09. maj 2019.

Povodom Dana pobede nad fašizmom, na Groblju oslobodilaca Beograda 1944. godine održana je državna ceremonija odavanja počasti žrtvama Drugog svetskog rata, koju je ispred Vlade Srbije predvodio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Vence na Spomenik oslobodiocima Beograda položili su i predstavnici Ministarstva odbrane, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, predstavnici SUBNOR-a Srbije, predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije, Azerbejdžana i Kazahstana i građani, koji su se upisali i u Knjigu žalosti.

Đorđević je pošto se upisao u Knjigu žalosti kazao da se svake godine 9. maja na Groblju oslobodilaca Beograda odaje počast svima onima koji su živote dali u Drugom svetskom ratu i koji su se žrtvovali za slobodu.

"Naša dužnost i obaveza je da zajedno s našim prijateljima i saveznicima dođemo i odamo počast svim žrtvama koji su dali svoje živote za našu slobodu, da ih nikada ne zaboravimo i obaveza je da to prenosimo i na dalja pokoljenja”, kazao je Đorđević.

Dodao je da se ne sme dozvoliti da se fašizam ikada više vrati, navodeći da postoje i u našoj zemlji, ali i okruženju, "klice fašizma" koje pokušavaju da relitavizuju sve ono što se dešavalo u Drugom svetskom ratu.

"Pokušavaju i da ospore broj žrtava. Naša dužnost i obaveza je danas da budemo ovde, ali i da pričamo istinu, jer jedino tako naša pokoljenja će znati kakve smo žrtve imali", kazao je Đorđević i istakao da ni buduće generacije ne smeju dozvoliti da se tako nešto ponovi.

VUČIĆ: NAŠ NAROD JE JEDAN OD ONIH KOJI SU NAJVIŠE STRADALI



Predsednik Aleksandar Vučić je čestitao danas narodu Srbiji i Republici Srpskoj, 9. maj, Dan pobede nad fašizmom, ističući da je srpski narod jedan od najstradalnijih naroda u svetu.

Vučić je, novinarima u Tirani, rekao da će povodom obeležavanja 9. maja, sutra na paradi u Nišu, građani moći da vide do sada najsnažniju paradu spske snage, vojne i policijske moći.

"Srpski narod je jedan od, proporcionalno, pet najstradalinijih naroda u svetu, i u Prvom i Drugom svetskom ratu, i ovo je za nas veliki dan, uz Dan Evrope, koji je takođe važan", rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da će se sutra pokazati da jedan slobodarski, ponosit i dostojanstven narod, brinući i o svima u okruženju, ume itekako dobro da brine o svojoj budućnosti.

Gosti na paradi biće i predsedavajući i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednica RS Željka Cvijanović.

ĐURIĆ: IMAMO ČIME DA SE PONOSIMO NA DANAŠNjI DAN



Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić čestitao je danas građanima KiM Dan pobede nad fašizmom - 9. maj i izrazio uverenje da je tada poslata na smetlište istorije fašistička ideja takozvane „velike Albanije“.



Đurić je rekao da su na današnji dan 1945. godine naši preci stali u red sa drugim savezničkim silama i zgazili najveću pošast Evrope i sveta u 21 veku - fašizam.



„Imamo čime da se ponosimo na današnji dan. Naš narod dao je stotine hiljada života u borbi protiv fašizma. Dali smo naše najbolje sinove i kćeri. I na KiM i u drugim delovima naše zemlje pokazali smo da smo dostojni i voljni da damo ono što najviše jedan čovek može da da, a to je život, da bi sačuvali vrednosti kao što su sloboda, jednakost i pravda. I zato što ni tada, kao što ne želimo ni danas, da dozvolimo bilo kome da nam uzme i otuđi naše pravo da budemo svoji na svome“ poručio je Đurić.



Direktor Kancelarije za KiM je u čestitki koju je prenela TV Most naveo da naši sunarodnici na KiM 9. maja mogu da budu ponosni na činjenicu nšto smo zgazli nacističku S S jedinicu „Skenderbeg“, balisticki pokret i i to što smo zgazli „i nadam se i verujem jednom za svagda poslali na smetlište istorije fašističku ideju takozvane velike Albanije, koja je bila sastavni deo nacističkog projekta stvaranja nacističke i fašističke Evrope“.



Kako je rekao, 9. maj sa gordošću i ponosom slavimo sećajući se naših slavnih predaka, ne samo Srba, već pripadnika svih drugh nacionalnosti, albanske, romske, muslimanske i svih drugih na KiM koji su učestvovali u Narodooslobodilačkoj borbi, sa željom da nam se nikada više ne ponove ni fašizam, ni nacizam, niti balistički pokret, ni „velika Albanija“ i SS divizija „Skenderbeg“.



„Zato smo ponosni i uvek slavimo slavimo 9.maj.“ rekao je Đurić.





RADOJIČIĆ: NjIHOVOM BORBOM I ŽRTVAMA DOBILI SMO SLOBODU I MIR

Gradaonačelnik Beograda Zoran Radojičić je istakao da je 9. maj izuzetno značajan datum koji se mora obeležavati uvek, jer predstavlja dan kada su heroji dali svoje živote kako bi se pobedilo jedno od najvećih zla u istoriji čovečanstva.

"Njihovom borbom i žrtvama dobili smo slobodu i mir - vrednosti koje su promenile i Srbiju i svet i Evropu. Moramo se podsećati na ovaj datu kako se takve zle sile više nikada ne bi pojavile”, rekao je gradonačelnik.

Dodao je da su mir i sloboda neprocenjive vrednosti i naglasio da je srpski narod uvek bio na strani istine i pravde, bez obzira koliko ga to koštalo.

"I u ovom trenutku i uvek u istoriji ćemo biti na toj strani i dužni smo to i zbog žrtava kojima danas odajemo počast, a koje su dale svoje živote za slobodu i mir na ovim prostorima”, naveo je Radojičić.

Gradonačelnik je zahvalio herojima Drugog svetskog rata koji su se borili protiv fašizma i izvojevali pobedu i poručio da je potrebno da se i naredne generacije sećaju tih ljudi i odaju im uvek počast koju su zaslužili.





VUČEVIĆ: JEDNA OD NAJVELIČANSTVENIJIH DATUMA



Povodom obeležavanja 9. maja – Dana pobede nad fašizmom gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predstavnici delegacije Gradskog odbora SUBNOR, Organizacije Rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada i predstavnici Vojske Republike Srbije položili su vence na Spomen groblju, a zatim i na spomeniku Novosadskog odreda na Čeneju.

Tom prilikom gradonačelnik Vučević je čestitao svim Novosađanima i građanima Srbije Dan pobede nad fašizmom, kako je rekao, jedan od najveličanstvenijih datuma u istoriji čovečanstva.

- Taj 9. maj 1945. godine označava pobedu dobra nad zlom, pobedu ljudskosti i pravih civilizacijskih vrednosti, pobedu ljubavi nad nacizmom, fašizmom, razaranjem, ubijanjem i nad progonima – istalao je Vučević. - Takođe, označava prekretnicu u razvoju celokupnog čovečanstva, i danas u svetu u kojem živimo taj dan jeste, pre svega, tekovina jedne velike pobede.



Foto: Pres služba grada





Ta pobeda, po Vučevićevim rečima, izvojevana je nad ozbiljnim neprijateljem koji je, na žalost, i danas prisutan u različitim pojavnim oblicima, a mi moramo biti oprezni i takve opasnosti prepoznavati.



- Kultura sećanja je nešto što svaki narod mora da prenosi sa generacije na generaciju, i ovo nije priča o prošlosti, ovo je priča o budućnosti, a na nama je da potomcima ostavimo bolje mesto za život – rekao je gradonačelnik Vučević i pozvao Novosađane da se pridruže današnjem organizovanom Maršu Besmrtnog puka koji se prvi put održava u našem gradu.

Novi Sad našao se na mapi gradova koji učestvuju u toj manifestaciji, a gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što Maršu Besmrtnog puka mogu da se pridruže svi koji osećaju potrebu za tim, ali i oni čiji su preci nastradali u ratovima 20. veka. Kako je gradonačelnik Vučević naglasio, ne smemo zaboraviti da je naš narod mnogo ratovao i platio visoku cenu za slobodu u kojoj danas živimo. Lj. P.





IGOR MIROVIĆ U RUSIJI NA OBELEŽAVANjU POBEDE





PREDSEDNIK Pokrajinske vlade Igor Mirović obratio se danas na mitingu u Arhangelsku u Rusiji, povodom obeležavanja 74. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, pod nazivom „U ime mira – ne zaboravimo rat!“.





Čestitajući godišnjicu pobede nad fašizmom, Mirović je podsetio na tu veliku pobedu, najveću u istoriji čovečanstva, koja je plaćena ogromnom cenom - životima desetina miliona najboljih i najhrabrijih širom naše planete.







- Mnogo je bitaka u kojima su se, u krvavoj završnici najvećeg sukoba u istoriji čovečanstva, zajedno borili pripadnici Crvene armije i herojski oslobodilački pokreti Srbije, i zato danas, 74 godine kasnije s ponosom slavimo zajedno ovaj veliki dan – istakao Mirović. (Lj .P. )













I U KRALjEVU OBELEŽEN DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM

KRALjEVO – Polaganjem venaca na spomenik „Otpora i pobede“ u parku kod kraljevačke železničke stanice i odavanjem pošte poginulim rodoljubima u Drugom svetskom ratu, i u Kraljevu je na prigodan način obeležen 9. maj – Dan pobede nad fašizmom.

Osim čelnika lokalne samouprave, vence su položili i predstavnici Ruske ambasade, pripadnici vojske, policije i Žandarmerije, gosti iz Izraela, kao i članovi udruženja boraca i rusko-srpskog prijateljstva i društva za negovanje tradicije narodnooslobodilačkih ratova.

Ovim povodom u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva, otvorena je izložba „Srbija-Rusija, Jugoslavija-SSSR“ u organizaciji ovdašnjeg Istorijskog arhiva, a posle otvaranja usledila je projekcija filma „Bitka za Sevastopolj“. G.Ć.







VENCI U KRUŠEVCU





U Kruševcu je obeležen Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu polaganjem venaca. Gradsko rukovodstvo, rukovodstvo Rasinskog upravnog okruga, delegacije SUBNOR,Vojske Srbije, Rezervnih vojnih starešina i drugih organizacija za negovanje slobodarskih tradicija, položili su cveće na dve humke na Slobodištu, Spomenik ruskom vojniku na Rasini. (S.B.)