.Da bi devojčici ublažili bolove, kod kuće su joj davali "brufen", koji joj je bio prepisan. Ipak, tek kasnije su shvatili da on utiče na širenje krvnih sudova, a ona je i pored toga imala obilna krvarenja, kaže Đorđe.Očajni deda kaže da ne krivi doktore, ali smatra da je dete trebalo da ostane hospitalizovana u Institutu, te bi joj brže ukazali pomoć kada joj je pozlilo.- Da je moja unuka ostala na odeljenju sigurno bi ekipa Instituta u slučaju tako jakog krvarenja odmah reagovala i spasila je - rekao je on, dodavši da je od momenta od kada joj je pozlilo, dok nije dovezena u Urgentni, prošlo sat vremena.Njegova želja jeste da upozori roditelje malih pacijenata da insistiraju na dužem ostajanju u bolnici nakon operacije krajnika, prenosi Blic.rs.