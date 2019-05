Tanjug | 25. maj 2019. 12:23 | Komentara: 0

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da će biti učinjeno sve da se Vojska Srbije oprema novim vozilima, novim naoružanjem i novim sredstvima."Vojska Srbije ne sme da zaostaje u tehnološkom smislu ni za jednom drugom armijom u našem okruženju. Kao što vidite, mi se trudimo da na prvom mestu kupujemo domaću pamet, domaće proizvode, kupujemo ono što naša odbrambena industrija sama može da proizvede", rekao je Vulin na promociji i testu novog terenskog vozila "zastava NTV".Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, Vulin je na terenskom poligonu Centra Nacionalne vozačke akademije (NAVAK) rekao da je vozilo "Zastava TERVO" nešto što je zaista dobra vest za Vojsku Srbije, ako pokaže dobre karakteristike."Nadam se da ćemo već do kraja godine moći da uvedemo ''nultu seriju'' i samim tim uvedemo ovo vozilo u naoružanje Vojske Srbije", naglasio je ministar.V. d. pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović rekao je da novo terensko vozilo Zastava NTV zajednički razvijaju Vojno-tehnički institut i fabrika "Zastava TERVO"."Vozilo je napravljeno u dve varijante, po zahtevu taktičkog nosioca Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije, a po svim karakteristikama u svetskom je vrhu i apsolutno prevazilazi sve što je do sada za tu namenu na raspolaganju Vojsci Srbije", rekao je Miloradović.On je dodao da je cilj da se vrlo široka flota raznih starih vozila, kao što su "puh", "pincgauer" i razna "tamova" vozila zamene, jer su zastarela i njihove karakteristike nisu na sadašnjem na nivou koji se danas zahteva.Miloradović je precizirao da su u konstrukcionom smislu izabrane komponente i glavni podsistemi renomiranih svetskih proizvođača najviše klase, a da su ostalo uradili domaći inženjeri, stručnjaci i radnici u preduzeću "Zastava TERVO".On je dodao da vozilo ulazi u završna ispitivanja radi uvođenja u naoružanje, i očekuje se da se taj proces završi pre kraja ove godine i da se uđe u "nultu seriju", odnosno opremanje Vojske Srbije."Zastava NTV" proizvođača "Zastava TERVO" za sada je urađeno u dve varijante - kombi 8 plus1 i teretno vozilo kamion 2 plus1 s dodatnih osam mesta u tovarnom sanduku.Vozilo je namenjeno za teške terenske uslove, 4 puta 4 pogonske konstrukcije, uz dodatnu nosivost od 1.400 kilograma plus 1.700 kilograma vuče dodatnog sredstva.Planirane su i razne vrste nadogradnji za potrebe jedinica, službi i rodova Vojske Srbije, dodaje se u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije.