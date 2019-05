Tanjug | 21. maj 2019. 15:59 |

Najveći deo Srbije nije čuo ni za planinu pod tim imenom, a kamoli za epopeju koja se tu odvijala. U vojničkom smislu, to je briljantna operacija, kojom su neprijatelju naneti strašni gubici i koja se vodila do poslednjeg dana NATO agresije

Dokumentarno-igrani film "Ratne priče sa Paštrika" premijerno će biti prikazan 23. maja u Domu garde na Topčideru, a televizijsku premijeru će imati na prvom programu RTS-a 26. maja, na dvadesetogodišnjicu bitke.

To je najavljeno na današnjoj konferenciji na kojoj je ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao da je bitka na Paštriku primer vojničke snage, veštine, hrabrosti i pobede.

"Ta bitka je i deo naše zaboravljene istorije, planski i namerno zaboravljane, koja na ovaj način postaje deo našeg svakodnevnog života. Najveći deo Srbije nije čuo ni za planinu pod tim imenom, a kamoli za epopeju koja se tu odvijala. U vojničkom smislu, to je briljantna operacija, kojom su neprijatelju naneti strašni gubici i koja se vodila do poslednjeg dana NATO agresije", rekao je Vulin, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

To, dodao je, nije bila nikakva usputna operacija već magistralni pravac NATO agresije i želja da se kopnenom intervencijom uđe na prostor KiM, a onda ide i dalje.

"Da nije bilo pobeda na Košarama i Paštriku, mi ne bismo imali kumanovski Vojno-tehnički sporazum o prekidu neprijateljstava, imali bismo bezuslovnu kapitulaciju iz koje ne proizilazi Rezolucija 1244, ni pregovora, ni nade Srbije da može da se bori za KiM i ljude koji žive na tom prostoru", istakao je Vulin.

Naveo je da je ovo naš način da zapišemo istoriju i ne dozvolimo da nam bilo ko drugi ikada više piše istoriju.

Naveo je da smo, kada god nam je neko drugi pisao istoriju, prikazivani kao agresori i loši ljudi, te da naša deca nisu imala razlog da, učeći iz te istorije, budu ponosna na svoje očeve i da se sutra bore za svoje sinove.

"Danas, 20 godina kasnije na nama je da se ovim ljudima i na ovaj način zahvalimo i da im, kada su već svojim životima i borbom obezbedili mesto u istoriji, to mesto i sačuvamo kako bi mogli sa ponosom da ga pokažu svojoj deci", rekao je Vulin.

Ministar je istakao da Srbija ničim nije izazvala NATO agresiju i da ne može ni na koji način biti kriva.

"Srbija se beskrajno ponosi svakim svojim vojnikom, oficirom, podoficirom i policajcem koji je branio SRJ i našu Srbiju", dodao je on.

Osvrnuvši se na izjave NATO zvaničnika u kojima žale za civilnim žrtvama u NATO agresiji, Vulin je istakao da želi da veruje da su iskreni, ali da smatra da nije dovoljno to što kažu.

"Žaljenje će biti iskreno tek kada budu rekli da žale za svakim vojnikom i policajcem jer niko nema pravo da ih ubija u jednoj suverenoj državi, u svojoj zemlji, na svom parčetu kamena", dodao je Vulin.

On je istakao da posle ovog filma, posle edicije "Ratnik", više niko neće imati mogućnosti da kaže da se nešto nije desilo i nikada više da se to zaboravi.

Autorka filma Slađana Zarić je rekla da je serijal ratnih priča pokušaj da se ispriča junačka priča koja se dešavala na granici sa Albanijom 1999. godine i da tim ljudima, koji su se hrabro borili, još jednom kažemo hvala.

Na konferenciji su govorili i učesnici bitke na Paštriku iz tadašnje 549. motorizovane brigade, među kojima je i zastavnik Goran Nikolić koji je istakao da im je mnogo puta bilo teško, naročito kad se izgubi vojnik, prijatelj ili ratni drug.

"Možda će neko nekada oprostiti to, ali mi moramo da se sećamo i pamtimo šta je bilo tog proleća 1999. godine. Mi tada nismo gledali koja sila napada i koja je jačina te vojske, mi smo branili svetinju, Srbiju, do zadnjeg", rekao je on.

"Ratne priče sa Paštrika" drugi je film u koprodukciji RTS-a i Ministarstva odbrane - Vojnofilmskog centra "Zastava film", koji svedoči o herojskoj borbi pripadnika naše vojske u odbrani otadžbine na Paštriku 1999. godine, o kojima se vrlo malo zna.