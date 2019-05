10. maj 2019. 14:00 | Komentara: 0

Da li dete treba upisati u vrtić ako kod kuće ima ko da ga čuva? O ovom pitanju razmišljaju mnogi roditelji. Ako ste i Vi jedan od njih, pomoći ćemo da sagledate činjenice i donesete pravilnu odluku.

U današnje vreme privatni vrtici kao i državni imaju kapacitete i resurse da primaju decu u jaslice sa navršenih 12 meseci starosti. Postoje i vrtići u koje dete možete upisati već sa 6 meseci.

Dobrobit deteta uvek je na prvom mestu. Ona ima prioritet u odnosu na bilo koje praktične ili ekonomske razloge. Neki roditelji vrtić doživljavaju kao servis za čuvanje dece. Vrtić to nije! Vrtić je vaspitno-obrazovna ustanova namenjena deci predškolskog uzrasta.



Bez obzira da li imate baku ili deku koji su „u snazi“ i voljni su da čuvaju Vašeg mališana tokom dana, ili i sami možete da budete kod kuće sa njim, ovde Vam navodimo nekoliko razloga zašto je dobro da ipak dete upišete u vrtić.

SOCIJALIZACIJA

Zvanični i opšteprihvaćeni stav u pedagogiji i dečijoj psihologiji je da je za pravilan psihofizički razvoj deteta od velikog značaja uspostavljanje odnosa sa vršnjacima kroz druženje i igru. Dete u vrtiću uči šta znači biti deo kolektiva. Postepeno prihvata pravila ponašanja u grupi. Uči da poštuje i voli sebe, i da poštuje druge. Usvaja načela drugarstva i tolerancije. Prihvata činjenicu da je ponekad potrebno biti strpljiv. Takođe, ona razumeju šta znači deliti, kao i da druga deca imaju sopstvene potrebe i želje. Kod dece koja pohađaju vrtić razvija se takmičarski duh, ali i osećaj pripadnosti. Ona lakše nauče šta znači briga o drugima.

DA LI JE DETE KOJE IDE U VRTIć ZDRAVIJE?

Verovatno ste imali priliku da čujete od roditelja dece koja već pohađaju vrtić kako se ona često razboljevaju i izostaju. To je proces prirodne imunizacije. Boraveći u kolektivu ona „razmenjuju“ izazivače raznih dečijih bolesti kao što su respiratorne infekcije, grip, ovčije boginje … Neka deca su od početka otpornija, dok druga češće iz tih razloga moraju da izostanu. Pedijatri potvrđuju da je sve to normalan proces. Vi, kao roditelj, treba da budete strpljivi neko vreme, pošto se najčešće dešava da to „razbolevanje“ u jednom momentu prestane, kao da ste pritisnuli prekidač. Deca koja ne pohađaju vrtić, inicijalno jesu zaštićenija, ali doći će momenat kada će ona morati da se priključe kolektivu.

PRIPREMA ZA ŠKOLU

Kod nas je već nekoliko godina unazad obavezno pohađanje pripremnog predškolskog programa. Državne i privatne predškolske ustanove ga sprovode, ali deca ovaj program mogu pohađati i u okviru osnovne škole u koju planirate da ih upišete. Dete koje je pohađalo vrtić ne oseća prelazak u predškolsko kao nešto novo čemu posebno treba da se prilagodi. Drugari i vaspitači već su mu dobro poznati, samo odjednom postaje još zanimljivije jer uči neke nove stvari i po prvi put dobija domaće zadatke. Škola mu se predstavlja na pozitivan način, tako da joj se raduje i željno je iščekuje. Prihvata nove odgovornosti i postepeno se navikava na redovne obaveze, kako bi polazak u prvi razred bio što lakši i prihvaćen kao nešto normalno i prirodno. Pripremni predškolski program donosi dosta novina. Deca imaju pripremu za učenje čitanja u vidu nastave grafomotorike, upoznaju se osnovnim brojevima i slovima azbuke.

UČENjE

Kao što je već napomenuto, vrtić je i obrazovna ustanova. Deca poseduju prirodnu radoznalost i želju za otkrivanjem novih stvari i upoznavanjem sveta oko nas. Programi vrtića podrazumevaju niz sadržaja koji se realizuju kroz igre prilagođene uzrastu dece, a kojima cilj da edukuju. Deca na zabavan način stiču nova znanja, dok sa njima radi stručno osoblje. Programi su podeljeni na celine, tako da deca stiču osnovna znanja iz oblasti prirodnih nauka, matematike, jezika (u vidu pričanja priča i pravilnog izražavanja) itd … Sve se realizuje na način koji je deci zanimljiv, a da pri tom ne osećaju bilo kakvo opterećenje. Raduju se otkrivanju sveta oko sebe.

RAZVOJ KREATIVNOSTI

U vrtiću se odvija puno različitih dešavanja. Programi rada sadrže razne kreativne radionice. Ako posetite nekoliko privatnih vrtića, ne možete a da ne primetite koliko rad sa decom iziskuje konstantnu razmenu ideja. Kroz zanimljive projekte i igre deca razvijaju maštu. Otkrivaju se talenti i sklonosti koji se neguju kroz poseban individualni pristup.

SAMOSTALNOST

Deca koja pohađaju vrtić vrlo rano uče kako da postanu samostalna. Nauče sama da se hrane, oblače, peru ruke … Naravno vaspitači su tu da pomognu kad god treba. Veoma korisno za decu je i to što privatni vrtići uglavnom organizuju rekreativne nastave (zimovanja i letovanja). To su momenti kada se većina dece po prvi put odvaja od roditelja. U skladu sa uzrastom obavljaju neke aktivnosti samostalno i uče kako da budu odgovorna.

PRVA PRIJATELjSTVA

Nekada nam drugari iz vrtića ostanu prijatelji za ceo život. Iako su mali, njihova prijateljstva mogu da budu veoma intenzivna. Pronalaze druga ili drugaricu koji im odgovara (ili više njih) i zajedno provode vrtićke dane. Teše jedni druge kada su tužni, uče da dele i međusobno se pomažu.

Ovde smo Vam ukazali na nekoliko činjenica zašto dete treba da pohađa vrtić. Kao što smo već naglasili, a to svi roditelji dobro znaju, interes deteta je primaran. Izbor vrtića nije lak posao, stoga Vam nudimo najdetaljniji spisak vrtića koji se nalazi na sajtu Mirandre gde ćete pored kontakt informacije saznati puno detalja o programu rada svakog od vrtića, videti cenovnike i puno fotografija.



