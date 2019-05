R. DRAGOVIĆ | 29. maj 2019. 08:27 |

KOSOVSKO pravosuđe pripremilo je optužnicu za navodne ratne zločine protiv bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije, penzionisanog generala Ljubiše Dikovića.

. On je napomenuo i da nema potvrdu o tome da je optužni akt napisan i za penzionisanog generala Božidara Delića.

Da Priština radi na pisanju optužnica protiv nekolicine srpskih generala više puta se pominjalo poslednjih meseci. Ova informacija najčešće je dovođena u vezu, kao neka vrsta kontramere, s najavljenim postupcima za ratne zločine protiv komandanata terorističke OVK. Tumačena je najčešće kao još jedan vid pritiska na Beograd u jeku rešavanja kosovskog pitanja.

Postojanje optužnice protiv Dikovića otkrio predsednik Vučić Foto Tanjug

General Ljubiša Diković kaže, za "Novosti", da jedinice kojima je komandovao nisu počinile nikakav ratni zločin. Štaviše, jedan od prioritetnih zadataka tokom ratnih dejstava bila je briga o lokalnom stanovništvu i izbeglicama.

- Koliko smo za vreme rata na Kosovu i Metohiji vodili računa o albanskim civilima, trebalo bi da mi podignu spomenik, a ne optužnicu - jasan je Diković.

- Tokom bombardovanja, u Srbici je, recimo, bilo i do 15.000 Albanaca. Sve smo ih zbrinuli, nahranili, podelili im lekove. Ništa im nije falilo, tretirali smo ih bolje nego sopstvene vojnike.

General kaže i da ga ne čudi da se u jeku priprema za suđenje albanskim teroristima iz OVK ponovo poteže pitanje njegove navodne odgovornosti za zločine.

- Žalosti me što je ta optužnica pisana u Beogradu. Znamo dobro ko je autor - kaže Diković.

Božidar Delić Foto Z. Jovanović



Herojska 549. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije, koja se proslavila odbranom KiM 1999. godine, i danas je trn u oku Albancima. Njen komandant Božidar Delić u više navrata je u Prištini neformalno optuživan za ratne zločine.

- To je politička kampanja iza koje stoje Nataša Kandić i njen tim - decidiran je Delić. - Koliko znam, poslednjih desetak godina potrošili su pozamašnu svotu dobijenog novca kako bi našli bilo šta što bi mene i moju brigadu diskreditovalo i dovelo u vezu s nekakvim ratnim zločinima. Od toga, međutim, nema ništa.

Delić kaže da za njega priča o optužnicama protiv srpskih generala nije nova, kao i da je pojedine delove čak i čitao.

- Znam dobro ko je to pisao i sastavljao. To je zbirka paušalnih optužbi i izmišljotina kojima niko ne može da pokloni poverenje. Naše tužilaštvo me nikada nije pozvalo, a kredibilan sagovornik sam bio i u Haškom tribunalu, gde sam više puta učestvovao u procesima kao svedok, pa i veštak - objašnjava Delić, i napominje da je Kosovo lažna država, s teroristima na čelu, u kojoj ni lažne optužnice ne bi bile nikakvo čudo.

Nataša Kandić Foto Tanjug



NATAŠA KANDIĆ MU POVREDILA ČAST

GENERAL Ljubiša Diković tužio je 2012. osnivača Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić zbog objavljivanja neistina o njegovoj umešanosti u ratne zločine na prostoru KiM. Apelacioni sud 2016. godine potvrdio je prvostepenu presudu kojom je ocenjeno da je Diković pretrpeo povredu časti i ugleda objavljivanjem neistinitih optužbi u Fondovom dosijeu "Diković".