Tanjug | 21. maj 2019. 12:28 > 12:59 |

U Novom Sadu u toku je promocija tri nove klase pripanika MUP-a.





Svečanosti prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar odbrane Aleksandar Vulin, kao i predsednik Pokrajisnke vlade Igor Mirović, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, kao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Na Trgu slobode danas se promovišu 17. i 18. klasa polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, 4. klasa polaznika osnovne obuke pripadnika vatrogasno - spasilackih jedinica i diplomiranih studenata Kriminalisticko policijskog univerziteta.

Svečanost je počela intoniranjem himne Srbije .



VUČIĆ: ZAŠTITIĆEMO GRAĐANE,BRINUĆEMO O POLICAJCIMA

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas, na svečanoj promociji novih pripadnika MUP-a u Novom Sadu, žestok udar protiv narko kriminala u tom gradu.

"U Novom Sadu održavamo ovu svečanost upravo zašto što će jedan od žestokih udara događati upravo u ovom gradu, gde ćemo pokazati građanima da možemo da ih zaštitimo od onih koji bi da ugrožavaju budućnost naše dece“, rekao je Vučić u svom govoru.

Istakao je da će država nastojati da oni koji su prvi kada je reč o bezbednosti nikada više ne budu poslednji po onome što država daje.

„ Izašli smo iz dečijih bolesti da jačanje policije znači tobož jačanje represije. To ne znači to, već znači snaženje građana Srbije, bezbednijeg i sigurnijeg građanina“, podvukao je Vučić.

Obećao je veće plate, kao i bezbedniji život pripadnika policije i njihovih podorica, jer oni daju državi što je najteže dati.

Rekao je da Srbia nabavlja najmoderniju opremu da bi mogli da se obračunamo sa potencijalnim teroristima, kriminalcima svih boja, da se onemogući da zarađuju veliki novac prodajući drogu.





„ Danas pokazujemo da policija isključivo brine o građanima i nemamo pravo da štedimo u bddućnosti na policiji. U nju mladi ljudi treba sve više da žele da dolaze, i sve manje da iz nje odlaze. Najbolji ste dokaz da smo na pravom putu, da sve mere koje smo preduzeli deluju, i srećan sam kada vas vidim u novim patikama i opremi, a i stanove koje gradimo donose upravo one rezultate koje smo želeli“, kazao je on.

Podsetio je da je prošle godine bilo najmanje krivičnih dela u poslednjih 18 godina, dodajući da taj broj mora dalje da se smanjuje i da očekuje naporan i težak rad od mladih pripadnika policije, da pošteno obavljaju svoj posao, a na državi je da garantuje da im egzistencija ne bude ugrožena.

„ Ulagaćemo sve više, ali i gledati da na svakom mestu pokažemo poštovanje“, podvukao je on.

Vučić je poručio mladim policajcima da danas započinju posao koji je najvažniji u svakom društvu, pa i našem, koji znači da će raditi i uvek biti prvo za druge, pa tek onda za sebe.

„ Vaš posao je najteži od vas svi okčekjuju da budete uz građane, pomognete kada je najpotrebnije, a ako im se bilo šta loše dogori samo jedan krivac će postojati a to ste vi. To govori koliko je vaš posao nezahvalan, težak, i nije lako biti policajac. Teško je raditi časni posao, koji ljudi na kraju krajeva ipak umeju da cene. Ne smete da žalite trud, ponekad u najtežim situacijama rizikujete sopstveni život da bi se građani osećali bezebdni. Cestitam na poslu, pre svega na hrabrosti, odvažnosti i odlučnosti da ovaj posao radite“, naglasio je on.

Predsednik je istakao da je biti policajac jedna od najlepših stvari na koje može neko da se odluči i izrazio uverenje da su njihove porodice ponosne, te da će oni sa ponosom nositi njihovo ime i prezime čuvajući ugled ne samo svoje porodice već svakog građanina u državi u celini.









Rekao je da svako od nas, iako ponekad tajno, ne krije divljenje prema onome što čine policajci, koji po kiši, snegu najvećem suncu moraju da uređuju saobraćaj da sve nas nervozne, koji želimo da bude sve po našem a ne zakonu, u tom trenutku kako nam se sviđa, moraju da umire, da uvedu u provođenje zakona i pokažu svaku vrtsu ljubaznosti.

Istakao je da policajci moraju da se stave na stub odbrane države i otadžbine, te ih je zamolio da ne samo kada su na radnom mestu, već kada god mogu, što je molio i vojnike, nose svoje divne uniforme, jer, kada ih nose nekoliko desetina i stotina građana se uvek oseća sigurnije.

„ Gledaćemo da imate više uniformi da možete uvek da se ponosite njima. Nije samo što je lepa, već je to uniforma države, svih građana naše zemlje kojima vi verno služite“, naglasio je Vučić poželevši im dobar, uspešan rad, dug život, da mnogo toga naporno i dobro, vredno i marljivo urade za Srbiju, a da će država biti uz njih i pokazati poštovanje i zahvalnost za velika dela.

STEFANOVIĆ: BUDITE UZ NAROD, ŠTITITE ZEMLjU, BRINUĆEMO O VAMA



Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je danas da će država nastaviti da brine o pripadnicima MUP a da je njihov zadatak da budu u službi građana i da pokažu da je Srbija jača od kriminalaca.







Stefanović je u Novom Sadu na promociji tri nove klase pripadnika MUP rekao da će od sutra na ulicama Srbije biti 711 novih policajaca i vatrogasaca čime će se osigurati veća bezbednost za građane Srbije, te istakao da je posebno ponosan što je 125 žena odabralo da nosi uniformu svoje zemlje.

Ministar je rekao da su budući policajci i vatrogasci odabrali poziv koji nikad nije lak, koji nosi velike izazove, jer da će morati da rizikuju svoj život da bi zaštitili druge, ali i da nema veće radosti od spasenog ljudskog života.

"Vaš je zadatak da budete u službi građana, da opravdate poverenje, budete dobar prijatelj i komšija i pružite ruku spasa. Važno je i da nemile događaje sprečite i da uvek budete dostupni svom narodu", rekao je Stefanović.



On im je savetovao da od sutra počnu da uče od svojih iskusnijih kolega i da daju svoj doprinos da MUP postiže sve bolje rezultate i da stopa kriminala bude još niža.

"Morate biti odlučni i hrabri, pokazati da će svako ko prekrši zakone odgovarati i da će Srbija biti jača od kriminalaca koji ne smeju da se osećaju spokojno u našoj državi", istakao je Stefanović.





Ministar je naveo da su pripadnici MUP koji će od sutra biti na zadacima samo jedan korak u zapošljavanju i podsetio da je u poslednjih pet godina primljeno 3.000 novih policajaca i vatrogasaca i da se na tome neće stati.

On je naveo da će od oktobra na ulicama Sribje biti polaznici još dve klase centra za osnovnu policijsku obuku sa skoro 700 policajaca, te da je završen konkurs za još 400 novih polaznika koji će se sledeće godine pridružiti kolegama i još 200 vatrogasaca spasilaca.

Ministar je naveo da su u poslednje vreme značajno unapređeni uslovi rada nabavkom nove opreme i vozila, ali i kroz značajno povećanje plata.

"Kupili smo nove uniforme, zaštitnu opremu, MUP je rekonstruisao i modernizovao 40 borbenih oklopnih vozila, a pripadnici Žandarmerije i SAJ-a imaju nova oklopna vozila Lazar i Miloš", rekao je Stefanović.

On je dodao da je dogovorena kupovina novih sedam helikoptera, od kojih će četiri erbasova stići do kraja godine.

"Zarade su značajno povećane poslednjih godina i zahvaljujući odgovornoj politici možemo očekivati i nova povećanja", istakao je Stefanović i dodao da je počela i izgradnja jeftinih stanova za pripadnike policije i vojske.



To je, istakao je, jasan pokazatelj brige Srbije o položaju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, što oni i zaslužuju svojim posvećenim radom, hrabrošću odgovornošću.

Dodao je da država brine i o porodicama zaposlenih u MUP, podsetivši da je ove godine primljeno u radni odnos 130 članova porodice pripadnika MUP koji su teško povređeni ili poginuli na radnom mestu, te da će do kraja godine biti zaposleno još 140 članova porodica onih koji su pali braneći zemlju.

"Budite uvek uz svoj narod i štitite zemlju. Ponosan sam na vas i očekujem mnogo", zaključio je Stefanović.





NOVI POLICAJCI: SLUŽIĆEMO OTADžBINI I BIĆEMO PONOS GRAĐANA

Na svečanoj promociji novih pripadnika MUP-a u Novom Sadu, danas su proglašeni najbolji polaznici 17. i 18. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, 4. klase polaznika osnovne obuke pripadnika vatrogasno - spasilackih jedinica i diplomiranih studenata Kriminalističko policijskog univerziteta.

Rešenja o nagrađivanju uručio im je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Najbolji polaznici 17. klase Centra za osnovnu policijsku obuku su Dušan Filipović, kao prvi u rangu, sa prosekom 4,96, Nikola Joksić, kao drugi u rangu i Stefan Kostadinović, kao treći u rangu.

Najbolji u 18. klasi Centra su Ilija Vojinović kao prvi u rangu sa prosekom 5,00, Sandra Popov kao druga u rangu i Marko Glišić, kao treći u rangu.

Svi najbolji polaznici 4. klase Vatrogasno-spasilačke jedinice imaju prosek 5,00 i to su Petar Dabić kao prvi u rangu, Ana Ilić kao druga u rangu i Slobodan Stojković kao treći u rangu.

Najbolji diplomci Kriminalisticko policijskog univerziteta su Saša Šunjevarić, sa prosekom 8,70 kao priv u rangu, Marko Marković kao drugi i Aleksandra Kostić, kao treća u rangu.

U ime nagrađenih, obratio se Dušan Filipović, koji je, u ime svih koji danas postaju deo MUP-a, poručio da oni neće ustuknuti pred teškim izazovima policijskog posla.

"Ne tako davno, smelo smo krenuli iz svojih domova, na put drugačiji od onog kojim smo do tada koračali, svesni da je taj put prepun izazova. Oni nam tek predstoje, ali na to smo spremni", rekao je Dušan.

Kako je istakao, plava unofrma ih obavezuje na mnogo načina, ali je važno da građani Srbije znaju da mogu da veruju policiji.