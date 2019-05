12. maj 2019. 22:02 |

TAJNI dokument koji otkriva ulogu kardinala Alojzija Stepinca u vreme ustaške NDH došao je u ruke pape Franje! Iako u Vatikanu, zasad, ne žele da preciziraju o čemu je reč, niti ko je poslao ove papire, visoki izvor iz sedišta Rimokatoličke crkve otkriva "Novostima" da se o svemu obavešteni samo papa i najuži krug njegovih odanih saradnika.

- Može se nagađati da li je reč o jednom ili o više dokumenata, ali i iz poslednje papine izjave o Stepincu jasno je da se veoma detaljno ispituje da li je on, i na koji način, podržavao ustaške zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, posebno tokom 1941. godine koja je i najspornija u biografiji hrvatskog kardinala - kaže naš izvor iz Vatikana, otklanjajući svaku mogućnost da bi Stepinac mogao biti proglašen svetim dok se ne utvrde doslovno sve okolnosti.

Prema rečima našeg sagovornika, papa nije, kao što se i očekivalo, podlegao pritiscima da brzo odluči hoće li potpisati papir kojim Stepinac postaje svetac. Ukazuje na to i da je tih pritisaka bilo od hrvatskih biskupa, "ali ne samo od njih". Izvor "Novosti" potvrđuje da su na adresu Vatikana i do sada dolazili mnogobrojni dokumenti o Stepincu i da su svi detaljno proučeni. Navodno su se i neke jevrejske organizacije uključile u traganje za istinom, jer je ustaški režim u prvim godinama Drugog svetskog rata ponajviše bio brutalan prema Jevrejima i Srbima.

Iako sagovornik "Novosti" iz Vatikana nije želeo da potvrdi da je ključni dokument, o kojem je sada reč, došao iz arhiva Srpske pravoslavne crkve, ili neke njoj bliske crkve, nije ni isključio tu mogućnost.

- Mnogi detalji iz vremena Pavelićevog režima nisu još poznati, niti dostupni javnosti, ali važni dokumenti postoje. Kriju se i u arhivama velikih država koje su učestvovale u Drugom svetskom ratu i postoje kanali kako do njih može da se dođe - kaže sagovornik našeg lista, otkrivajući da su baš ti dokumenti, do sada nepoznati, presudni za dalje papine odluke o Stepincu. - Ovaj papa neće pogrešiti, u to treba biti siguran. Mogu ga hrvatski nacionalisti zvati "crvenim papom" iz Latinske Amerike, ali on neće sigurno ništa oko Stepinca prepustiti slučaju.

NOVI BISKUPI MNOGI u Vatikanu su svesni da su neki biskupi iz Hrvatske sve ono što sadašnji papa ne želi. U postavljanju novih zato on i bira sveštenike koji više prate sadašnje trendove u crkvi.

U Vatikanu, nastavlja naš izvor, postoje osobe koje su "veoma dobro informisane o svim okolnostima iz vremena NDH i ponašanju hrvatskog sveštenstva".

- Tako je i crkveni vrh dobro obavešten da je bilo sveštenika koji su usko sarađivali sa ustašama, baš kao i onih koji su se uključili u antifašistički pokret i davali podršku Narodnooslobodilačkoj vojsci - navodi naš izvor.

Sveta stolica, kako saznajemo, ima mnogo više saznanja o Stepincu i svemu što se događalo u vreme NDH, nego što se u javnosti misli.

- Sigurno je samo to da ovaj papa želi da se dođe do pune istine, bez obzira na to da li to nekom odgovara ili ne, pa radilo se i o crkvi u Hrvatskoj. Ako ovaj dokument ili više njih otkriju nešto dodatno o Stepincu i njegovom odnosu sa Pavelićem i ustašama, a što ne bi bilo na čast hrvatskom kardinalu, nikada neće biti proglašen svetim, bar ne za pontifikata pape Franje - kategoričan je sagovornik našeg lista.

TAJNE KRIJE 1941. GODINA O ULOZI Alojzija Stepinca u posleratnom periodu nema dilema ni za Katoličku crkvu, niti, kako ukazuje naš izvor u Vatikanu, za SPC. - Ostaje sporna 1941. godina, a naš sagovornik blizak Vatikanu i samom papi kaže da je najvažnije doći do istine šta je Stepinac radio od aprila te godine do kraja 1941. Ima tu još mnogo tajni - ukazuje naš sagovornik.

U međuvremenu, izjave pape Franje koje je nedavno dao hrvatskom novinaru Silviju Tomaševiću, pre svega isticanje poglavara SPC, patrijarha Irineja, izazvale su bes hrvatskih biskupa. U konzervativnim crkvenim krugovima u Hrvatskoj, papa Franja je krajnje omražena ličnost i biskupi samo čekaju da prestane njegov pontifikat.

- Sve to papa dobro zna, ali mu je svejedno. Uostalom, jasno je rekao da želi istinu, a sve drugo nije važno - tvrdi sagovornik "Novosti".

U Vatikanu upozoravaju da je papa Franja već pomalo nezadovoljan stalnim pitanjima iz Hrvatske, pa i od strane političara, šta će biti sa Stepincem. Jasna je i želja pape Franje da se poboljšaju odnosi sa SPC, ali i njegov cilj da u dogledno vreme poseti Srbiju, što bi, kako se ocenjuje, mogao da bude put za njegov eventualni odlazak u Moskvu.





ODLUKE

OKO Stepinca papa će ići do kraja. Kako saznaju "Novosti", ako dokumenti koji su sada na njegovom stolu otkriju nove detalje, pažljivo će ih istražiti veoma kvalifikovani ljudi kojima je papa okružen.

- Ništa više neće biti prepušteno slučaju, a ako se ne nađu dodatni razlozi za sumnje u saradnju Stepinca sa ustašama, mogao bi biti otvoren put da bude proglašen svetim. Sada je samo jasno da je još dug put do odluke - kaže naš sagovornik.

PROTEST ANTIFAŠISTA NA BLAJBURGU

OKO 150 antifašista iz Austrije, Hrvatske, Italije i Slovenije protestovalo je juče u austrijskom Blajburgu protiv najavljene komemoracije za stradale pripadnike kvislinških, uglavnom ustaških, vojnika na kraju Drugog svetskog rata.

- Okupljanje na Blajburškom polju nije ništa drugo nego naricanje za propalom ustaškom paradržavom - rekao je predsednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.

Skup na Blajburškom polju, pod pokroviteljstvom Sabora Hrvatske, najavljen je za 18. maj.